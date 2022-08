Lappeenrannan kaduille ilmestyi Slava Ukraini -kylttejä – kansan­edustaja kertoo, mistä on kyse

Kyltit asetettiin paikoilleen maanantaina. Kampanja kestää neljä viikkoa.

Maanantaina Lappeenrannan katukuvaan ilmestyi Ukrainan lipun värein koristeltuja kylttejä, jotka julistavat Slava Ukraini. Suomeksi käännettynä teksti tarkoittaa kunnia Ukrainalle. Tervehdys on noussut tunnetuksi eri puolilla maailmaa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa.

Lappeenrannan kylttien takana on paikallinen kansanedustaja Jukka Kopra (kok). Kampanjalla osoitetaan arvostusta Ukrainaa kohtaan.

– Kyltit ovat Ukrainan puolesta, eivät erityisesti ketään vastaan, hän sanoo maanantai-iltana Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että ajatus Ukrainan lipun värien tuomisesta Lappeenrannan katukuvaan syntyi alun perin jo heinäkuussa.

– Otti oman aikansa ennen kuin kyltit saatiin näkyville.

Kampanjan on tehnyt ulkomainontaan erikoistunut Atlas Media. Kampanja kestää neljä viikkoa. Kopra kertoo, että sen hinnaksi neljältä kuukaudelta tulee noin 3 000 euroa. Hänen neljä kaveriaan osallistuvat kustannuksiin 200 eurolla per henkilö.

Loput Kopra maksaa itse.

Hän kuvailee muita kampanjaan osallistuvia ”alueellisesti tunnetuiksi ihmisiksi”.

Kylttejä on yhteensä 24, mutta koska ne on asetettu pareittain, niitä on 12 paikassa eri puolilla Lappeenrantaa. Kopra sanoo, että kylttejä ei ole aseteltu venäläisiä ajatellen.

– Vaan niin, että mahdollisimman moni huomaisi ne. Myös suomalaiset.

– Ammattilaiset ovat suunnitelleet, miten tällaisia kylttejä kannattaa sijoitella.

Hän toivoo, että kampanja herättäisi siinä määrin kiinnostusta, että neljän viikon jälkeen se saisi jatkoa.

– Vaikka jonkinlaisella talkooporukalla.