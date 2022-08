Venäläiskoneen liike lähellä Suomen rajaa hämmensi – tästä oli kyse

Venäläiskoneen lento Kaliningradista Moskovaan oli keskiviikkona normaalia koukeroisempi.

Kaliningradista Moskovaan lentänyt venäläisen lentoyhtiö Aeroflotin kone teki kummallisen käännöksen kohti Suomen ilmatilaa ja ulkosaaristoa keskiviikkona aamupäivällä. Airbus 321-211 -koneen reitti tallentui FlightRadar-sivustolle.

Lento lähti kello 10.25 Kaliningradista ja laskeutui Moskovaan kello 14.05.

Aamulla lennetty lento poikkeaa normaalista lentoreitistä, kun sitä verrataan muihin reitillä tehtyihin lentoihin.

Lentoliikennettä seuraavalle sivustolle tallentuneesta reitin graafista näkyy, että kone on käynyt kääntymässä lähellä Utön ja Jurmon saaria. Ne ohitettuaan kone on tehnyt korjausliikkeen kohti tavallista reittiään.

Ilta-Sanomat selvitti, mistä koukkaus kohti Turun saaristoa johtui. Asiaa kommentoi Fintrafficin vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Leena Huhtamaa.

– Kone väisti ukkospilveä Suomea kohti. Siitä tehtiin tarvittavat raportoinnit niin kuin kuuluukin. Mitään poikkeuksellista ei tässä tapauksessa ollut, Huhtamaa kertoo.

Suomea riepottelevat keskiviikkona lännestä ja lounaasta kohti itää kulkevat rajut ukkosrintamat. Voimakkaimmat ukkoset osuvat Suomen kohdalle ennusteiden mukaan iltapäivällä. Hellettä saattavat ukkosten lisäksi rikkoa rankkasateet, rakeet ja jopa trombit.

EUROOPAN unioni ja sen mukana Suomi on sulkenut ilmatilansa venäläiskoneilta Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan takia. Ilmatila on suljettu kaikilta Venäjälle rekisteröidyiltä koneilta. Aeroflot on Venäjän kansallinen lentoyhtiö.

Aiemmin Kaliningradin ja muun Venäjän väliset lennot lensivät Baltian yli selvästi lyhyempää reittiä, mutta ilmatilakiellon takia venäläiskoneet joutuvat nykyisin kiertämään Itämeren kansainvälisen merialueen yllä olevaa ilmatilaa pitkin Pietarin edustalle.