Syyttäjät harkitsevat valitusluvan hakemista Korkeimmasta oikeudesta todisteiden hyödyntämiskieltoasiassa.

Turun hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä Viking Sallyn murhajutun todisteita koskevassa hyödyntämiskieltoasiassa.

Myös hovioikeus katsoo, ettei laivamurhasta syytetyn tanskalaismiehen Herman Himlen kolmea vanhaa esitutkintakertomusta ja poliisimiehen todistajakertomusta saa käyttää todisteina miestä vastaan.

Käräjäoikeus päätti viime vuoden toukokuussa murhajutun pääkäsittelyn alkajaisiksi, että tanskalaismiehen kanssa vuonna 2016 tehdyt kuulustelut määrätään hyödyntämiskieltoon.

Murhajuttua tutkineen suomalaispoliisin mukaan Himle oli tuolloin tunnustanut tehneensä verityöt, mutta koska kuulustelut tehtiin englanniksi ja ilman avustajaa, niitä ei voitu käyttää oikeudessa. Myöhemmin mies pyörsi puheet syyllisyydestään.

Murhajutun syyttäjät valittivat käräjäoikeuden hyödyntämiskieltoratkaisusta hovioikeuteen ja yrittivät saada ratkaisun kumottua.

Syyttäjien näkökulmasta hyödyntämiskieltoon asetettu materiaali sisälsi erittäin keskeistä näyttöä rikoksista.

– Me haimme muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, joten siltä osin tämä ei mennyt kuten toivoimme, jutun toinen syyttäjä, erikoissyyttäjä Heidi Röblom sanoo.

Hän huomauttaa, että syyttäjillä on vielä erillinen mahdollisuus hakea asiassa valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta (KKO).

– Meillä on nyt hovioikeuden perustelema ratkaisu asiasta, tutustumme siihen ja mietimme kollegani kanssa, miten jatkamme. Vielä en osaa sanoa, miten asia etenee.

Käytännössä hyödyntämiskieltoratkaisu on yksi prosessipäätös osana laajaa murhaoikeudenkäyntiä. Myös itse murhajuttu on vireillä on hovioikeudessa, mutta vielä on epäselvää, koska varsinaista pääasiaa päästään käsittelemään hovissa.

– Nyt saatiin päätös, mitä näyttöä oikeudenkäynnissä saadaan käyttää ja mitä ei. Ennen kuin itse pääasiaa (murhaa) lähdetään puimaan hovioikeudessa, pitää päättää, haetaanko hovioikeuden hyödyntämiskieltoratkaisuun muutosta KKO:sta. Tämä on hieman poikkeuksellista, mutta kyse on merkitykseltään hyvin keskeisestä asiasta, Röblom sanoo.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi Herman Himlen syytteet kesäkuussa 2021 antamassaan ratkaisussa.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että Himle olisi ollut ainoa henkilö, jolla oli tilaisuus ja mahdollisuus tehdä rikokset.

Syytetty tanskalaismies Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toukokuussa 2021.

Hovioikeuden tuoreissa hyödyntämiskieltoa koskevissa perusteluissa käy ilmi, että Herman Himlellä olisi pitänyt olla avustaja vuonna 2016 Kööpenhaminassa vankilassa tehdyissä kuulusteluissa.

Miehelle tarjottiin kuulustelun alussa mahdollisuutta oikeusavustajaan, mutta hän kieltäytyi siitä.

Vankilassa muiden rikosten vuoksi istunutta Himleä kuulusteltiin tuolloin toisesta rikoksesta, mutta hänelle esitettiin kysymyksiä myös Viking Sallyn tapahtumista.

Hovioikeuden mukaan on jäänyt epäselväksi, ymmärsikö tanskalaismies tuolla hetkellä, mistä oikeudesta hän luopui ja mitkä seuraukset hänen sanomisillaan voisi olla.

Himle oli ollut vangittuna toisesta rikoksesta useita kuukausia ennen kuulusteluita.

Risteilyaluksella käynnistyi mittava poliisioperaatio, kun uhrit löytyivät laivan kannelta.

Hovioikeuden näkemyksen mukaan todisteet osoittavat, että miehen mielentila ei ollut vakaa. Kuulustelut kestivät kauan, yli kaksi tuntia. Kuulustelijat kyselivät häneltä laivamurhasta, vaikka se ei ollut alkuperäinen kuulusteluiden aihe.

Seuraavana päivänä kuulusteluissa Himle kieltäytyi jälleen avustajasta. Hän halusi kertoa lisää tapauksesta, mutta ilman, että hänen puheitaan nauhoitetaan. Hovioikeuden mukaan tämä oli selvä merkki siitä, ettei mies edelleenkään tiennyt, millaisia seurauksia hänelle voisi asiasta koitua.

Hovioikeuden mukaan myös vieraan kielen käyttö vaikeutti rikoksesta epäillyn asemaa.

Elokuussa 2016 tehtyjen kuulusteluiden väärä toimintatapa vaikutti suoraan myös seuraavan, marraskuussa tehdyn kuulustelun lopputulokseen, hovioikeus katsoo.

Viking Sallyn murhajuttua käsiteltiin käräjillä kesällä 2021.

Risteilylaiva Viking Sallyn tapaus on ollut mysteeri vuosikausien ajan.

Laivalla kuoli heinäkuussa 1987 henkirikoksen uhrina 20-vuotias saksalainen opiskelija Klaus Schelkle. Hänen 22-vuotias naisystävänsä Bettina Taxis loukkaantui vakavasti.

Molemmat olivat olleet hyökkäyksen hetkellä nukkumassa makuupusseissaan laivan helikopterikannella.

Murhasta syytetty Herman Himle oli rikoksen tapahtuma-aikaan 18-vuotias ja laivamatkalla partioleirille Suomeen. Häntä pidettiin alun perin uhrien löytäjänä ja auttajana, mutta myöhemmin häntä alettiin epäillä veriteon tekijäksi.