Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan hakkereiden on vaikea päästä tunkeutumaan pääministerin puhelimeen, mutta silloin isketään lähipiiriin. Sitä ei ole suojattu samalla tavalla kuin pääkohdetta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) railakas juhliminen on kohauttanut ihmisiä niin kotimaassa ja ulkomailla. Bilettäminen paljastui, kun alun perin yksityisellä Instagram-tilillä olleet videot vuotivat julkisuuteen.

Marinin kanssa juhlinut valokuvaaja Janita Autio kertoi lauantaina julkisella Instagram-tilillään, että videot on kuvattu yksityistiloissa ja että kaikki asianosaiset ovat olleet tietoisia kuvaamisesta ja videoiden julkaisemisesta yksityisellä tilillä. Tämä siis koskee myös Sanna Marinia.

Kyseisellä yksityistilillä on vajaa sata seuraajaa.

” Koko kevät meitä on varoitettu, että olkaa kansalaiset varovaisia.

Tietoturva-asiantuntija, tietokirjailija Petteri Järvinen sanoo, että jo pelkkä videoiden kuvaaminen on Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta riski nykyisessä herkässä tilanteessa.

– On vakoiluohjelmia, Pegasusta ja muita. Koko kevät meitä on varoitettu, että olkaa kansalaiset varovaisia. Tulee vaikuttamista, hybridiuhkia, saattaa tulla tietoturvahyökkäyksiä, koska Venäjä on suuttunut.

Kun videoita sitten lähdetään jakamaan tilillä, jolla on sata seuraajaa, riski satakertaistuu Järvisen mukaan.

Sadasta ihmisestä ei voi tietää, keitä he ovat, eikä myöskään voi mennä takuuseen heidän luotettavuudestaan, Järvinen sanoo.

– Kun Marin ei tuntenut edes kaikkia niitä, jotka olivat läsnä yksityistilaisuudessa.

Videoilla näkyy, miten pääministeri tanssii ja juhlii railakkaasti.

Järvinen nostaa esiin, millaisia riskejä voi seurata siitä, kun pääministerin tasoinen henkilö esiintyy ja antaa luvan laittaa internetiin tällaisia videoita.

– Videosta voi seurata esimerkiksi se, että seuraavan kerran lähtee leviämään joku vastaava video, joka ei enää olekaan aito. Kun me olemme tottuneet, että aikaisemmin on ollut vastaavia, se mahdollistaa Suomen uskottavuuden ja päätöksentekokyvyn vähättelyn ulkomaisessa mediassa, lähinnä Venäjällä.

” En voi uskoa, etteikö valtioneuvoston tietoturvaosasto olisi varoittanut jostain tällaisesta.

Suomalaisten silmissä video voi Järvisen mukaan näyttää coolilta ja nuorekkaalta, ja pääministerin tyyli voi vedota etenkin nuoriin. Kansainvälisillä foorumeilla ei välttämättä katsota asiaa ihan samoin silmin.

Muut päättäjät voivat Järvisen mukaan miettiä sitäkin, voivatko he luottaa ihmiseen, jonka arvostelukyky on pettänyt siltä osin, että tällaisen videomateriaalin julkaiseminen Instagramissa on hyväksytty.

Maailmalla on vakoiltu pääministereitä, puolustusministereitä ja virkamiehiä, Järvinen muistuttaa. Viime vuonna tuli tietoon, että suomalaisia diplomaatteja on vakoiltu.

– En voi uskoa, etteikö valtioneuvoston tietoturvaosasto olisi varoittanut jostain tällaisesta. Aivan varmasti Marinia on varoitettu.

Suomen Nato-jäsenhakemuksen tilanne mietityttää tietoturva-asiantuntija Petteri Järvistä. – En tiedä, miten nämä videot vaikuttavat Turkissa kansalaisten mielipiteeseen, joka on hyvin vanhoillinen maa ja Turkki tässä on harannut Suomea vastaan, Järvinen sanoo.

Järvinen sanoo, että hakkereiden on vaikea päästä tunkeutumaan pääministerin puhelimeen, mutta silloin isketään lähipiiriin. Sitä ei ole suojattu samalla tavalla kuin pääkohdetta.

– Kun tietää, kenen kanssa Marin asioi ja että he ovat tällaisia pintajulkkiksia, heidän puhelimensa Supon kannattaisi nyt käydä tarkistamassa. Onko niissä kehittynyttä valtiollista vakoiluohjelmaa?

” Tässä tilanteessa pitäisi käyttäytyä kuin pyhäkoululainen.

Suomi hakee Nato-jäsenyyttä ja Euroopassa on käynnissä Ukrainan sota. Herkkyyttä lisäävät venäläisten viisumikysymykset.

Järvisen mukaan on ollut odotettavissa, että Venäjä käyttää kaikkea mahdollista Suomea vastaan.

Venäjällä on kyky manipuloida, trollata, väärentää nettiviestintää ja sumuttaa omaa kansaansa.

On jo nähty, miten propagandan uhreiksi ovat joutuneet Muumipappa ja Peppi Pitkätossu.

Petteri Järvisen mielestä videot osoittavat pääministerin harkintakyvyn täydellistä pettämistä vakavassa turvallisuustilanteessa, jossa Suomi edelleen on.

– Ymmärtäisin, jos videot olisi salaa kuvattu ja hän olisi vain bilettänyt, mutta kun hän poseeraa kameralle ja on ilmeisesti hyväksynyt, että sitä jaetaan.

Järvinen lisää, että monessa länsimaassa videoita on pidetty jopa modernina ja ne ovat herättäneet myönteistä julkisuutta. Kaikkialla ei välttämättä näin kuitenkaan ole. Erityisesti Järvinen ihmettelee, miksi pääministeri antaa mahdollisia aseita sotaa käyvän maan eli Venäjän käyttöön.