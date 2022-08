Veneen kuljettaja puhalsi noin 1,6 promillea.

Päihtynyt moottoriveneen kuljettaja ajoi kovalla vauhdilla karille vähän ennen puoltayötä lauantaina Rantasalmella Etelä-Savossa. Noin 4-metrinen vene ajautui Palanutsaaren ja Viitasaaren välissä olevaan karikkoon.

Veneessä olleista kolmesta henkilöstä yksi loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Hänet kuljetettiin jatkohoitoon.

Poliisi tiedottaa veneen kuljettaja olleen päihtynyt. Hänen puhalluskokeensa tulos oli 0,76 milligrammaa litrassa, mikä vastaa noin 1,6 promillen lukemaa. Ruorijuopumus on kyseessä silloin, kun alusta ohjaavan henkilön veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,0 promillea - tai jos hänen kykynsä aluksen turvalliseen ohjailuun on huonontunut.

Poliisi jatkaa rikoksen esitutkintaa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan tapahtumassa sivulliset henkilöt näkivät veneen ajautuneen karille. He menivät auttamaan veneen hinaamisessa luodolle. Paikalla kohteessa kävi ambulanssi, pelastuslaitos ja poliisipartio.