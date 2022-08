Mika Aaltolan kolumni: Aika tilkitä korruptioreiät

Poliittinen korruptio sotii maan lakia ja henkeä vastaan sekä nakertaa luottamusyhteiskuntaamme, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Suomi on täysimääräinen tasavalta. Suomessa on aina ymmärretty, että kansakunnan eheys on strateginen arvo. Vain eheä kansakunta ja avoin yhteisöllisyys voivat tukea immuniteettia ulkoiselta häirinnältä.

Keskeistä on taata oikeudenmukaisuus ja keskittyä poistamaan eripuraa aiheuttavia poliittisen korruption muotoja erityisesti silloin, kun nämä saattavat edesauttaa ulkoista vaikuttamista.

Elämänmuotomme perustuu julkisille hyveille, kuten tasa-arvolle ja hyvän elämän moninaisten polkujen tukemiselle. Esimerkiksi julkiset virat ja toimet eivät Suomessa saa tuoda mukanaan etuoikeuksia.

Virkamies voi joutua viralta Finnair-pisteiden käytöstä. Pääministeri voi joutua kohun keskelle huuruisesta bilettämisestä. Presidentin pitää olla nöyrä. Hän ei matkusta ensimmäisessä luokassa.

Olemme kuuliaisia kansalaisia. Monella tapaa olemme suunnitelmallisesti luoneet yhteiskunnallisen käänteiskuvan Venäjästä, jossa poliittinen tai virkapositio on etuoikeus, joka tuo mukanaan varallisuutta, jota voi jakaa sukulaisille sekä hulppeisiin asuntoihin lännessä. Suomen suoraselkäinen perinne on tuottanut immuniteettia ja auttanut kansallisessa selviytymisessä karhun vieressä.

Tapasin kesällä 5-vuotiaan tytön eräässä tilaisuudessa. Kysyessäni, mitä hän haluaa tehdä isona, vastaus oli selvä: ”Haluun olla presidentti”. Asia selvä ja Suomessa se on myös mahdollista. Ainakin mahdollisuus siihen pitää olla olemassa, tasavaltaisena syntymäoikeutena.

Olemmehan maa, jonka perustuslaissa lukee, ettei kansalaisia saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Tuemme opintoja ja opiskelua verovaroin. ideaalina pitäisi olla, että lapsemme pääsevät meitä pidemmälle.

Presidentiksikin pääsee myös puolueiden ulkopuolelta. Jos väylään tytölle tai pojalle avautuu mahdollisuus, se on kannustamisen arvoista. Vastasin, että ”hienoa, niin sitä pitää”.

Vaikka reitti olisi miltei mahdoton, siihen on hyveellistä pitää rohtunen mahdollisuutta yllä. Kaikki muu olisi omituista ja anti-tasavaltalaista. Ainakin rohtunen toivoa on hyvä jättää, kun vastaa ihmisten haaveisiin. Se liittyy kansalliseen hyveeseemme, vapauteen.

Nykyisessä vainon ja sodan katkuisessa Euroopassa on hyvä ymmärtää, etteivät Suomen erityispiirteet kansalaishyveiden kohdalla ole sattumaa. Ne on paljolti tulosta meidän historiallisista kokemuksistamme.

Presidentti P.E. Svinhufvud totesi ennen presidentiksi tuloaan, että kunpa Suomella olisi yhtä paljon valtaa kuin sillä on oikeutta. Hän suuntasi sanansa Venäjän sortotoimia vastaan.

Oikeus tuo myös voimaa. Se, että Suomessa jokaisella tytöllä tai pojalla on periaatteellinen mahdollisuus, vaikkapa tulla presidentiksi, on voimallistava mahdollisuus suhteessa Venäjän yksinvaltaisempaan mahtikulttuuriin.

Suomi on monella lailla geopoliittisen paineen kautta hioutunut lainvoimaisuuden, tasa-arvon, tasavaltalaisten hyveiden ja korruptiovapauden timantiksi.

Se tuo paljon suojaa. Mutta ei kannata lopettaa työtä kesken. On hyvä jatkaa keskeneräistä reformia tasavaltalaisuuden vaalimiseksi.

Epäkohtia on myös meillä, esimerkiksi lainvoimaisuuden kiertäminen on mahdollista. Porsaanreikiä on. Poukkoilua on ilmennyt ratkaistaessa vaalikausia pitkäjänteisempiä kysymyksiä, kuten väestön ikääntymistä tai Venäjän imperialistista haastetta.

Yksi ongelma on puoluepolitisoituminen. Jostain syystä trendinomainen puolue-etuoikeus virkoihin ei herätä oikeusviranomaisia toimintaan, vaikka se rikkoo perustuslain henkeä.

Vaalien alla moni puolue on usein todennut haluavansa luopua tästä perinteestä, mutta se on sitkeä korruption muoto, joka nakertaa luottamusyhteiskuntaamme. Kallispalkkaisille positioille pääsee puoluekirjalla.

Kuulee usein sanottavan: ”eihän poliittisesta kokemuksesta haittakaan saa olla”. Eräs valtioviisas kerran totesi minulle, ettei Suomessa kannata haaveilla päiväkodin johtajaa korkeammasta positiosta ilman puolueeseen liittymistä.

