Valitustehtailu poiki tulitauon karhujahtiin Pohjois-Karjalassa

Luonnonsuojelijat valittivat kaatoluvista.

Karhunmetsästyksessä on Pohjois-Karjalassa tänä syksynä ainakin osittainen tulitauko.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään pannut toimenpidekieltoon seitsemän Riistakeskuksen karhunmetsästykseen Pohjois-Karjalaan myöntämää poikkeuslupaa. Toimenpidekielto koskee lupaa 92 karhun kaatamiseen kaikkiaan maakuntaan myönnetyistä 96 kaatoluvasta.

Käytännössä toimenpidekielto tarkoittaa sitä, että lauantaina alkavaksi suunnitellut karhujahdit ovat Pohjois-Karjalassa toistaiseksi jäissä ja metsästäjien karhupyssyt pysyvät asekaapeissa.

Metsästäjät ovat valituksista harmissaan. He kuitenkin toivovat, että hallinto-oikeus käsittelisi valitukset mahdollisimman pian, ja että karhujahtiin päästäisiin vielä lokakuun loppuun ulottuvalla metsästyskaudella. Näin tietenkin siinä tapauksessa, että luonnonsuojelijoiden valitukset eivät menestyisi hallinto-oikeudessa.

MTK on tyrmistynyt laajasta lupapäätösvalitusten tehtailusta. Sen mukaan pidempiaikaisella metsästyksen estämisellä Suomen tiheimmän karhukannan alueella olisi vakavat seuraukset.

MTK:n mukaan karhujen ihmisarkuus alkaa vähentyä ja karhukannan kasvun myötä karhun ja ihmisen kohtaamiset yleistyvät merkittävästi. Varsinkin pentujen kanssa liikkuvan emokarhun kohtaamiseen liittyy aina riski.

– Karhukannan kasvu johtaa vääjäämättä myös kotieläinvahinkojen kasvuun. Kaatolupapäätösten kumoaminen vaikuttaisi paitsi kotieläinten vahinkoriskiin myös kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen, huomauttaa MTK Pohjois-Karjalan toiminnanjohtaja Jari Rouvinen.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöt ovat hakeneet muutosta Suomen riistakeskuksen tekemiin päätöksiin koskien karhun kannanhoidollista metsästystä.

Muutoksenhaku kohdistuu seitsemään lupapäätökseen Pohjois-Karjalassa, yhteen Kainuussa alueella ja yhteen lupapäätökseen Pohjois-Hämeessä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä myönnetyt kaatoluvat ovat lain ja EU:n luontodirektiivin suojelujärjestelmän vastaisia. Sen mukaan Suomessa on kuitenkin kansallisen lainsäädännön turvin jatkettu direktiivin vastaista metsästystä.

Liitto harmittelee sitä, että riistahallinto päättää poikkeusluvista niin myöhään, ettei muutoksenhakua päätöksiin ennätetä käsitellä ennen metsästyskauden alkua.

Riistakeskus on myöntänyt karhunmetsästykseen koko Suomeen 197 poikkeuslupaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan saaliiksi saatavien karhujen enimmäismäärä saa olla alkavana metsästysvuonna koko maassa 346 yksilöä.

Pohjois-Karjalassa on Suomen tihein karhukanta. Viimeisimmän Luken kanta-arvion mukaan Pohjois-Karjalassa yksilöitä on yli 600. Koko Suomessa arvioidaan olevan nyt 2 250–2 400 karhua. Jo pitkään jatkuneen suunnitelmallisen metsästyksen ansiosta karhukanta on voinut vahvistua merkittävästi. Metsästys on pitänyt karhut ihmisarkoina, mikä on vähentänyt merkittävästi vahinkoriskiä. 2000-luvun alussa Suomen karhukanta oli vain noin 1 000 yksilöä.