Kuumuus ei hellitä vieläkään – meteorologi kertoo, kuinka poikkeuksellisia aikoja Suomessa nyt eletään

Poikkeuksellisen kuumat loppukesät voivat yleistyä, kun ilmastonmuutos etenee, kertovat meteorologit.

Elokuun sää on ollut poikkeuksellisen lämmin koko Suomessa.

Helteet eivät väisty ensi viikollakaan, sillä keskiviikosta eteenpäin lämpötila kohoaa monin paikoin yli 25 asteen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jouko Korhonen.

Perjantain jälkeen sää muuttuu tämänhetkisten ennusteiden valossa pohjoisessa sateisemmaksi, mutta erityisesti maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja lämmintä.

Korhosen mukaan hellelukemia on luvattu torstaille, perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille. Hellesää nousee puoleenväliin maata.

– Helteistä on Oulun korkeudelta etelään päin. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulla helleraja saattaa ylittyä, mutta se on siinä rajoilla. Eteläosien maakunnissa on helteistä, mutta pohjoisessa helleraja ei välttämättä ylity Korhonen kertoo.

Lämpötilat ovat keskimääräisiä lämpimämpiä vuodenaikaan nähden. Elokuussa mitattuja yli 30 asteen helteitä on Korhosen mukaan Suomessa vain kerran 30 vuodessa tai harvemmin.

25 asteen lämpötiloja mitataan Korhosen mukaan elokuun lopulla vain noin kerran kymmenessä vuodessa.

Kuumat hellepäivät elo-syyskuun vaihteessa ovat harvinaisimpia rannikolla ja pohjoisessa.

– Sunnuntain korkein lämpötila oli 26,1 astetta. Se mitattiin rannikolla Raahessa. Se on paikallisesti hyvin harvinainen lukema, kun ollaan lähellä rantaa. Myös Ivalossa mitattiin sunnuntaina hellelukemia, mikä on harvinaista.

Korhosen mukaan helle voi jatkua aina pidemmälle syksyyn, kun ilmastonmuutos etenee.

– Tietyissä säätilanteissa syyskuun helle voi olla todennäköisempää, kun ilmastonmuutos etenee. Syyskuuta kohti mennessä helteiden todennäköisyys on kuitenkin aina pienempi.

Myös meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Forecan blogissa, että kuluneen kesän hirmuhelteet Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä elokuinen helleaalto Suomessa viittaavat ilmastonmuutoksen etenemiseen.

Hänen mukaansa kaikkea ei enää yksinkertaisesti voi selittää sään luonnollisella vaihtelulla.

Elokuun lopun helteeseen vaikuttaa Mäntykannaksen mukaan kuitenkin myös sääasetelma.

– Kun Suomen itäpuolella on laaja korkeapaineen alue ja Pohjois-Atlantilla matalapaine, käyvät ilmavirtaukset lämpimästä suunnasta etelästä. Polaarinen suihkuvirtaus on kurvannut Suomen kohdalla pohjoiseen, jolloin kuulumme keskileveysasteiden lämpimään ja kosteaan ilmaan, Mäntykannas kertoo.

Sään ennustettavuus muuttuu elokuun viimeisiä päiviä kohti epävarmemmaksi.

Mäntykannaksen mukaan on kuitenkin mahdollista, että vielä elokuun viimeisellä viikolla suihkuvirtauksen itäpuolitse voi tulla Suomeen erittäin kuumaa ilmaa.