Tämä sotii maan lakia ja henkeä vastaan sekä nakertaa luottamusyhteiskuntaamme. Politisoituminen lisää myös taipumusta kasata yhteen erilaisia lobbareista, markkinointitoimistoista sekä politiikan ja julkisuuden rajapinnoilla toimivista edunvalvojista ja yrityksistä koostuvia verkostoja, joille valuu paljon parlamentaarista valtaa.

Se on paljolti näkymätöntä, mutta sotii kansalaisten oikeudentuntoa ja luottamusta vastaan.

Paasikivi kääntyisi haudassaan. Hän ylläpiti sotien jälkeen tarkasti virkakriteereitä. Tarkoitus oli torjua ulkopoliittista vaikuttamista. Kekkosen aikana tämä suoraselkäisyys meni mutkalle.

Surullisia episodeja tapahtui. Olavi Hongan presidentinvaalivaalikampanja tuhottiin vuonna 1961 ulkopoliittisella puliveivauksella, kun Moskovasta tilattiin nootti.

Jälleen kerran itäinen naapurimme sotkeutui Suomen vaaleihin. Surullinen episodi vaikutti myöhemmin myös Olavi Hongan virkauraan.

Historiallinen varoitus virkamieskunnalle siitä, että kannattaa olla varovainen, ettei ulkopoliittisia kuvioita sotkettaisi suppean ulkopoliittisen eliitin ulkopuolelta, erityisesti itäisen naapurin intressejä vastaan.

Puoluepolitisoituminen virkanimityksissä levitti ja pitkitti ulkopoliittista traditiota, joka näkyi suomettumisena ja sittemmin toivon politiikkana Venäjän suhteen, jossa yhdistyi ideologinen naiivius ja punaparoneiden rahallista hyötyä tavoitteleva perintö.

Saahan sitä toivoa, mutta ulkopolitiikan perustat pitäisi olla kytkettyinä faktoihin, joita Venäjä ei ole edes peitellyt Putinin kaudella.

Trendi ulkopolitiikassa saavutti huippunsa surullisessa Hanhikivi-asiassa. Siinä yhdistyi kuvitellut idänkaupan rahat sekä ulkopoliittinen hyväntahtoisuus.

Erityisesti asian eduskuntakäsittely oli irvokas. Onneksi virkamieskunta sai asiaa jarrutettua asettamalla projektille samat tiukat kriteerin kuin ranskalaiselle Arevan hankkeelle.

Ukrainan sota hautasi lopullisesti hiekalle rakennetun hankeen. Valitettavasti kuluja syntyi, koska geopoliittisiin riskeihin suhtauduttiin vähätellen. Valta ei perustunut faktoihin tai asiantuntija-arvioihin, vaan politisoituneen tradition tuottamaan vastahakoisuuteen muuttuneiden tosiasioiden tunnustamiselle.

Yksi tapa reformoida suomalaista poliittista järjestelmää on äänestää strategisesti. Suomessa on paljon suoraselkäisiä ehdokkaita, joiden tiedetään vastustavan sulle-mulle-meininkiä, poliittisia virkapaketteja, joilla sivuutetaan hakijoiden objektiiviset ansiot.

Ei kannata niinkään kiinnittää huomiota puolueeseen, vaan itsenäiseen ajatteluun kykenevään ehdokkaaseen, joka seisoo Suomen edun takana, sisäistä ja ulkoista korruptiota vastaan.

Keskeistä on huomioida politisoituneen hallinnon pitkäaikaista suunnittelua heikentävä taipumus miettiä liiaksi vaaleja ja vaalikausia strategisina prioriteetteina.

Suomessa on edessä isoja haasteita, joita ei saisi typistää aina kulloisessa hetkessä esiin nouseviin taktisiin kuvioihin. Olisi varsin helppoa tehdä listoja eri puolueiden ehdokkaista, jotka todella ovat osoittaneet kykynsä kitkeä poliittista korruptiota.

Samalla pitäisi kiinnittää huomiota vaalilakiin. Sehän on vieläkin varsin joviaali suhteessa ulkoiseen poliittiseen tukeen.

Ulkomaista tukea saa ottaa vastaan ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. Neuvostoliitto antoi rahallista tukea välikäsien, bulvaanien, kautta puolueille ja ehdokkaille.

Olemmeko oikeasti niin naiiveja, ettei lähtökohtaisen olettamuksena olisi, että traditio on saattanut välikäsien kautta jatkua?

Bulvaani-lainsäädäntö on Suomessa varsin heppoinen, kuten jääkiekkojoukkue Jokereiden kuviteltu suomalaisomistus aikoinaan osoitti.

Olimme kylmän sodan aikana vaalivaikuttamisen koelaboratorio. Osittain vaikutuksen alla, miltei kesytettynä ja paljolti soluttauduttuna.

Haihtuiko tämä osaaminen ja siihen liittyvät verkostot savuna ilmaan, kun neuvostoimperiumi kaatui ja sen tilalle nousi 2000-luvulla isovenäläinen Venäjä? Korruptioreikien tilkitsemisen ajan pitäisi koittaa.