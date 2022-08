Rajut ukkoset kurittavat Suomea keskiviikkona. Laajimmillaan rajuilma riehuu kolmen aikaan iltapäivällä.

Pitkään jatkunut helle ja kostea ilmamassa synnyttävät keskiviikkona sade- ja ukkoskuuroja, jotka moukaroivat Suomea lännestä itään ja etelästä pohjoiseen.

– Ukkoset ovat yleisimmillään ja laajimmillaan iltapäivällä Länsi-Suomessa. Kolmen maissa iltapäivällä ukkoskuurot ovat yleisimmillään Helsinki–Jyväskylä -linjan länsipuolella, kertoo Forecan meteorologi Ilkka Alanko.

Tiistaina Oulussa salamoi ja satoi rankasti.

Jo keskiviikkoaamuna hajanaisia ukkoskuuroja on kulkenut Turun, Vaasan ja Rauman rannikolta kohti Oulua. Vielä aamulla Itä-Suomessa on poutaista, mutta kuurosateita kulkee parasta aikaa Tampereen seudun yli. Päivän aikana rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia alavilla mailla ja taajamissa. Jo tiistaina Oulu tulvi, kun tunnissa tuli yli 40 millimetriä vettä.

– Paikoin voi tulla kymmeniä millimetrejä hyvin lyhyessä ajassa. Kovia puuskia on myös odotettavissa, Alanko sanoo.

Ennuste kello 11.

Ennuste kello 12.

Ennuste kello 13.

Ennuste kello 14.

Ennuste kello 15.

Puuskissa tuuli voi puhaltaa myrskylukemissa. Rajuilmalla voi syntyä myös trombeja. Ukkosten mukana voi sataa myös rakeita.

– Kaikkea mahdollista voi tulla: kovaa tuulta, runsaita sateita ja ukkosta.

Ukkosrintama saapuu Suomeen eteläiseltä Itämereltä. Keskiviikkona aamupäivällä voimakas ukkossolu riehui Vaasan ja Uumajan välillä eteläisessä Merenkurkussa.

Oulussa tulvi tiistaina. Tulvia voi tulla myös keskiviikkona.

Torstaina ukkoset väistyvät Pohjois-Suomesta. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Kainuussa tulee vielä paikallisia ukkoskuuroja. Perjantaina syntyy uusia ukkoskuuroja Keski-Suomen seudulla.

– Lauantai on täysin poutainen ja aurinkoinen päivä koko maassa. Silloin ei missään ukkosta, vaan on hyvin helteistä ja aurinkoista, Alanko sanoo.

Ilmatieteen laitos varoittaa rajusta ukonilmasta koko maassa torstaina. Vaarallinen ukonilma on varoituksen mukaan Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Lapissa. Itä-Suomessa on niin ikään voimassa varoitus rajusta ukonilmasta, mutta se on Ilmatieteen laitoksen varoituksen mukaan mahdollisesti vaarallinen. Meteorologi kehottaa olemaan varovainen etenkin vesialueilla liikkuessa.