Kaisa Tammi on Vanajan vankilan johtaja. – Joku ei tykkäisi olla vankilassa töissä ollenkaan, mutta olen lapsuudessa jo kovaan maailmaan tottunut, se on minulle tutuin ja siellä osaan toimia. Vankilassa mä pärjään.

Vankilanjohtaja Kaisa Tammen elämäntehtävä on naisvankien aseman parantaminen. Työssään on kohdannut paljon surullisia tarinoita. Lapsia, jotka valehtelevat vanhempiensa puolesta ja rikollisia, joilla ei ole ketään, jolle soittaa. Turvaton lapsuus on saanut Kaisa Tammen tuntemaan: vankilassa mä pärjään.

Kaisa Tammi tottui lapsuudessaan siihen, että kun ovikello soi, piti varautua soittamaan poliisit.

Yksi naapuri ilmestyi toisinaan pahoinpideltynä verta valuen ovelle ja pyysi apua. Toinen ulkoilutti koiraa amfetamiinin vauhdittamin metrin askelin. Kolmas teki itsemurhan hyppäämällä kuudennesta kerroksesta.

Elämä Rosvolinnaksi kutsutussa vuokrakerrostalossa Espoon Matinkylässä oli levotonta.

– Elämä oli vähän kuin olisi ollut yhteiskuntalaboratoriossa, Kaisa Tammi kertoo taloyhtiöstä, jossa hän asui 9-vuotiaasta 25-vuotiaaksi.

Samalla hän sai katsella aitiopaikalta, mitä syrjäytyminen on ja miten suomalainen yhteiskunta muuttui 1970-90-luvuilla. Varsinkin 1990-luku oli Rosvolinnassa kurjaa aikaa.

– Naapuristossa oli silloin paljon kamankäyttäjiä, huumebileitä ja huumekauppaa.

Vanhemmaksi tultuaan Kaisa ymmärsi, miten surullinen ja ahdistava sellainen asuinympäristö oli. Kolmihenkinen perhe oli muuttanut kaupungin vuokrataloon äidin ja isän erottua ja asunnon tultua ulosmitatuksi isän talousvaikeuksien takia.

– Kyllä se ympäristö on aika paljon jälkiä jättänyt. Perheväkivalta ei ole minulle vain sana eikä ilmiö.

Jo varhain Kaisa oppi tarkkailemaan ja olemaan ilmapuntari.

Siihen vaikutti myös arvaamaton alkoholisti-isä, joka oli terrorisoiva ja sai raivokohtauksia. Päihtynyt isä saattoi ajaa autoa Kaisa kyydissään. Joskus isä unohti hakea Kaisan koulusta.

– Siitä on tullut turvattomuus, joka on johtanut varmaan omiin elämänvalintoihini eli olen hakeutunut vakaaseen valtion virkaan, Kaisa Tammi naurahtaa.

Aikuisena hänestä tuli psykologi ja arvostettu vankilanjohtaja. Tammi on tehnyt uraauurtavaa työtä naisvankien aseman parantamiseksi.

Nyt 51-vuotias Vanajan vankilan johtaja kertoo tarinansa uutuuskirjassa Naisvankilan pomo (WSOY).

– Minne muualle olisin voinut päätyä töihin kuin vankilaan? hän kysyy.

– Vankila on karu työympäristönä, mutta olen tottunut jo lapsena siihen, että aina on actionia ja yllättävää ja vähän pelottaviakin ihmisiä. Kaipaan rosoa ympärilleni selvästi.

Kaisa Tammi on missinä ja mallina tunnetun Merja Tammen sisarpuoli. Heillä on sama isä.

Tavallaan vankila on työympäristönä aika turvallinenkin, Kaisa Tammi sanoo. Siellä on selkeät säännöt, ja arvaamattomia ihmisiä hoidetaan niin, että heidän kanssaan pärjätään.

Kaisa Tammi oli yksi harvoista naapuruston nuorista, joka jatkoi lukioon.

Opiskellessaan psykologiksi hän työskenteli Helsingin Katajanokan vankilassa vartijana. Ympäristö avasi silmät naiskysymykselle. Naisvartijoita oli vain muutama prosentti. Miesvankien sellit oli usein koristettu pornolehtien aukeamakuvilla.

