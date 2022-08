Poliisi aikoo sittenkin lopettaa Enon rautakarhun: ”Hengissä pitäminen olisi julmuutta”

Kovaonninen karhuemo on harhaillut rampana Pohjois-Karjalan metsissä jo yli vuoden.

Pohjois-Karjalan Enon alueella jo ainakin vuoden päivät nilkuttanut, metsästysrautaan käpälänsä loukannut karhuemo ollaan lopettamassa, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Kovaonninen otso bongattiin jo vuosi sitten luonnosta neljän pentunsa kanssa ja pienpetorauta jalassaan. Tuolloin karhu oli tarkoitus nukuttaa rautojen poistoa varten, mutta sitä ei onnistuttu pyydystämään ennen kuin se vetäytyi talviunille.

Talven jälkeen karhu piileskeli Karjalan metsien uumenissa, kunnes se ilmestyi riistakameraan 21. heinäkuuta tänä vuonna. Pentuja ei enää ollut mukana.

Tämä riistakamerakuva heinäkuulta on toistaiseksi viimeisin havainto Enon rautakarhusta.

Yle uutisoi karhun lopettamispäätöksestä 12. elokuuta. Uutinen herätti poliisin mukaan paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, joten poliisi katsoi parhaaksi perustella ratkaisuaan tiedotteella.

Poliisi on konsultoinut päätöksessään muun muassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) eläinlääkäreitä. Arvioinnin mukaan jalkaraudasta koituu karhulle sen verran kärsimystä, että se täyttää Eläinsuojelulain 14 momentin mukaiset kriteerit lopettamiselle.

Karhu on kuitenkin pysynyt hengissä, mutta Luken arvion mukaan se on joutunut elämään jatkuvan kivun kanssa. Rampa karhu ei myöskään pysty lajityypillisellä tavalla hankkimaan esimerkiksi ravintoa. Samalla kannalla on tiedotteen mukaan myös Poliisilaki.

Poliisin mukaan pienpetorautaan itsensä loukannut eläin voitaisiin pelastaa silloin, jos eläinlääkäri arvioisi loukkaantumisen lieväksi.

Enon rautakarhu on kuitenkin harmillisen nimensä veroinen. Se on raahannut julmaa nilkkarengastaan jo vuoden päivät, jolloin rauta on suurella todennäköisyydellä syvällä eläimen jalan kudoksissa.

Mahdollinen kirurginen operaatio olisi arvion mukaan melko hyödytön, koska se altistaisi karhun jatkovaivoille.

– Ilman antibiootteja ja muuta jatkohoitoa on todella suuri riski, että jalka tulehtuu, tai eläin saa vakava yleistyneen tulehdustilan, tiedotteessa kirjoitetaan.

Itä-Suomen poliisi kertoo tekevänsä karhulle poliisilain mukaisen lopetuspäätöksen tämän viikon aikana. Poliisi pyytää alueen riistanhoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua karhun lopettamiseksi.

Riistakamera bongasi karhun pesueineen myös vuosi sitten. Tänä vuonna pennut eivät enää liikkuneet emon mukana.

Nalleja on ollut samankaltaisessa pinteessä Itä-Suomessa aiemminkin. IS uutisoi viime kesän lopulla parista tapauksesta, joissa jalkarautaan itsensä teloneita karhuja tavattiin ainakin Lieksassa ja Sonkajärvellä. Nämäkin kontiot päätettiin valitettavasti lopettaa.

Tuoreempana tapauksena tämän vuoden kesäkuussa poliisi lopetti pieneläinrautaan kiinni jääneen karhun Ylöjärvellä.

Ilta-Sanomat tavoitti Heinävaaran metsästysseuran puheenjohtajan Marko Kervisen, jonka riistakameraan Enon rautakarhu oli viimeksi ilmestynyt.

Kyseessä on toistaiseksi viimeinen havainto karhusta, hän vahvistaa.

– Surkeita hommia kerta kaikkiaan, Kervinen harmittelee taannoisia karhuhavereita.

Hän manailee rautametsästäjien taitamattomuutta, jonka seurauksena nyt useampi karhu on astunut kohtalokkaasti harhaan.

– Kotelot, joissa raudat ovat, eivät selvästikään ole tarpeeksi hyvin suojattuja. Suojukset ovat selvästi niin isoja, että niistä pääsee käpälä menemään, ja siitäpä se sitten tarttuu.

Kyseiset raudat on suunniteltu nimenomaan pienempiä petoja, kuten minkkejä ja näätiä varten. Karhuja niillä ei ole tarkoitus pyydystää.