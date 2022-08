Tällaisia ulkomaisia sota­joukkoja Suomessa on harjoitellut kesän aikana – tutkija: yhden Yhdys­valtojen divisioonan vierailu erityisen merkittävä

Suomi ei ole koskaan ollut itsenäisyytensä aikana niin turvassa kuin nyt, arvioi johtava tutkija Ulkopoliittisesta instituutista.

Sotaharjoitukset ovat tuoneet kesän aikana Suomeen satoja ulkomaisia sotilaita. Lisäksi ulkomailta on saapunut muun muassa hävittäjiä, helikoptereita, sotalaivoja ja panssarivaunuja.

– Täällä on nähty sellaisia huippujoukkoja, joita myös muut Nato-jäsenmaat ottaisivat varmasti mielellään vierailulle, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Joukkoja on saapunut muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta, Norjasta, Latviasta ja Virosta. Vierailuilla on pyritty osoittamaan poliittista tukea Suomelle, joka odottaa virallista hyväksyntää Nato-jäsenmaaksi.

– Ulkomaisten joukkojen näyttäytyminen täällä vahvistaa itään päin pelotetta, joka Suomen on aiemmin täytynyt luoda itse.

Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen ratsuväkieskadroonan Stryker -taisteluajoneuvo Panssariprikaatin johtamassa Maavoimien kansainvälisessä Arrow 22 -harjoituksessa Niinisalossa toukokuussa.

Venäjän hyökkäyksen seurauksena länsimaat ovat lisänneet sotilaallista läsnäoloaan Itämeren alueella, mikä on antanut myös Suomessa mahdollisuuden harjoitella ulkomaisten joukkojen kanssa, kertoi Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen Ilta-Sanomille maanantaina.

Harjoituksissa kumppanimaat opettelevat toimimaan yhdessä sotilaallisesti, mikä mahdollistaa ripeän toiminnan kriisitilanteissa. Näistä harjoituksista hyötyy paljon paitsi Suomi, myös ulkomaiset joukot, huomauttaa Salonius-Pasternak.

– Maat eivät ole pelkästään antajan asemassa, vaan myös saavat myös itse paljon irti. Suomessa on lähtökohdat järjestää monia sellaisia harjoituksia, jotka eivät ole muualla mahdollisia.

Suomen, Norjan ja Yhdysvaltojen yhteinen Ryske 22 -harjoitus pidettiin Rovajärvellä heinäkuussa.

Myös Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan vierailut Suomessa lähettävät viestiä ennen kaikkea Venäjän suuntaan.

Aaltolan mukaan yhteistä harjoitustoimintaa eri maiden joukkojen kanssa on ollut viikoittain ja viestintä siitä on ollut poikkeuksellisen näkyvää.

– Se luo tietynlaista pelotevaikutusta ja lähettää selkeää viestiä siitä, että Suomi on puolensa valinnut, Aaltola sanoo.

Harjoituksilla on Aaltolan mukaan Suomelle suuri merkitys: niiden tavoitteena on tuottaa maalle sotilaallista suojaa ja rakentaa yhteisiä kyvykkyyksiä.

– Näitä kyvykkyyksiä ei ole olemassa ellei niitä harjoitella.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain merivoimien maihinnousutukialus USS Kearsarge harjoittelee Suomen Meri- ja Ilmavoimien kanssa pohjoisella Itämerellä ja rannikolla Hankoniemen ja Upinniemen alueella. Tätä ennen mahtialus näyttäytyi usean päivän ajan Helsingin Hernesaaren rannassa.

Wasp-luokkaan kuuluva alus on 257 metriä pitkä ja siten yksi suurimmista laivoista maailmassa.

Aluksella asuva ja työskentelevä Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Oliver Cole kuvaili Ilta-Sanomille kyseessä olevan kuin suuri kelluva kaupunki, josta löytyy kaikki elämiseen tarvittava aina parturista kuntosaliin.

– Tämä alus on kuin lentokenttä ja satama samaan aikaan. Aluksella on paljon kapasiteettia, toiminta on todella monipuolista, Cole kertoi.

Viime viikolla myös Yhdysvaltain 101. maahanlaskudivisioona harjoitteli Suomen maavoimien jääkäriprikaatin kanssa Pohjois-Suomessa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö torstaina Twitterissä.

Kyseessä on Yhdysvaltain asevoimien ainoa ilmahyökkäysosasto ja yksi armeijan tunnetuimmista divisioonista. Sen läsnäolo oli Aaltolan mukaan Suomelle erityisen merkittävää.