”Olet aivan liian nätti tänne miesten joukkoon”, Kaisa sai kuulla mennessään psykologiharjoittelijaksi Sörkan vankilaan.

Myöhemmin hänet esiteltiin vankilapsykologina vangille ”likkana, joka tuli sua katsomaan”.

Myös naisvangit olivat erikoistapauksia vankilassa sukupuolensa takia.

– Koin, että näistä naisista on puhuttava muuallakin kuin vain vankilan sisällä. Naisvankien asiat ovat naisten asioita, myös minun. En olisi antanut itselleni anteeksi, jos en olisi puhunut.

Uran alkuvaiheessa Kaisa Tammi tapasi vankilassa miehensä tappaneen naisen. Selvisi, että nainen on pitkäaikaisen lähisuhdeväkivallan uhri.

Se oli ennemmin sääntö kuin poikkeus. Surmaajat olivat lähes aina myös itse uhreja. Yhteiskunnan silmissä heidät nähtiin hirviönaisina, joita ei ymmärtänyt kukaan.

Englanninkielinen slogan alkoi avautua nuorelle psykologian opiskelijalle: Hurt people hurt people.

Monella naisvangilla on Kaisa Tammen mukaan tunne, ettei ole minkään arvoinen. Rikoksia tehneen naisen taakka ja häpeä on moninkertainen. Naisvanki on rikkonut tabuja olemalla rikoksia tekevä nainen.

– Jotenkin naisvangin omanarvontuntoa pitäisi palauttaa ja hänen oppia tuntemaan, että on jonkun arvoinen.

Työssään Kaisa Tammi on joutunut pohtimaan, miksi nainen tappaa. Väkivalta synnyttää väkivaltaa. Se pätee erityisesti naisvankien kohdalla.

– En ole tavannut ainuttakaan vankilaan väkivallan takia joutunutta naista, joka ei olisi kokenut väkivaltaa.

Vankien tarinoiden taustalla on paljon isompia kysymyksiä. Monilla naisvangeilla on esimerkiksi lapsuuden kautta seksuaalisen väkivallan kokemuksia.

Erityisesti naisvangeilla on paljon traumaattisia kokemuksia. Uutuuskirjassaan Naisvankilan pomo Kaisa Tammi luettelee kylmääviä faktoja.

55 prosentilla naisvangeista ei ole ammatillista koulutusta. Joka neljäs on ollut sijoitettu kodin ulkopuolelle ennen 15 ikävuotta. 70 prosenttia on ollut ennen vankilaa psykiatrisen avohoidon asiakkaana. 15 prosenttia on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä lähisukulaisen tekemänä ja 18 prosenttia kumppanin taholta. 56 prosentille naisvangeista on tehty abortti ja 42 prosentilla on ollut sukupuolitauti.

– Nämä ovat hurjia faktoja, eikä me tässä yhteiskunnassa puhuta niistä.

– Poliitikot puhuvat naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisestä, mutta he eivät viitsi mennä naisvankilaan tapaamaan vankeja. Naisvangit ovat naisiin kohdistuvan väkivallan esimerkkejä siitä, mitä voi pahimmillaan tapahtua.

Luvut kertovat siitä, mitä tapahtuu, kun mikään turvaverkko ei ole pitänyt ja ihminen on pudonneet kaikessa siinä, missä ei pitäisi. Peruskoulussa, neuvolassa, turvakodissa.

– Näitä naisia ei ole pysäyttänyt mikään turvaverkko, ja sitten he ovat vankilassa.

– Onko meidän sitten syytä paheksua heitä ja sanoa, että kylläpäs nuo ovat tuhmia naisia? Tarinoiden taustalla on paljon isompia kysymyksiä.

Se ei tietenkään poista kenenkään vastuuta, Kaisa Tammi sanoo, mutta haastaa miettimään, onko tässä yhteiskunnassa jotain, mitä voisi tehdä toisin.

Monilla naisvangeilla on esimerkiksi lapsuuden kautta seksuaalisen väkivallan kokemuksia. Sen takia voi kehittyä päihdeongelma. Siitä taas voi seurata pallottelu päihdehoitoon ja sen jälkeen mielenterveyshoitoon ja turvakotiin, johon kumpaankaan ei lopulta pääse, koska on aktiivisen päihteiden käytön takia riski muille.

