Infosodan asiantuntija varoittaa: Venäjä saattaa kohta antaa hälyttäviä viestejä iskusta Zaporizzjan ydinvoimalaan

Sotatieteiden tohtori ja Valtioneuvoston erityisasiantuntija Saara Jantunen uskoo Venäjän suunnittelevan false flag -operaatiota Zaporizzjan ydinvoimalaan.

Torstaina 18. elokuuta Venäjän puolustusministeriöstä lausuttiin väite, jonka mukaan Ukraina suunnittelisi lavastettua sotilas­operaatiota Zaporizzjan ydinvoimalaan.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov povasi, että ydinvoimalassa tapahtuisi lavastettu ”pieni onnettomuus” perjantain aikana. Konashenkov kertoi, että Ukraina yhyttäisi näin kansainvälisen yhteisön syyttämään Venäjää aiheutetusta ”katastrofista”.

Syytös heitettiin ilmoille sopivasti ennen Ukrainan ja Turkin valtionjohdon tapaamista YK:n pääsihteerin kanssa Lvivssä.

Sotatieteiden tohtori ja Valtioneuvoston erityisasiantuntija Saara Jantusen mukaan kyse on siitä, että Venäjä on nyt valjastanut Zaporizzjan ydinvoimalan informaatiosotansa käyttöön, ja kaiken taustalla olisi Venäjän oma huijaus- eli false flag -operaatio. Tarkoitus on paineistaa psykologisesti eurooppalaista yhteisöä, jonka muistissa on yhä vuoden 1986 Tsernobylin ydinkatastrofi.

Jantunen on toiminut aiemmin Suomen puolustusvoimissa informaatiosodankäynnin asiantuntijana ja hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan Infosota. Hän korostaa, että Venäjän strategiseen ajatteluun on kuulunut jo pitkään keinovalikoima, joilla vihollisen toimintatahtoa latistetaan iskuilla tavalliselle kansalaiselle tärkeään infrastruktuuriin tai erityisen riskialttiisin kohteisiin - kuten kemiallisiin laitoksiin tai ydinvoimailoihin.

Toisaalta sotatieteellisen tutkimuskirjallisuuden mukaan Venäjän keinovalikoimaan lukeutuu myös näiden iskujen lavastaminen, mikä näyttäisi nyt olevan kyseessä. Jantusen mukaan Venäjä näyttäisi itse suunnittelevan false flag -operaatiota.

– Venäjä petaa mielestäni lavastuskeinoa ydinvoimalaan. Venäjä on koko [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin valtakauden ajan uhkaillut Nato-maita ydiniskuilla, jos ne tekevät jotain, mitä Venäjä ei halua, Jantunen sanoo.

– Venäjä tietää, ettei se voi uhkailla ikuisesti ydinaseilla menettämättä uskottavuutta. Valtio on rakentanut verkostojaan Afrikkaan ja Lähi-itään, mutta sieltäkään tuskin löytyy tukea jatkuvalle ydinaseuhalla luodulle jännitteelle. Zaporizzjan operaatio on ikään kuin uusi keino ylläpitää uudenlaista ydinpelotetta.

Myös Ukrainan tiedusteluviranomaiset arvioivat torstaina, että Venäjä valmistautuu iskemään ydinvoimalaan perjantain aikana. NBC News uutisoi Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston tiedottaja Andriy Jusovin kertoneen, että Venäjä on määrännyt, etteivät Rosatomin työntekijät saa saapua silloin töihin.

Venäläisjoukot valtasivat Zaporizzjan ydinvoimalan maaliskuussa heti sodan alkumetreillä. Tutkivaan journalismiin erikoistunut verkkolehti Insider uutisoi aiemmin elokuussa, että alueella olisi noin 500 venäläissotilasta ja runsaasti sotilaskalustoa. Tiedot perustuvat Zaporizzjan voimalasta saatuihin sisäpiirilähteisiin.

Kyseessä on Euroopan suurin ydinvoimala, joka sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Dneprjoen itärannalla. Ydinvoimalaan on elokuussa kohdistettu raketti-iskuja. Ukrainan valtion ydinvoimayhtiö Energoatom on kertonut, että raketit olivat venäläisjoukkojen laukaisemia.

