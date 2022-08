Kommentti: Vaikeat ja vaaralliset vuodet Afganistanissa pohjustivat Suomen tietä Natoon

Puolustusministeriön selvitys Afganistan-operaatioista on kliinisen siisti virkamiestyö, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Puolustusministeriö julkaisi maanantaina selvityksen Suomen osallistumisesta Afganistanin Isaf- ja Resolute Support -kriisinhallintaoperaatioihin sekä suojajoukon toiminnasta Kabulin lentokentällä elo-syyskuussa 2021.

Nelisenkymmentä sivua kattava Afganistan-selvitys on pinnallinen dokumentti, joka on kirjoitettu virkamiestyönä ministeriössä ja puolustusvoimissa. Painopiste on sotilaallisessa toiminnassa ja kriisinhallinnassa. Tätä laajempi selonteko Suomen toiminnasta Afganistanissa on vielä tulossa. Sitä koordinoi ulkoministeriö, ja se annettaneen eduskunnalle loppuvuodesta.

Afganistan oli kansainvälisen yhteisön suuri epäonnistuminen. Islamistinen ääriliike Taleban voitti Afganistanin sodan vuosi sitten, sen jälkeen kun Kabulin hallitus luhistui nopeasti. Länsimaiden kouluttamat ja kalliin asein ja välinein varustamat Afganistanin turvallisuusjoukot sulivat nopeasti pois ääriliikkeen tieltä. Taleban otti Afganistanin uudelleen hirmuvaltaansa, jolle ei näy loppua.

Suomi lähti Afganistanin Isaf-operaatioon vuonna 2002 tekemään siviili-sotilas-yhteistoimintaa (Cimic). Suomalaisten osallistuminen laajeni kuitenkin nopeasti. Pian tehtiin työtä jälleenrakennusryhmässä, turvattiin liikkumisen vapautta ja tuettiin paikallisia turvallisuusviranomaisia. Suomalaiset upseerit mentoroivat Afganistanin asevoimien komentajia, ja sotilaamme suojasivat vaaleja.

Toimintaympäristö alkoi koventua, kun Talebanin toiminta kiihtyi Yhdysvaltain siirrettyä resurssejaan Irakin sotaan. Isaf laajensi tehtäviään ja ryhtyi kapinallisten vastaiseen toimintaan. Suomi lähetti Afganistaniin lyhyeksi ajaksi kokonaisen jääkärikomppanian, jonka tehtävä päättyi vuonna 2012.

Taleban juhli Yhdysvaltain joukkojen vetätymistä ja Kabulin valtausta Kandaharissa 1. syyskuuta 2021.

Isaf, Afganistanin jälleenrakennus ja demokraattisen järjestelmän pystyttäminen kymmeniä vuosia sotia käyneeseen heimoyhteiskuntaan olivat valtavia hankkeita. Selvityksen mukaan kansainvälinen yhteisö käytti Afganistanin sotilasoperaatioihin arviolta 995 miljardia dollaria. Suomi käytti omiin kriisinhallintamenoihinsa noin 315 miljoonaa euroa.

Puolustusministeriön selvitys toteaa, että Suomi oli vain pieni ratas tässä suuressa koneistossa.

”Suomen kriisinhallintaosallistuminen muodosti hyvin pienen osan Afganistanin kriisinhallintaosallistumisen kokonaisresursseista, ja näin ollen suomalaisten joukkojen vaikutusmahdollisuudet Afganistanin turvallisuustilanteeseen olivat rajalliset. Suomen rahallinen panostus Afganistanin sotilasoperaatioon kokonaisuudessaan käytetystä rahamäärästä oli noin 0,03 prosenttia. Sotilasoperaation ollessa vahvimmillaan vuonna 2012 suomalaiset joukot muodostivat noin 0,14 prosenttia operaatioon osallistuvista joukoista.”

