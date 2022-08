Tällaisilla koneilla Venäjä on loukannut Suomen ilmatilaa tänä vuonna – Pekka Toveri: ”Jotain tällä on haluttu viestiä”

Puolustusministeriön viestintäpäällikön mukaan Suomeen kohdistettuja ilmatilaloukkauksia ei ole tapahtunut tavanomaista enempää tämän vuoden aikana.

Kahden venäläishävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa torstaina Suomenlahdella Porvoon edustalla. Kyseessä olisi ensimmäinen hävittäjillä tehty ilmatilan loukkaus tänä vuonna.

Puolustusministeriöstä kerrottiin, että epäilty ilmaloukkaus tapahtui kello 9.40 ja että se kesti noin kaksi minuuttia. Loukkauksen syvyys rajalta oli noin kilometri. Ilmatilaa loukanneiden hävittäjien on kerrottu olevan MIG-31-tyyppisiä.

Ulkoministeriö tiedotti torstaina Twitterissä, että ministeriö on ollut yhteydessä Venäjän Helsingin-suurlähetystöön ja pyytänyt selvitystä epäillystä ilmatilaloukkauksesta.

Puolustusministeriön viestintäpäällikkö Kristian Vakkurin mukaan Suomeen kohdistettuja ilmatilaloukkauksia ei ole ollut tavallista enemmän. Ulkopolitiikan asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet, että Venäjä saattaisi reagoida painostuskeinoin Suomen Nato-hakuprosessiin.

Aikaa hakuprosessin käynnistymisen ja Naton turvatakuiden piiriin pääsystä on kutsuttu ”harmaaksi ajaksi”.

– Ilmatilaloukkausten määrät ovat pysyneet varsin vakiona ja ainakaan dramaattista nousua tilastoissa ei ole. On ollut vuosia, ettei niitä ole tehty yhtään ja joinakin vuosina 2–3 kappaletta, Vakkuri toteaa.

MIG-31-tyyppisiä hävittäjiä kuvituskuvassa.

Ilmavoimat suoritti operatiivisen tunnistuslennon epäillyn ilmatilaloukkauksen takia ja rajavartiolaitos on aloittanut asiasta esitutkinnan. Vakkuri ei kuitenkaan tarkenna, mitä tunnistuslennon aikana tehtiin. Hän ei myöskään kommentoi sitä, kehotettiinko Suomen puolelta hävittäjiä poistumaan.

Hän ei myöskään lähde spekuloimaan ilmatilaloukkauksen syitä.

– Syy voi olla hyvinkin inhimillinen. Rajavartiolaitoksen tehtävä on suorittaa asiasta esitutkinta ja selvittää asiaa, Vakkuri sanoo.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin näkemyksen mukaan ilmatilaloukkaus on todennäköisemmin jälleen Venäjän tapa viestiä Suomelle.

– Hävittäjäkoneella lentäessä paikkatiedot ovat usein hanskassa ja alue on sellainen, missä Venäjä on tottunut lentämään. Näyttäisi, että jotain tällä on haluttu viestiä, hän arvioi.

– Vaikea sanoa, mihin asiaan tämä ilmatilaloukkaus liittyisi. Suomessa on tällä hetkellä monia aiheita, joista Venäjä voisi närkästyä. Esimerkiksi Nato-hakuprosessi ja viisumikeskustelu.

Tiistaina Suomen hallitus päätti, että venäläisille myönnettävien viisumien määrää lasketaan kymmeneen prosenttiin nykyisestä. Rajoitus tulee voimaan syyskuun alussa.

Aiemmin tämän vuoden aikana Venäjä on loukannut Suomen ilmatilaa kahdesti. Ensimmäisellä kerralla Saksasta karkotettua diplomaattia ja hänen perhettään kuljettanut venäläiskone loukkasi ilmatilaa huhtikuussa.

Kuvan kone on samantyyppinen kuin alueloukkauksen tehnyt, eli IL-96-300.

Rajavartiolaitoksen mukaan tutkinnassa varmistui, että Venäjän Federaation IL-96-300 -lentokone lensi Suomen ilmatilassa Suomenlahdella matkallaan idästä länteen. IL-96-300 lentokone on matkustajakone-tyyppinen suihkukone. Venäjän presidentti Vladimir Putinin virkakone on ainakin aiemmin ollut samaa mallia.

Toukokuussa venäläinen Mil Mil-17-kuljetushelikopteri loukkasi Suomen ilmatilaa noin 4–4,5 kilometrin syvyydessä. Loukkaus tapahtui samaan aikaan kun Britannia ja Suomi harjoittelivat Puolustusvoimien johdolla yhdessä Arrow 22-harjoituksissa Niinisalossa.

Venäjän sotilashelikopteri kävi Suomen ilmatilassa toukokuussa. Kuvituskuva.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi tuolloin, ettei voinut sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ilmatilaloukkaus liittyisi käynnissä olleeseen sotaharjoitukseen.

Hiljattain, reilu viikko sitten Venäjä loukkasi Viron ilmatilaa, kun venäläinen helikopteri lensi Viron kaakkoisosassa ilman asiankuuluvaa lupaa.

Maaliskuussa Ruotsin mediassa uutisoitiin, että Venäjän sotilaskoneet loukkasivat valtion ilmatilaa Gotlannin itäpuolella. Loukkaus tapahtui samaan aikaan Suomen ja Ruotsin merellisen yhteistoimintaharjoituksen kanssa Gotlannin länsipuolisella merialueella.