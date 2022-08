Lämpömittarin kohoaminen yli 30 asteeseen on elokuun loppupuolella harvinaista. Vastaavia lämpötiloja on mitattu Suomessa viimeksi vuonna 1959.

Helle on kärventänyt Suomea elokuussa poikkeuksellisella tavalla. Yli 30 asteen lämpötiloja, joihin yllettiin jo maanantaina, ei ole mitattu näin myöhään elokuussa peräti 60 vuoteen.

Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan syitä harvinaisiin loppukesän hellelukemiin on useita.

– Suomen itäpuolella vallitsee korkeapaine ja länsipuolella matalapaine. Korkeapaineen alueella on jo luonnostaan lämmintä. Lisäksi Euroopassa on ollut kuuma, ja etelästä sekä kaakosta pääsee virtaamaan Suomeen lämmennyttä ja kosteaa ilmaa, Latvala selventää.

Forecan mukaan pitkän ajan säätilastoista käy ilmi, etteivät 30 asteen helteet ole yleisiä näin myöhään elokuussa. 30 asteen lukemia on elokuun 15. päivän jälkeen mitattu viimeksi vuonna 1959. Havaintoja tehtiin kaikkiaan kahdeksan, joista korkein oli Järvenpäässä 23. elokuuta mitattu 30,7 asteen hellelukema.

Elokuun alkupuoliskolla sen sijaan vastaavia lämpötiloja havaittiin 2010-luvulla muutamia kertoja vuosikymmenessä. 30 asteeseen päästiin vuosina 2010, 2014 ja 2018.

– Voidaan katsoa, että jos lämpötilat nousevat nyt yli 30 asteen tai 30 asteeseen, niin lämpötilat ovat silloin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita, eli tällaista tapahtuu harvemmin kuin kerran 30 vuodessa, kertoi Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelun Eveliina Tuovinen Forecalle.

Suomessa elokuun lämpöennätys on 33,8 astetta. Lukema mitattiin vuonna 2010 ensin Heinolassa 7. elokuuta ja uudestaan Lahdessa 8. elokuuta.

Tiistaina iltapäivällä Heinolan Asemantauksen havaintoasemalla mitattiin 31,1 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Latvalan mukaan alkanut viikko on kokonaisuudessaan erittäin lämmin. Odotettavissa on noin 25–30 asteen lämpötiloja todennäköisesti viikon jokaisena päivänä jossakin päin Suomea. Maan keski- ja eteläosissa pysytellään helteen puolella, mutta lännessä on satunnaisten sateiden mahdollisuus. Lämpötila laskee hieman sateisilla alueilla. Hellelukemiin päästään pääosin myös Lapissa.

– Yleisesti tämä viikko on 4–6 astetta keskimääräistä lämpimämpi päivä- ja yölämpötilat huomioon ottaen, Latvala kertoo.

Sunnuntaina säässä tapahtuu pieni notkahdus sateiden myötä viileämpään suuntaan. Alkuviikon jälkeen lämpö alkaa jälleen palailla. Kuluvan viikon lämpölukemiin ei kuitenkaan välttämättä enää ylletä.