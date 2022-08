Yllätyskäänne Helsingin Vallilan tapossa: ”14-vuotias poika” joutuu sittenkin oikeuden eteen

Teinisurmassa osallisena ollut poika vältti rikossyytteen aiemmin täpärästi ikänsä vuoksi.

Helsingin Vallilassa lokakuussa 2020 tapahtuneesta taposta ja törkeästä ryöstöstä syytetään nyt myös kolmatta nuorukaista.

Kolmas nuori vältti syytteen aiemmin, koska hänen katsottiin olleen tekohetkellä alle 15-vuotias, eli ei rikosoikeudellisessa vastuussa.

Sittemmin hänet passitettiin ikäarviotutkimukseen.

– Syyttäjä katsoo, että on todennäköisiä syitä epäillä, että hän on ollut teon hetkellä 15 vuotta täyttänyt. Tämän näkemyksen taustalla on oikeuslääketieteellinen ikä-arvio, joka hänelle on tehty, sanoo aluesyyttäjä Susanne Tahkokallio Ilta-Sanomille.

Lue myös: Näin Vallilan kohtalokkaan yön tapahtumat etenivät – kaksi 16-vuotiasta syytettyinä taposta ja ryöstöstä

Syyttäjän mukaan nuorukaista on kuulusteltu uudelleen sekä teosta että ikään liittyvistä kysymyksistä varsinaisen esitutkinnan jälkeen. Nuori mies kiistää osallisuutensa rikoksiin ja olleensa teon hetkellä 15 vuotta täyttänyt.

Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa 13. syyskuuta.

Tahkokallion mukaan käräjäoikeuden on ensin annettava käsittelyratkaisu ikäasiasta. Jos käsittelyratkaisu heltiää, varsinaista syytettä päästään puimaan vasta sen jälkeen.

Syyttäjän näkökulmasta tapaus on poikkeuksellinen. Tahkokallion tiedossa on uransa varrelta ainoastaan yksi aiempi tapaus, jossa rikoksesta epäillyn ikää on selvitetty vastaavalla tavalla.

Lue myös: Vallilan teinisurman puukottaja iski yli 20 kertaa – Kuvat uhrin takista paljastavat väkivallan runsauden

Vallilan tapossa nuori mies puukotettiin ja pahoinpideltiin hengiltä Helsingin Vallilassa Mäkelänkadun Alepan edessä. Rikos tapahtui huumekauppojen yhteydessä.

Teosta tuomittiin kaksi 16-vuotiasta poikaa. Päätekijälle tuomittiin 9 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistus. Toinen 16-vuotias tuomittiin 4 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen.

Tuomiot eivät ole kaikilta osin lainvoimaisia.

Lue lisää: Syyttäjä: Uhria lyötiin puukolla ainakin 20 kertaa, takissa 23 reikää – 16-vuotiaat pojat käräjillä Vallilan taposta