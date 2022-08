Sanna Marin lähetti onnittelut Ukrainalle: ”Seisomme kanssanne”

Suomen pääministeri lähetti Ukrainalle itsenäisyyspäivätoivotukset Twitterin välityksellä.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) lähetti itsenäisyyspäivän toivotuksen keskiviikkona 31-vuotista itsenäisyyttä juhlivalle Ukrainalle.

Marin julkaisi toivotuksen Twitter-tilillään. Mukaan Marin liitti kuvan tapaamisestaan Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin kanssa. Kuva on otettu viime keväänä Marinin Ukrainan-vierailun aikaan.

– Meiltä sydämelliset onnittelut Ukrainalle ja sankarillisille ukrainalaisille teidän kansallispäivänänne. Olette rohkeita ja periksiantamattomia. Me seisomme kanssanne. Me emme katso poispäin. Me emme unohda Ukrainaa ja sen kansaa. Slava Ukraini! Marin kirjoitti englanniksi.

Pääministeri julkaisi tämän lisäksi suomenkielisen tekstin, jossa noteerattiin Ukrainassa käytävän sodan alkamisesta tulleen keskiviikkona täyteen tasan puoli vuotta.

– Sodan alkamisesta on puoli vuotta. Se on tuonut mukanaan valtavasti kärsimystä, surua ja hätää. Myös yhtenäisyyttä, vahvuutta ja päättäväisyyttä. Ukrainan kansa on rohkea ja taipumaton. Olemme rinnallanne. Emme käännä katsettamme pois. Me emme unohda Ukrainaa. Slava Ukraini! Marin kirjoitti.