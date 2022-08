Näin Marinin uusinta kuvakohua puitiin sosiaalisessa mediassa

Pääministeri Sanna Marinin ympärillä vellova kohu on saanut julkisuuden henkilöt kommentoimaan aihetta Twitterissä.

Sanna Marin on saanut aimo annoksen kritiikkiä, mutta myös tukeakin.

Pääministeri Sanna Mariniin (sd) kohdistuvat viimeaikaiset jatkuvat kohut ovat kirvoittaneet keskustelua myös julkisuuden henkilöiden keskuudessa sekä Twitterissä että muilla sosiaalisen median alustoilla.

Kirjailija Jari Tervo kommentoi aihetta tiukkaan sävyyn tiistaina.

– Pääministeri Marin haluaa kännätä somesäätäjien ja influenssereiden kanssa. Se ei ole instituution ravistelua. Se on typeryyttä, joka on poikinut noloja otsikoita ja piinallisia videoita, Tervo kirjoitti Twitterissä.

Tampereen Kokoomuksen Nuorten varapuheenjohtaja ja nuorisovaltuutettu Mats Uotila kirjoitti, että ”instituution ravisteleminen saisi jo riittää”.

– Näiden jatkuvien paljastuksien ja naurettavien tempausten seurauksena pääministerin arvovalta luhistuu, Uotila kommentoi.

Joidenkin mielestä Marin voisi osoittaa hieman nöyryytä vastoinkäymisten edessä.

Näihin kuuluu muun muassa sekä perussuomalaisten että sinisten entinen kansanedustaja Simon Elo, joka toimii tällä hetkellä Espoon kaupunginvaltuustossa kokoomuksen klubitakissa.

Elo muistutti, kuinka Marin itse aikanaan penäsi nöyryyttä tuolloin pääministerinä toimineelta Juha Sipilältä (kesk).

– Tulipa mieleeni ote Sanna Marinin tiedotteesta 24.11.2018: ”Marin toivoo, että Sipilä osoittaisi edes hieman nöyryyttä oman toimintansa johdosta”, Elo muistuttaa Twitterissä.

Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja ja entinen poliitikko Suvi-Anne Siimes pohti päivityksessään, onko kohussa kyse niin sanotusta ”quiet quitting” -ilmiöstä, eli hiljalleen tapahtuvasta irtisanoutumisesta. Sen ideana ymmärtää, ettei koko elämän tarvitse pyöriä ainoastaan työnteon ympärillä.

– En tiedä, onks tää vaan joku quiet quitting tyylinen juttu vai mistä on kyse. Mut on vaan surullinen fiilis Suomesta. Surullinen fiilis pääministeri-instituutiosta. Ja jotenkin surullinen fiilis myös Marinin tilanteesta. Oishan tää tarina voinut jatkua jollain muullakin tavalla, Siimes kirjoittaa.

Myös entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola tarttui aiheeseen.

– Kyllähän Kekkonenkin järjesti lastenkutsuja naapurissa Tamminiemessä, Korhola kirjoitti ja liitti julkaisuunsa kuvakaappauksen Kekkosen lastenkutsujen Wikipedia-sivulta.

Espoossa kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna toimiva Tere Sammallahti ilmoitti melko reippain sanakääntein oman näkemyksensä Marin Ruisrock-jatkoista.

– Sanokaa nyt joku, ettei pääministeri Sanna Marin oikeasti antanut virka-asuntoaan B-luokan nuorisojulkkiksista koostuvan ryyppyremminsä some-videoiden kulissiksi samalla, kun muu Suomi yrittää sodan varjossa valmistautua ruoan ja energian ennätyshintoihin, Sammallahti äimistelee.

Stand up -koomikot ovat myös repineet huumoria pääministerin viimeisimmistä edesottamuksista.

Koomikko ja toimittaja Jukka Lindström tuli suurelle yleisölle tunnetuksi vuosina vuosina 2014–2017 Ylellä esitetystä ajankohtaisia asioita käsittelevästä satiirisesta televisio-ohjelmastaan Noin viikon uutiset.

– Ennen kuin lopetin Noin viikon uutisten tekemisen 2017, pidin salaisen kokouksen, jossa olivat läsnä pääministeri Sipilä sekä Sdp:stä Antti Rinne ja Sanna Marin. Kysyin: ”Jos lopetan, lupaatteko huolehtia poliittisesta huumorista?” He vastasivat: ”Kyllä!” Se lupaus on pitänyt. Lindström leukaili.

Myös suomenruotsalainen stand up -koomikko ja näyttelijä Andre Wickström otti esille Marinia edeltäneen pääministerin, Antti Rinteen.

– Sanna Marin saa hengailla ihan kenen kanssa tahansa mutta kyllä se on nyt tehnyt selväksi että hän on se tunnetuin niistä julkkiksista sen bileissä. Se on vähän sama jos Rinne ois hengannut Kola-Ollin ja BB-Kakin kanssa.

Marinin toiminnalle löytyy myös kosolti tukijoita. Taannoin pyöreitä vuosia täyttänyt näyttelijä Satu Silvo antoi ymmärtää viikonloppuna Instagram-tilillään kaiken kumpuavan pitkälti naisvihasta.

– Kysykääpä miehet (ja naisetkin jos naisvihaa sinussa on) itseltänne, että mistä tämä vihaa lietsova ajatteluni oikein saa alkunsa, 60 vuotta elokuun alussa täyttänyt Silvo muun muassa kirjoitaa pitkässä tekstissään.

– Miksi minun pitää jauhaa, länkyttää, lässyttää, suut ja silmät täyteen täyttä soopaa naisten käyttäytymisestä, heti kun siihen on mahdollisuus, heti kun tulee pienikin tilaisuus?

Silvo ei tekstissään mainitse Marinia nimeltä, mutta rivien välistä käy selväksi hänen pitävän pääministerin puolta kohuissa.