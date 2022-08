Mies tuomittiin maksamaan naiselle 1 000 euron korvaus henkisistä kärsimyksistä.

Ilmasotakoulun kantahenkilökuntaan kuulunut mies tuomittiin viime viikolla 80 päivän ehdolliseen vankeuteen seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelurikoksesta. Mies lähenteli seksuaalisesti ilmasotakoulussa työskentelevää nuorta sopimussotilasta, joka oli työuransa alkumetreillä.

Tapaus käsiteltiin suljetuin ovin, mutta Keski-Suomen käräjäoikeus antoi asiasta julkisen selosteen.

Sopimattoman ahdistelun kohteeksi joutunut nuori nainen oli suorittanut varusmiespalveluksensa ja aloitti tämän jälkeen sopimussotilaana vuoden 2021 alussa.

Tammikuun lopulla järjestettiin palvelusajan ulkopuolella sopimussotilaiden virkistysilta, johon oli osallistunut kantahenkilökunnan jäseniä. Saunaillan aikana esimiesasemassa oleva mies oli kertonut naiselle ihastuksestaan ja yrittänyt halata tätä WC:ssä.

Mies oli yrittänyt lähennellä naista myös toistamiseen todistajien läsnä ollessa. Kun nainen oli alkanut voida pahoin, vastaaja oli auttanut naisen vessaan. Vessassa mies oli vienyt kätensä naisen haaroihin ja yrittänyt saada naista ottamaan miehen sukupuolielimen käteensä.

Saunaillan jälkeen osa porukasta oli jatkanut iltaa vastaajan asunnolla, jossa oli myös lämmitetty saunaa. Naissotilas oli mennyt saunaan uimapuku päällään kolmen miehen kanssa, jolloin esimiesasemassa ollut mies oli kosketellut häntä pakaroista salaa muilta saunojilta.

Naisen kertoman mukaan muiden lähdettyä vilvoittelemaan mies oli lukinnut oven, riisunut itsensä alastomaksi ja aloittanut jälleen lähentelyn. Tilanne kuitenkin laukesi, kun nainen pakeni kylpyhuoneesta saunaan. Lopulta vastaaja avasi lukitsemansa kylpyhuoneen oven ja toiset saunojat pääsivät sisään.

Muutamia päiviä saunaillan jälkeen mies vihjaili työpaikallaan, että hän on yllättänyt yksikössään varusmiehiä sopimattomista tilanteista. Hän oli myös kertonut ihastuksen kohteelleen, että hänellä on avain, jolla pääsee paikkoihin, missä yllätyksen vaaraa ei ole. Tämän lausuman käräjäoikeus katsoi olevan seksuaalista häirintää ja siten kiellettyä.

Vuonna 1995 syntynyt sotilas kiisti käräjäoikeuden istunnossa syyllistyneensä rikoksiin. Vastaajan mielestä asianomistaja ei ole voinut olla rikoksen uhri, koska oli illan ajan viihtynyt hyvin vastaajan seurassa, lähtenyt jatkoille ja istunut vielä saunassakin hänen vieressään. Tapahtumien jälkeen osapuolet olivat tavanneet myös kahteen otteeseen toistensa asunnoissa ja päättäneet jatkaa kaveripohjalta.

Käräjäoikeus piti naisen kertomusta tapahtumista totuudenmukaisina. Päätöksessään oikeus totesi, ettei uhrin ihastuminen vastaajaan poista hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.

Vastaajan taholta oli oikeudessa tuotu esiin se, että rikosilmoitus tapahtumista tehtiin Merivoimien lakimiehen toimesta, jolle asianomistajan miesystävä oli asiasta kertonut. Vaikka menettely oli oikeuden mielestä epänormaali, niin se ei käräjäoikeuden mukaan tarkoittanut sitä, että kyseessä olisi keksitty ahdistelutarina.

Vuonna 1995 syntynyt vastaaja tuomittiin maksamaan naiselle 1 000 euron korvaus henkisistä kärsimyksistä. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Mies on jatkanut esitutkinnasta ja vireillä olleesta oikeusjutusta huolimatta töitään Ilmasotakoulussa normaalisti. Mahdollinen virkamiesoikeudellinen prosessi on edessä sen jälkeen, kun tuomio on saanut lain voiman.