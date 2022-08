Koska paikkatutkinta on kesken, poliisi ei vielä ota kantaa turmaa edeltäneisiin ajonopeuksiin.

Itä-Helsingin Mellunmäessä Länsimäentiellä tapahtui sunnuntai-iltana kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus, jonka esitutkinnassa poliisi hyödyntää modernin turma-auton tietojärjestelmiä.

Auto on tällä hetkellä poliisin hallussa teknistä tutkintaa varten.

– Kyseessä oli Tesla-merkkinen auto, ja kuten tiedetään, nämä autot tallentavat paljon asioita tehokkaaseen tietojärjestelmään. On kiinnostava tietää, mitä voimme sitä kautta saada selville törmäyksestä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm Helsingin poliisista kertoo.

– Modernit autot tallentavat ajotietokoneeseen paljon tietoa nopeuksista ja esimerkiksi poljinten asennosta. Teslassa on myös mahdollista, että ajomatka on tallentunut kameraan.

Lue lisää: Poliisi epäilee: 18-vuotias ajoi autolla polku­pyöräilijän päälle Helsingissä – uhri kuoli

Poliisin epäilyn mukaan 18-vuotias mies törmäsi 72-vuotiaaseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä pyörällä Länsimäentiellä. Nainen menehtyi törmäyksen jälkeen tapahtumapaikalle.

Tutkinnanjohtaja ei kerro julkisuuteen, millaiset olosuhteet törmäystä edelsivät ja epäilläänkö kuskin ajaneen roimaa ylinopeutta.

– Paikkatutkinta on kesken. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, millaista nopeutta auto on ajanut ja mikä on ollut nopeusrajoitus.

Poliisin mukaan pyöräilijällä olisi ollut väistämisvelvollisuus kyseisessä turmakohdassa.

Tesla-kuskilla ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta, mutta auto oli poliisin mukaan luvallisesti hänen käytössään. Miestä epäillään kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Tutkinnanjohtajan mukaan törmäyksellä oli useita silminnäkijöitä, ja hätäkeskukseen tuli useampia ilmoituksia tapahtuneesta. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa muun muassa puhuttamalla todistajia.

Myös kuljettajaa on kuulusteltu, mutta Lagerbohm ei tässä vaiheessa avaa kuulustelujen sisältöä.