– Meiltä puuttuu kyky auttaa niitä, jotka eniten tarvitsevat. Kun apua ei saa, se vahvistaa tunnetta, ettei ole minkään arvoinen. Pitäisi pystyä auttamaan kaikkein hädänalaisempia ihmisiä, vaikka he eivät olisi kaikkein terveimpiä eikä helpoimmin autettavia.

Kaisa Tammen eteen on tullut myös vankeja, joiden nimi on piirtynyt suomalaiseen rikoshistoriaan. Hän ei mainitse kirjassaan heidän oikeita nimiään.

Kerran Lapuan poliisista soitettiin. Vankila-ajoilta tuttu ”Mikko” halusi puhua Kaisan kanssa jäätyään kiinni ryöstökeikalta.

– Hänellä ei oikein ketään muuta ollut kuin vankilanjohtaja, jolle soittaa. Se on traagista. Hän halusi soittaa minulle puhelun, joka hänen olisi varmaan kuulunut soittaa omalle äidilleen.

– Jokaisella ihmisellä on tarve liittyä johonkin, että on joku ihminen, joka on kiinnostunut, mitä minulle kuuluu.

Arkistokuvaa Vanajan vankilan alueelta vuodelta 2009.

Työssä vankilanjohtajana surullisinta on ollut lasten kohtalot vankilassa. Lapsi otetaan usein vankilassa äitinsä tai isänsä puolustajaksi tai ”asianajajaksi”.

Mieleen on jäänyt tilanne, kun naisvangilta löytyi stilettiveitsi ja hänen vankilassa asuva nelivuotias lapsensa puolusti äitiään.

”Ethän laita äitiä poijes täältä, se veitti oli minun leikkiveitti”.

– Kyllä se on aseista riisuvaa työntekijänä katsoa pientä poikaa, joka siinä napittaa ja sanoo: tää on mun veitti, älä laita äitiä pois täältä.

– Lapsi oli kuunnellut vankilassa äidin huolet. Sellaisia lapsia on paljon, jotka elävät vanhempiensa huoltajina ja valvojina.

Vielä 2000-luvun alussa Suomessa laissa ei ollut mitään siitä, miten lapsi voi olla vankilassa. Vankeuslaissa oli yksi lause, jonka mukaan vangin lapsi voidaan ottaa vankilaan, jos se on lapsen edun mukaista. Lastensuojeluviranomaisilla ei ollut tuolloin mitään tietoja lapsista, jotka asuivat vankilassa.

2010 tehtiin iso muutos lastensuojelulakiin. Vankilan perheosasto perustettiin, ja sinne tuotiin työntekijät, jotka tekevät lastensuojelutyötä.

– Tein työtä sen lain eteen kovasti. Ei ole helppo kysymys, mitä tehdä lapsille, joiden äiti on vankilassa.

Kaisa Tammi on kohdannut vankilajohtajana paljon vastustusta. Aloittaessaan Vanajan avovankilaosaston osastonjohtajana työntekijät protestoivat hänen valintaansa. Syynä oli psykologitausta, jota kohtaan ei löytynyt luottoa.

– Minun on pitänyt valita taistelut ja niellä joitakin asioita, jotta pääsen uralla eteenpäin.

Kaisa Tammen vuonna 2006 alkanut työ naisvankien hajasijoittelua vastaan poiki hedelmää vasta 14 vuotta myöhemmin, kun hänet kutsuttiin mukaan tekemään naisvankiselvitystä.

Paljon on vielä työsarkaa.

– Muutama vuosi sitten naisvankilan avajaistilaisuudessa puhui kahdeksan miestä, ei kukaan nainen. Eikö kenellekään tullut mieleen, että naisvankilan tilaisuudessa voisi puhua joku nainenkin vaikka muodon vuoksi, Kaisa Tammi sanoo.

Vanajan vankilaan menevä tie kuvattuna 2019.

Yksityiselämässä Kaisa Tammi on kahden tyttären äiti. Toinen heistä on adoptoitu Intiasta.

– Ehkä adoptio liittyy vähän siihen, että on hullun rohkeus elämää kohtaan. Tuli mitä tuli, niin otetaan.