Satelliittikuva Zaporizzjan ydinvoimala-alueesta.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on antanut varoituksen alueella erittäin todellisesta ydinkatastrofin vaarasta. Ydinainetta voisi vapautua laitokselle ja sen lähiympäristöön, jos sotilaalliset iskut jatkuvat ja laitos vaurioituisi pahasti.

Tsernobylia laajuudeltaan vastaava ydinkatastrofi ei silti ole mahdollinen, sillä uudet ydinvoimalaitokset ovat painevesilaitoksia ja tyypiltään huomattavasti erilaisia kuin neuvostoajan voimala. Asiasta kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa ydinvoimalaitosten valvontaosaston johtaja Tapani Virolainen Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Vaikka Ukrainan ydinvoimalaitokset vaurioituisivat pahoinkin, vakavat säteilyvaikutukset eivät yltäisi Suomeen, STUK on tiedottanut.

Silti juuri tätä uhkakuvaa syöttämällä Venäjä pyrkii muuttamaan narratiivia edukseen, Jantunen painottaa.

– Venäjä ajattelee tämän olevan tehokas psykologisen vaikuttamisen keino juuri eurooppalaista yleisöä kohtaan, koska se herättää Tsernobyl-traumoja.

Venäjän sodankäynnissä tähdätään inhimilliselle toimeentulolle välttämättömien resurssien haltuunottoon laajemmin, Jantunen kertoo. Venäjä on rakentanut Euroopan valtioihin energiariippuvuutta. Euroopan unionin jäsenmaista Saksa on ollut kaikkein riippuvaisin venäläisestä energiasta, ja joutuu nyt säännöstelemään kaasunkulutustaan ja laatimaan hätäsuunnitelmia talven varalle.

Samalla Mustanmeren viljakuljetuksia pidättämällä Venäjä rakentaa maailmanlaajuista ruokakriisiä.

Ydinvoimalassa työskentelee yhä ukrainalaista henkilökuntaa. Reutersin uutiskuvassa näkyy, kuinka Ukrainan valtiollisen pelastuslaitoksen jäsenet osallistuivat ydinonnettomuuden torjuntaharjoituksiin.

Kotimaan lehdistössä on esitetty molempien valtioiden lausuntoja siitä, mistä ydinvoimalan kohdistetuissa iskuissa on kysymys. Suomalaismediassa, myös Ilta-Sanomissa, on useampaan kertaan todettu, että ”Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan ydinvoimalan tulittamisesta”.

Jantunen näkee, että tällainen lausuntojen käsittelytapa vahvistaa Venäjän strategisia tavoitteita. Se tahtoo valheellisesti siirtää syyllisyyttä ydinkatastrofin uhasta Ukrainalle.

– Tämä [käsittelytapa] pelaa Venäjän pussiin ja vahvistaa sen esittämiä narratiiveja. Eikä suomalaisessa mediaympäristössä tätä aina tunnisteta Venäjän narratiiviksi, Jantunen sanoo.

– Venäjä on itse hyökännyt Ukrainaan ja se on kieltäytynyt sieltä lähtemästä. Se ei halua, että asia ratkeaa [diplomatian keinoin].Tarkoitus on, että syyttävä sormi kohdistuu Ukrainaan ja vastuu siirtyy.

Ukraina on ilmoittanut IAEA:lle, että Venäjän aikoo ottaa Zaporizzjan ydinvoimalan "kokonaan ja pysyvästi" valtion omistaman Rosatomin haltuun. Kuvassa venäläissotilas pitämässä vartiota toukokuussa Zaporizzjan ydinvoimala-alueella.

Tutkimusten mukaan perinteisessä mediassa pelkästään Venäjän valeuutisten ja disinformaation käsittely voi vahvistaa niiden todenperäisyyttä lukijan mielessä. Ukrainan sotaan liittyvältä informaatiovaikuttamiselta ei ole voinut paeta sosiaalisessa mediassa.

Jantusen mukaan mahdollisuuksien mukaan tietoa tulisi etsiä toimivaltaisilta viranomaisilta, koska sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa voi altistua ”manipulatiiviselle viestinnälle”.

– Lopulta hyvää medialukutaitoa on juuri se, että etsii tietoa myös itse luotettavista lähteistä. Ei voida olettaa, että kaikki tieto löytyy sosiaalisesta mediasta tai tuodaan suoraan olohuoneen sohvalle.