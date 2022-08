Uusi rokote tehoaa erityisesti koronan alavariantteihin, mutta sen tehosta tartuttavuudelle ei ole vielä tietoa, kertoo Hanna Nohynek.

BRITANNIA on ensimmäisenä maana hyväksynyt käyttöön Modernan uusitun koronarokotteen, joka tehoaa sekä omikronmuunnokseen että viruksen alkuperäiseen muotoon.

Asiasta uutisoi maanantaina muun muassa BBC, viitaten maan lääkkeiden ja terveystuotteiden sääntelyviraston MHRA:n ja valmistajan antamiin tietoihin.

MHRA:n mukaan rokote tehoaa hyvin myös omikronin alavariantteihin BA.4 ja BA.5, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet uusimpia tartunta-aaltoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lue lisää: BBC: Britannia hyväksyi ensimmäisenä käyttöön Modernan korona­rokotteen, joka tehoaa myös omikron­muunnokseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että rokotteen odotetaan olevan tehokas ainakin vakavaa tautia vastaan.

– Rokote nostaa paremmin vasta-aineita omikronmuunnosta vastaan kuin viruksen alkuperäistä muotoa vastaan kehitetyt rokotteet.

Siitä, kuinka hyvin rokote pystyy estämään koronaviruksen tarttumista, ei ole Nohynekin mukaan vielä tarkkaa tietoa. Syynä on se, että uuden rokotteen tutkimukset ja testit on tehty lähinnä pienten, muutamia tuhansia tutkittavia käsittävien rokotetutkimusten varassa.

– Se, kuinka tehokas rokote on ja kuinka pitkäkestoinen se on teholtaan infektiota, tartuntoja ja tartuttavuutta vastaan, on vielä vähän kysymysmerkki. Olettamus on kuitenkin, että tällä rokotteella suojatehoa saadaan laajennettua myös tulevia virusmuunnoksia ajatellen.

Vaikka koronarokotteet ovat vähentäneet sairaalahoidon tarvetta sekä koronan aiheuttamia kuolemia, tähän mennessä aiemmat koronarokotteet ovat tehonneet nimenomaan viruksen alkuperäiseen muotoon.

Aiempien rokotusten suojateho omikronmuunnosten aiheuttamalta infektiolta ja lievältä taudilta on ollut vain kohtuullinen ja lyhytkestoinen

Nohynek sanoo, että uutta rokotetta tullaan jakamaan myös Suomessa sitten, kun sillä on EU:n myyntilupa

– Rokote on suunnattu erityisesti niille ryhmille, joille halutaan antaa tehosteannoksia. Uutta rokotetta tullaankin jakamaan erityisesti neljänsinä annoksina, mutta myös kolmansina annoksina.

Uusi rokote on tällä hetkellä Euroopan lääkeviraston (EMA) käsiteltävänä.

Nohynekin mukaan rokote saadaan Suomeen sitten, kun Euroopan lääkevirasto antaa rokotteesta oman hyväksyntänsä.

– Olemme ilmoittaneet osana EU:n yhteishankintaa tehdyissä sopimuksissa, että haluamme Suomeen ensimmäisiä variantti-räätälöityjä rokotteita heti, kun niille on saatu hyväksyntä. Hyväksynnän jälkeen maahantuonnissa tulee kestämään joitakin viikkoja.