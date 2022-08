Marinin bilevideo levisi heti ulkomaille – näin sitä on kommentoitu

Sosiaalisessa mediassa kiertävä video on herättänyt myös kansainvälistä huomiota.

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä keskiviikkona video, jossa pääministeri Sanna Marinin (sd) väitetään juhlivan useiden julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa.

Useasta eri videosta leikattu, vajaan kahden minuutin mittainen pätkä levisi nopeasti ulkomaille. Aiheesta uutisoitiin ja sitä kommentoitiin muun muassa Twitterissä.

Visegrád-maiden, eli Puolan, Slovakian, Tshekin ja Unkarin verkkomedia Visegrad 24 julkaisi videopätkän Twitter-tilillään ja kirjoitti Marinin päätyneen uutisotsikoihin, kun juhlintavideo pääsi leviämään sosiaalisessa mediassa.

– Häntä on aiemmin kritisoitu osallistumisesta liian monille musiikkifestivaaleille ja ajan käyttämisestä juhlimiseen johtamisen sijaan. Arvostelijoiden mukaan se ei ole soveliasta pääministerille, media kirjoitti.

National Review -aikakauslehden toimittaja Dan McLaughlin otti asiaan kantaa vastaamalla Visegard 24:n julkaisuun.

– Jos hän on hyvä työssään, tämä on viehättävää. Jos ei, tämä on loukkaavaa. Demokraattisessa valtiossa äänestäjät sietävät eksentrisyyttä ja kevytmielisyyttä, mutta vain niin kauan, kun tuloksia saadaan aikaan, McLaughlin kirjoitti.

Marin on saanut ulkomaisilta twiittaajilta myös tukea ja kannustusta.

– Voisiko meilläkin olla tuollainen pääministeri, joka tekee inhimillisiä asioita, kuten Sanna Marin, kommentoi eräs.

– Nyt pidän hänestä vielä enemmän! Sanna Marin, tule pääministeriksi myös Romaniaan, kirjoitti toinen.

– Ei Suomi saa huonoa mainetta, ei hätää! Kotimaassani huippupoliitikot ovat yli 80-vuotiaita ja heillä on jo toinen jalka haudassa. Ottaisin ennemmin päälle 30-vuotiaan juhlijan, joka elää ajan hermolla, kirjoitti kolmas.

Myös kansainväliset uutismediat ovat noteeranneet juhlintavideon. Australialainen uutissivusto news.com.au kirjoittaa ”villistä juhlimisestaan” tutun Marinin päätyneen otsikoihin videon vuoksi.

Marin kommentoi videota torstaina ennen Kuopiossa järjestettävää Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokousta.

– Olen harmissani, että nämä ovat levinneet julkisuuteen, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan on vaikea arvioida, kuinka kansainväliset tahot suhtautuvat videoon.

– Osa ajattelee, että vapaa-aikaan on oikeus ja osa ajattelee, ettei käytös ole sopivaa pääministeriltä. Uskon, että Suomessa ajatellaan samalla tavalla, hän kommentoi.