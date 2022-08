”Tämä paikka pitää tietää, ei tänne kukaan eksy.”

Poliisi sai ilmoituksen henkirikoksesta lauantaina kello 5. Poliisi on ollut niukkasanainen ja tiedottanut ainoastaan, että henkirikosta tutkitaan ja yksi henkilö on otettu kiinni.

Nuoren vain 20-vuotiaan lahtelaisen naistaksinkuljettajan ruumiin löytöpaikka Asikkalan Salonsaaressa tuo karmealla tavalla mieleen suomalaista rikoshistoriaa.

Jälleen yksi hiekkakuoppasurma, jälleen uhrina nainen.

Erikoiset jäljet maassa.

IS:n tiedon mukaan kiinniotettu henkilö asuu Asikkalan keskustassa Vääksyssä kerrostalossa. Naapurien mukaan nuori mies oli ajanut taksia.

Poliisit kiersivät lauantaina aamupäivällä kerrostalon rappukäytävässä kyselemässä naapureilta, olivatko he havainneet mitään epäilyttävä aamuyöllä.

Kukaan ei ollut havainnut.

Yksi naapureista kertoi poliisin olleen kiinnostunut erityisesti kello 03 ja 06 välisestä ajanjaksosta, toinen ei ollut kiinnittänyt aikahaarukkaan huomiota.

Kerrostalolta on surmapaikalle matkaa kymmenisen kilometriä. Puolivälissä matkaa on Salonsaareen johtava Siltasalmen silta, jonka penkalle oli sunnuntain aikana tuotu runsaasti hautakynttilöitä ja punaisia ruusuja.

Yksinäinen muistokukka hiekkakuopassa.

Taksi oli surmayönä ajanut sillan yli ja jatkanut Salonsaaren uumeniin yhä pitemmälle ja yhä pienempiä teitä.

Hevosia, niittyjä, lammikoita, sitten vain sakenevaa metsää.

Pikkutieltä on käännytty mökkitielle, joka laskeutuu Päijänteen rantaan. Melkein heti, ennen järven pilkotusta, sakean metsän keskellä, osittain korkean penkan takana, on lähes piilossa hiekkakuoppa, jonne taksi oli ajettu.

Kuoppa on hyvää vauhtia maisemoitumassa, pujojen valtaama.

– Kun ajoin aamulla kahdeksalta ohi, siinä oli poliisin ”mörköauto”, kertoo eräs naapureista.

– Valkoinen taksi oli ovet auki, keula kuoppaan päin. Sellainen pienehkö tila-auto. Jatkoin matkaa hämilläni ja kohta tuli vastaan poliisin Transporter.

Lähistön kookkaat ja modernit vapaa-ajan asumukset ovat suurilla tonteilla omassa rauhassaan. Yksikään ei ole näköetäisyydellä hiekkakuopassa.

Eikä kukaan ollut kuullut yöllä mitään.

Nicholas (vas) ja Aku ovat itsekin ajaneet taksia Lahdessa.

Hiekkakuopassa näkyy kolme lyhyttä painaumaa, joissa sammalpeitteen alta on tullut näkyviin hiekkaa. Keskimmäinen on levein, ja sen kohdalla sammalpeite on mennyt rullalle.

Keskemmälle kuoppaa on tuotu lasimalja, jonka sisällä on eksoottinen valkoterälehtinen kukka.

Toinen naapuri kertoo aivan lähellä – hänen omalla tontillaan – tapahtuneen 90-luvulla henkirikos, jossa asuntovaunussa ammuttiin haulikolla mies kuoliaaksi. Surmapaikoilla ei ole etäisyyttä toisistaan kuin puolisen kilometriä.

Nämä Salonsaaren mökkirannat omisti silloin vanhapoikaisäntä, joka kohtasi Anastasian, jolla oli neljä poikaa ja ottopoika. Tarinan mukaan ottopoika antoi rengille haulikon, ja uhri oli vanhin poika.

Mutta takaisin tähän aikaan.

– Tämä paikka pitää tietää, ei tänne kukaan eksy, naapuri sanoo.

Jopa hiekkakuopan ohi on helppo ajaa, sillä se jää penkan katveeseen, takaviistoon kuljettajasta, ei ole kovin suuri, ja reunoilla kasvaa jo puita.

Salonsaaren sillalle oli tuotu kukkia ja kynttilöitä.

Alkuillasta hiekkakuopalla käy harvakseltaan ihmisiä. Kahdella autolla saapuu ryhmä nuoria aikuisia. Vakavan näköisiä, hiljaisia. He ilmoittavat heti, etteivät halua puhua. Surun näkee kasvoista.

Kaksi lahtelaista nuorta miestä, Nicholas Varkka ja Aku Heino, kertovat ajaneensa itsekin taksia. Uhria he eivät tunteneet henkilökohtaisesti.

– Kun yövuorossa tulee keikkaa tällaisille syrjäteille, niin ainahan silloin mieleen tulee kaikenlaista, Varkka sanoo.

Salonsaaren puiden ja puskien keskellä kulkevat pikkutiet ovat elokuun pimeinä öinä tunnelmaltaan kuin eri teitä verrattuna aurinkoiseen sunnuntaipäivään.

Salonsaaren sillan kupeessa eläkeläispariskunta nostaa verkkoja. Vesiskootteri ajaa kovaa sillan ali ja perälaineet melkein tavoittavat hautakynttilät ja ruusut.

Liikenne sillalla on ollut poikkeuksellista viikonlopun aikana. Eikä vain rikostutkinnan vuoksi ja vainajan siirtämisen vuoksi.

Rouva kertoo saksalaisista partiolaisista, jotka yöpyivät surmayönä heidän rannassaan. Olivat tulleet kävellen Humppilasta, 200 kilometriä. Määränpää oli tosin jo ihan vieressä, lomakylä Salonsaaressa.

Ulkomaalaiset partiolaiset eivät kuitenkaan liity tähän henkirikokseen, vaikka tuoreessa muistissa on Viking Sallyn surmaoikeudenkäynnissä syytettynä ollut tanskalainen partiolainen.

Kiinniotettu henkilö on nuorehko mies, joka naapurien mukaan oli siisti ja käyttäytyi aina korrektisti. Hän oli muuttanut kerrostaloon Vääksyssä äskettäin, ehkä keväällä tai enintään vuosi sitten.

Yhden naapurin mukaan mies ei aluksi tervehtinyt ja oli hiljainen, mutta ihan perusmukava. Lopetettuaan taksin ajamisen hän oli rentoutunut ja tullut puheliaammaksi.

Tosin naapurit eivät olleet varmoja, oliko hän aloittanut ajamisen uudelleen. Taksia mies säilytti läheisellä parkkipaikalla.

Toisen naapurin mukaan mies oli ystävällinen ja jutteli mielellään ja naureskeli. Eläimistäkin oli juteltu, koirista, vaikka miehellä ei koiraa ollutkaan.

Siitä naapurit ovat yhtä mieltä, että mies asui yksin eikä hänen seurassaan nähty koskaan ketään. Mitään häiriöitä ei koskaan ollut.

Vääksyn keskustassa ei takseja taksiasemalla näy sunnuntaina illalla.

– Ne ovat Lahdessa nykyisin. Sieltä pitää tilata, niillä on yhteinen ulakeskus, kertovat R-kioskin terassilla istuvat miehet.

– Se kestää vähintään 20–40 minuuttia, jos suostuvat tulemaan ollenkaan. Eivät aina tule, jos kyyti ei ole takaisin Lahteen.

Henkirikos oli ollut keskustelunaiheena koko sunnuntain.