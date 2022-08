Nasujaisia vietetään ainakin tulevana viikonloppuna. Aiemmin uusien lukiolaisten tervetulojuhlaksi tarkoitettu perinne on noussut julkisuuteen epäasiallisen käytöksen vuoksi.

Suomessa lukiolaiset ovat palanneet kesäloman jälkeen takaisin kouluihin. Opetuksen alkamisen myötä myös niin sanotut nasujaiset tekevät paluun. Nasujaisten tarkoitus on ryhmäyttää, kehittää yhteishenkeä ja olla uusien lukiolaisten tervetuliaisjuhla.

Vuosien saatossa niihin on kuitenkin liittynyt hyvin ikäviä piirteitä: kiusaamista, nöyryyttämistä, mahdollisesti jopa fyysistä väkivaltaa ja seksuaalista häirintää.

Moni lukio ja kaupunki Suomessa on toivonut, että nasujaiset jäisivät perinteenä menneisyyteen. Siitä huolimatta niitä järjestetään edelleen. Nasujaisten määrää on vaikea sanoa tarkasti, koska kyseessä on epävirallinen tapahtuma.

– Etenkin pääkaupunkiseudulla on enemmän sääntö kuin poikkeus, että niitä järjestetään, sanoo Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtala.

Ainakin pääkaupunkiseudulla nasujaisia vietetään tulevana viikonloppuna.

Vuosi sitten nasujaiset herättivät huomiota, kun helsinkiläinen poliisi twiittasi nasujaisista.

– Eilen tuli vastaan vastenmielistä katsottavaa, vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi kuvaili näkemäänsä.

Virtala sanoo, että on ”valitettavan yleistä”, että nasujaisissa tapahtuu epäasiallisuuksia. Koska tapahtumat eivät ole koulujen järjestämiä, niissä on harvoin ketään tarkkailemassa, että käytös on asiallista. Virtala korostaa, että epäasiallisuuksia ei tapahdu kaikissa nasujaisissa.

– Mutta yksikin koulu on liikaa.

Hän sanoo, että epäasiallisuudet ovat tyypillisesti jonkin asteista nöyryyttämistä tai alistamista, mutta myös seksuaalista häirintää ja fyysisen koskemattomuuden rikkomista. Sama käy ilmi kyselyistä, joita Helsingin kaupunki on tehnyt lukiolaisille.

– Siellä on ollut seksuaalista häirintää, ahdistelua ja väkivaltaa. Tekoja, jotka ovat rikoslain mukaisia rikoksia, Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen sanoo.

Kyselyistä on käynyt myös ilmi, että jopa kaksi kolmasosaa lukiolaisista ei osallistu nasujaisiin.

Helsingissä linja on ollut jo pitkään, että nasujaisia ei pitäisi järjestää. Ongelmallinen tilanne on siksi, että ne pidetään vapaa-ajalla, mikä tekee käytännössä niiden kieltämisestä mahdotonta. Vastuu siirtyy siis lukiolaisille. Korhonen toivookin, että opiskelijat eivät järjestäisi nasujaisia.

– Ja jos joku järjestää, opiskelijat eivät niihin osallistu.

Lukiolaisten liiton kanta ei ole yhtä jyrkkä. Virtala sanoo, että jos nasujaiset järjestetään fiksusti ja turvallisesti, ne voivat olla hyvä aloitus lukiolle ja mainio tapa tutustua uusiin ihmisiin. Minkäänlaiset epäasiallisuudet eivät nasujaisiin kuulu, Virtala korostaa.

Täksi vuodeksi Helsingissä laadittiin lukiolaisille ja näiden vanhemmille materiaalit, joissa käydään läpi kyselyjen tuloksia. Lisäksi lukiot järjestävät jälleen tänä vuonna omia tervetuliaisjuhlia, joilla pyritään korvaamaan nasujaiset.

Mahdollisia tulossa olevia nasujaisia käsiteltiin keskiviikkona Helsingin opetustoimen, nuorisotyön, opiskeluhuollon ja poliisin yhteisessä palaverissa. Kaikkien viesti on selvä: nasujaiset saavat jäädä historiaan.

– Ne ovat menneisyyden juhlia, boomer-sukupolven aikoinaan keksimiä. Meidän mielestämme aika on ajanut niistä ohi, Korhonen sanoo.

Maanantaina myös opettaja, kirjailija ja opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro otti kantaa nasujaisiin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

– Nyt olisikin hyvä hetki heittää nasujaisten kaltainen nolo jäänne historian roskakoriin.

Myös opetusministeri Li Andersson sanoi keskiviikkona, että minkäänlainen nöyryyttäminen ei kuulu kouluihin.

– Jos ne perustuvat tällaiseen, niin minun mielestäni niitä pitää ehdottomasti uudistaa nykypäivään sopiviksi. On mahdollista järjestää yhdessä paljon hauskoja tapahtumia, joihin ei sisälly tämänkaltaisia piirteitä, Andersson sanoo.