– Se osoittaa, että turvallisuutemme otetaan hyvin vakavasti.

Jo toukokuussa noin 20 yhdysvaltalaissotilasta osallistui Utin jääkärirykmentin järjestämään harjoitukseen sen lähiharjoitusalueilla ja eteläisessä Suomessa. Utin jääkärirykmentin mukaan kyse oli erikoisjoukkojen sotilaista.

Kesäkuussa Niinisalossa ja Säkylässä puolestaan järjestettiin Maavoimien mekanisoitu, kansainvälinen Arrow 22 -harjoitus, johon osallistui joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta, Latviasta ja Virosta.

Kyseessä oli ainoa harjoitus, jolloin kumppanimaiden panssareita on Suomessa tänä vuonna.

Brittijoukkojen Challenger 2 sai naamiokseen suomalaista havupuuta Arrow 22 -harjoituksessa Niinisalossa.

Ilta-Sanomien paikan päällä haastatteleman yhdysvaltalaisen sotilaan Chase Boughman mukaan kaikki sujui loistavasti.

– Niinisalo on ehdottomasti yksi hienoimpia kokemuksia urallani. Kommunikaatio niin muiden Nato-joukkojen kuin suomalaisten kanssa on todella sujuvaa, Boughman kertoi.

Heinäkuussa Maavoimat myös käynnisti täydentäväksi kansainväliseksi harjoitus- ja koulutustoiminnaksi kutsumansa sotaharjoitukset Jääkäriprikaatin johdolla Pohjois-Suomessa. Toiminta ajoittuu kesäkuulta elokuulle ja harjoituksiin osallistuu eri vaiheissa noin 180 amerikkalaissotilasta sekä Norjan ja Ruotsin sotilaita.

Harjoituskokonaisuuteen kuuluvassa RYSKE-sotaharjoituksessa Sodankylän ja Rovajärven alueella nähtiin heinäkuussa useita yhdysvaltalaisia helikoptereita.

Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja Jukka Kotilehto jakoi Twitter-tilillään videon, jossa Yhdysvaltain armeijan CH-47 Chinook -helikopteri kuljettaa sotilaita.

Yhdysvaltojen lisäksi myös Britannia on osoittanut Suomelle merkittävää sotilaallista tukea.

Mika Aaltolan mukaan erityisesti Britannian aktiivisuus heti kesän alussa oli Suomelle tärkeää.

– Se antoi solidaarisuustakeet siitä, että Suomi ja Britannia synnyttävät suhteen, joka auttaa kumpaakin. Molemmilla on intressejä Itämerellä.

Muun muassa heinäkuussa noin noin 150 sotilaan vahvuinen brittiläinen komppania osallistui Santahaminassa järjestettyyn sotaharjoitukseen. Sotilaat saapuivat harjoitukseen Tallinnasta Chinook-helikopterilla, joita myös Britannian kuninkaalliset ilmavoimat toivat Suomeen kaksi kappaletta.

Suomessa nähtiin kesäkuussa myös kaksi Britannian kuninkaallisten ilmavoimien F-35B Lightning II -hävittäjää, jotka vierailivat Pohjois-Savossa Rissalan tukikohdassa. Vierailun aikana muun muassa harjoiteltiin Suomen Hornet ja Britannian F-35 -hävittäjien yhteistoimintaa ilmassa.

Lisäksi Porissa vieraili kesäkuussa kaksi USA:n Euroopan ilmavoimien F-35-hävittäjää Britannian Lakenheathin tukikohdasta. Paikalla oli esillä myös Suomen ilmavoimille valittu F-35A Lightning II -monitoimihävittäjä.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-35A Lightning II -hävittäjät vierailivat Satakunnan lennostossa ja osallistuivat myös Pori Airshow'hun. Vierailun yhteydessä Ilmavoimat harjoitteli yhteistoimintaa viidennen sukupolven hävittäjän kanssa.

Useat länsimaat ovat lupailleet tukea Suomelle ja Ruotsille niin kutsutun ”harmaan ajan” eli Nato-jäsenhakemusten käsittelyn ajaksi. Aaltolan mielestä kyseinen termi antaa tilanteesta vääränlaisen kuvan.

– Väri on ennemminkin Naton sininen. Suomi menee eteenpäin kuin höyryjuna.

Salonius-Pasternak on asiasta samaa mieltä. Hänen mukaansa harmaasta ajasta ei tulisi puhua, koska termi luo ulospäin Suomesta ongelmallisen kuvan.

– Suomi ei ole itsenäisyytensä aikana varmaan koskaan ollut sotilaallisesti näin turvassa.