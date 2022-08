Tukalille öille ja hellepäiville ei näy loppua.

Suomalaiset paistattelevat vuodenaikaan nähden historiallisen helteisessä säässä.

Tiistaina pamahti rikki 31 asteen raja, kun Heinolassa mitattiin 31,1 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä on myöhäisin 31 asteen ylitys vuodesta 1959 eteenpäin olevissa tilastoissa.

Viikko on ollut harvinaisen helteinen. Koko maassa on pohjoisinta Lappia myöten nautittu yli 25,1 asteen hellesäästä.

Rannikkoseuduilla on lisäksi päästy nauttimaan trooppisista öistä. Lämpötila ei ole yöllä laskenut alle +20 asteen.

Lämmintä ilmaa on virrannut Suomeen etelän ja idän suunnalta.

– Aurinko on lämmittänyt ilmamassaa, kun se on sijainnut eteläisemmillä leveyksillä ja ilmavirtaukset ovat tuoneet lämmön meille, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela selostaa mekanismia.

Sääpalvelu Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan syitä harvinaisiin loppukesän hellelukemiin on useita.

– Suomen itäpuolella vallitsee korkeapaine ja länsipuolella matalapaine. Korkeapaineen alueella on jo luonnostaan lämmintä. Lisäksi Euroopassa on ollut kuuma, ja etelästä sekä kaakosta pääsee virtaamaan Suomeen lämmennyttä ja kosteaa ilmaa.

Muista suojautua auringon UV-säteilyltä!

Ilmatieteen laitoksen Paavo Korpela sanoo, että tänä vuonna elokuu näyttää hyvin erilaiselta viime vuoteen verrattuna. Vuosi sitten kesän lämpö loppui heti, kun koulut alkoivat.

Nyt lämmin ilmamassa on jämähtänyt pidemmäksi ajaksi Suomen ylle. Lopullista muutosta viileämpään suuntaan ei Korpelan mukaan ole näköpiirissä.

– Kaikenlaista tapahtumaa on tulevina päivinä. On sade- ja ukkoskuuroja, on runsaampaa pilvisyyttä, mutta lämmin ilma ei kuitenkaan ota lähteäkseen ainakaan lopullisesti.

Hetkellisesti voi Korpelan mukaan viiletä jossain päin maata, mutta suursään kuva ei ole muuttumassa. Uusimpien ennusteiden mukaan ensi viikolla voi Suomessa edelleen olla hellepäiviä.

Tämän viikon loppupuolella Lapissa koetaan tilapäinen viileneminen.

Torstaina pohjoisimmassa Lapissa voi lämpötila painua reiluun kymmeneen asteeseen.

Samaan aikaan etelässä ja idässä on hellettä kaikkialla. Vähän viileämpää on Lapin lisäksi Pohjanmaalla, jossa on reilu 20 astetta.

Perjantaina lämmin sää valloittaa Suomesta uusia alueita. Oulun korkeudella ja eteläisessä Lapissa on hellettä ja lämpöä on lähes 30 astetta.

Etelässä helleputki jatkuu koko viikon, lämpöä on reilu 25 astetta. Lauantai on lämmin päivä, mutta sunnuntaina voi olla pientä epävakaisuutta.

– Alkuviikosta on vähän sateita, mutta lämpötilat ovat kuitenkin yli 20 astetta, Ilmatieteen laitoksen Paavo Korpela ennustaa.

Ensi viikon puolenvälin jälkeen helteet palaavat uudestaan kaakkoistuulen myötä.

– Kovasti ei säätila ole muuttumassa, vaikka joku päivä voi olla vilpoisempi.

Korpela varoittaa, etteivät helteet tarkoita sitä, että joka päivä aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Hellejakso tarkoittaa sitä, että suuri osa päivistä ovat hyvin lämpimiä.

Forecan Anna Latvala ennustaa, että alkanut viikko on kokonaisuudessaan erittäin lämmin. Odotettavissa on noin 25–30 asteen lämpötiloja todennäköisesti viikon jokaisena päivänä jossakin päin Suomea.

– Yleisesti tämä viikko on 4–6 astetta keskimääräistä lämpimämpi päivä- ja yölämpötilat huomioon ottaen.

Sunnuntaina säässä tapahtuu pieni notkahdus sateiden myötä viileämpään suuntaan. Alkuviikon jälkeen lämpö alkaa jälleen palailla. Kuluvan viikon lämpölukemiin ei Latvalan mukaan kuitenkaan välttämättä enää ylletä.