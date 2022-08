Seida Sohrabin kolumni: Riitaisa Yhdysvallat on meille ongelma

Kun epäyhtenäisyys heikentää Yhdyvaltoja, sille vihamieliset maat ja ryhmät vahvistuvat, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Yhdysvallat on entistä jakautuneempi maa. United States of Americasta on tullut Polarized States of America.

Perhesuhteet rakoilevat, ja ihmiset syyttelevät toisiaan. Vastakkain ovat mustat ja valkoiset, naiset ja miehet, nuoret ja varttuneemmat sekä koulutetut ja kouluttamattomat. Vastakkain on ideologioiden kamppailu, ja keskiössä on tunteiden hyväksikäyttö. Lisääntynyt vastakkainasettelu ei rajoitu Yhdysvaltoihin, mutta se on myrskyn silmässä.

Spinnaamista harrastavat puolueet ja media, josta CNN on lähellä demokraatteja ja Fox News lähellä republikaaneja. Kanavia seuratessa ei voi olla huomaamatta niiden puolueellisuutta. Kun kääntää CNN:ltä Fox Newsin puolelle ja yrittää löytää totuuden uutisen takaa, sitä miettii, josko totuus löytyy jostain keskeltä.

Pew Reasearch Centerin tekemän tutkimuksen mukaan 79 prosenttia amerikkalaisista koki, että yhdysvaltalaisilla on ”aivan liian vähän” tai ”liian vähän” luottamusta toisiinsa. Yli 70 prosenttia amerikkalaisista koki, että 20 vuotta sitten ihmiset luottivat toisiinsa enemmän. Demokraateista ja republikaaneista yli 40 prosenttia koki, että heillä olisi helpompaa tulla toimeen samaa puoluetta edustavan naapurin kanssa.

Orjuus sekä segregaation historia on jättänyt maahan syvät ja kipeät juuret. Myös naisten asemassa on ollut paljon parantamista. Ongelmia pyritään nyt ratkomaan erilaisten testaamattomien ideologioiden voimin. Esimerkiksi woke-liike on puritanistinen liike, joka aiheuttaa enemmän pahaa kuin hyvää.

Ääriliikkeet polarisoivat ja provosoivat. Näin teki myös Donald Trump, joka kampanjassaan repi kansaa. Hän käytti kansalaisten tyytymättömyyttä taitavasti hyväkseen voittaakseen presidentinvaalit vuonna 2016. Olin paikalla Virginia Techin yliopistossa, kun Trump valittiin presidentiksi. Näin, kuinka oppilaat ja opettajat surivat vaalitulosta. Tunnelma muuttui innostuksesta shokkiin.

Epäyhtenäisyys on kokoansa suurempi ongelma. Kun Yhdysvallat on heikko, sille vihamieliset maat ja ryhmät kuten Venäjä ja jihadistit vahvistuvat. Tästä on tietoinen myös nykyinen presidentti Joe Biden, joka ensimmäisessä presidentillisessä puheessaan alleviivasi yhtenäisyyden tärkeyttä ja viesti olevansa koko kansan presidentti.

Dialogia ja tervettä yhteiskunnallista keskustelu­kulttuuria kaivataan. Olen varma, että amerikkalaiset kykenevät löytämään yhteisymmärryksen.

Maassa, jossa asuu 330 miljoonaa ihmistä, presidentin­vaaleissa pisimmälle ovat kahtena edellisenä vaalivuonna päässeet noin 70-vuotiaat kandidaatit. Missä ovat nuoremmat Barack Obamat ja Theodore Rooseveltit? Jotain se kertoo maan tilasta.

Vuoden 2024 vaaleihin tarvitaan nuorempi ehdokas, joka antaa toivoa ja palauttaa yhtenäisyyden. Tästä Yhdysvaltain yhtenäisyydestä myös me hyödymme. Ei ole yhdenkään Euroopan maan eduksi nähdä eriytynyt, eristäytynyt ja riitaisa Yhdysvallat.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupungin­valtuuston varavaltuutettu (kok).