Kaisa Tammi myöntää, ettei adoptio ole yksinkertainen asia. Lapsena omien vanhempien rikkinäisyys aiheutti Kaisalle turvattomuutta. Nyt Intian kadulle syntynyt tytär kantaa mukanaan tietynlaista turvattomuutta, mutta sen kanssa eletään.

Oman siskon Sarin vaikeudet ovat kulkeneet kaikki nämä vuodet Kaisan mukana. Kaisa Tammi kertoo Sarin tarinan uutuuskirjassaan siskonsa luvalla.

– Sarin kohtalon myötä olen saanut kokea omaisen hädän ja sen, miltä tuntuu, kun omainen ei ole terve eikä tavallisen yhteiskunnan jäsen.

20 vuoden aikana Sari on ollut psykiatrisessa hoidossa yli 15 kertaa.

– Sarin kohtaloksi ovat käyneet monet asiat ja ehkä se on alleviivannut minulle, että kun ihmisellä alkaa mennä huonosti, pitäisi huolehtia, ettei mene vielä huonommin.

– Sarilla on hankalia kokemuksia minun isästä. Meillä oli eri isä. Isäni oli iso tekijä hauraudesta, mikä Sariin tuli lapsena.

Isä ilkeili ja piinasi lapsena Saria. Kaisa muistelee, että isän mielestä Sari ei osannut pitää edes haarukkaa kädessään. Tunnelmaa keventääkseen Kaisa yritti tehdä puolivoltteja saadakseen isän huomion muualle.

– Sarille alkoivat maistua päihteet. Niillä oli iso osuus mielen sekoamisen kanssa.

– Sari ei joutunut poliisin kanssa tekemisiin, mutta hänen mielensä ei kestänyt enää ja hänestä tuli pitkäaikainen potilas.

Kaisa Tammen mukaan Sari olisi tarvinnut kunnollista pitkäaikaista hoitoa, mutta hän joutui suomalaisen hoitojärjestelmän uhriksi. Hänelle tuupattiin lääkkeitä ja passitettiin kotiin heti, kun hän vähän jaloillaan pysyi.

– Vankilassa pelätään, jos joku menee psykoosiin. Minulle Sarin kautta psykoosissa on ihminen, jota tulee kohdella ihmisenä, eikä että sä olet psykoosipotilas, laitetaan nippuun ja viedään pois.

Kaisalla on myös neljä puolisisarusta isän ensimmäisestä avioliitosta. Yksi heistä on missinä ja mallina tunnettu Merja Tammi.

2010-luvulla Kaisa Tammi tunsi, että työelämässä oli monet asiat jo saavutettu: hän oli tehnyt paljon hyviä asioita, ja kaikki alkoi olla kasassa.

2014 elämässä alkoi synkkä vaihe, joka kesti vuoteen 2017. Tuota ajanjaksoa leimasivat läheisen terveyshuolet ja vaikeudet saada niihin apua, ja ilman sitä kokemusta hän uskoisi olevansa eri ihminen.

– Se oli synkin ajanjakso ikinä, joka muutti minua kyllä paljon.

Raskaat vuodet johtivat avioeroon.

– Minulle oli tärkeää tulla omaksi itsekseni, en voinut enää kannatella muita. Me vain muistutimme toisiamme niistä murheellisista ajoista, joihin olimme joutuneet ja murheista, joihin meidät oli sysätty.

Kaisa Tammi uskoo, että hänen tarinassaan on jotakin ylisukupolvista. Oman äidin elämä ei ollut helppo, mutta eipä näytä olevan tyttärenkään.

– Lapsena ja nuorena ajattelin, että haluaisin olla joku muu. Halusin olla keskiluokkainen, mutta aikuisena olen huomannut, että mitä tahansa teen, keksiluokkaisuus karkaa mun käsistä.

Kaiken keskellä Kaisa Tammi näkee kuitenkin punaisen langan. Tämä on minun elämääni, ja minulle sattuivat tällaiset kortit. hän ajattelee.

Enää hän ei haaveile keskiluokkaisuudesta samalla tavalla.

– Olen nauttinut työstäni, ja se on minun tapani nauttia elämästä, en enää pyytele anteeksi.

– Minulle on tunnusomaista, että olen saanut sanottua sanottavani ja voin mennä eteenpäin – niin kuin nytkin.