Suomen kansalle luotiin kuitenkin vuosien kuluessa kuvaa, jonka mukaan suomalaiset sotilaat tekivät Afganistanissa vaikuttavaa työtä – tukivat tyttöjen ja naisten koulutusta ja rakensivat kouluja, vakauttivat osaltaan maata.

Näin varmasti olikin, suppealla paikallisella tasolla. Elokuussa 2021 suurin tästä työstä valui hiekkaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak avasi vuonna 2009 keskustelun siitä, oliko Suomi Afganistanin sodan osapuoli – siis sotaa käyvä maa. Suomihan tuki Afganistanin hallitusta, joka taisteli kaikin keinoin Talebania vastaan. Taleban puolestaan oli järjestäytynyt aseellinen voima Afganistanin konfliktissa.

Ainakin Taleban näki suomalaiset vihollisina, sillä Isaf oli ryhtynyt taisteluun kapinallisia vastaan. Suomalaiset vastasivat tuleen, kun Taleban iski heitä vastaan.

Salonius-Pasternak sai virallisen tyrmäyksen.

”Myös rauhanturva- ja kriisinhallintatyöhön kuuluu mahdollisuus sotilaallisen voiman käyttöön. Tätä olemme nyt todistamassa Afganistanissa. Siitä huolimatta asetelmaa ei kutsuta sodaksi”, sanoi silloinen pääministeri Matti Vanhanen.

Puolustusministeriön selvitys ei ota kantaa tähän keskusteluun. Selvitys kyllä toteaa, että suomalaiset toimivat ”mahdollisimman lähellä sodan tilannetta”. Siitä saatiin selvityksen mukaan havaintoja ja oppeja ”taistelijan eettisestä toimintakyvystä ja mielen ilmiöistä”. Eettisten ongelmien todellisuus korostui ”tositilanteissa, joissa oikeaa ja väärää ei aina ole olemassa eikä sitä voi etsiä oppaista ja normeista”.

Monet suomalaiset sotilaat joutuivat epäilemättä kohtaamaan järkyttäviä asioita Afganistanissa. Suomalaisjoukko joutui kymmenien aseellisten hyökkäysten kohteeksi ja myös ampui takaisin kohti hyökkääjiä. Räjähdeiskuissa kuoli kaksi suomalaista sotilasta. Haavoittuneita oli 15, joista yksi sai vammoja omien sotilaiden tulituksessa lokakuussa 2006.

Ulkopuoliset eivät pysty kuvittelemaan, millaisia ajatuksia ja traumoja nämä tapaukset suomalaisille aiheuttivat.

Selvitys kirjaa Suomen kolme kansallista päätavoitetta, jotka toteutuivat Afganistanissa.

Ensimmäiseksi, Suomi osoitti solidaarisuutta syyskuun 11. päivänä 2001 terrori-iskujen kohteeksi joutuneelle Yhdysvalloille. Oli Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen edun mukaista lähteä Afganistaniin ja toimia osana länsimaiden muodostamaa koalitiota. Suomen kumppanuus Yhdysvaltain ja Naton kanssa tehostui ja syveni.

Toiseksi, Suomi halusi tukea Afganistanin vakautta.

Kolmanneksi, Suomi halusi kehittää puolustusvoimien osaamista ja suorituskykyjä sekä yhteistoimintakykyä vaativissa monikansallisissa operaatioissa.

Koalition tukema Afganistanin korruptoitunut hallinto romahti, mutta muut kansalliset tavoitteet täyttyivät.

Suomi osoitti Afganistanissa, että se on luotettava ja osaava kumppani. Kahden vuosikymmenen aikana tehty työ pohjusti merkittävästi Suomen tietä kohti Naton täysjäsenyyttä. Toiminta sodassa – tai selvityksen kielellä ”mahdollisimman lähellä sodan tilannetta” kehitti puolustusvoimien toimintatapoja ja varusteita, muun muassa kenttälääkintää ja tiedustelua.

Siitä maksettiin kallis hinta, jota ei voi mitata rahassa.