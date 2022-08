Haukio paljasti myös, mikä innoittaa häntä kirjoittamaan kirjan kokemuksistaan presidentin puolisona.

Presidentti Sauli Niinistön puoliso, runoilija Jenni Haukio avasi suhdettaan muihin valtiojohtajien puolisoihin tuoreessa P. E. Svinhufvudin muistosäätiön haastattelussa.

Haastattelussa Haukio kertoo, ketkä hänen tapaamistaan presidenttipuolisoista ja valtionjohtajista ovat jääneet erityisesti mieleen.

– Päällimmäisenä mielessä on pohjoismaiden kuningashuoneiden kuningattaret Silvia (Ruotsi) ja Sonja (Norja), Haukio sanoo.

– He kantavat tehtäväänsä valtavalla arvokkuudella ja viisaudella, jota ihailen. Totta kai myös kohtaamiset Michelle Obaman kanssa ovat jääneet mieleen.

Michelle Obaman aviomies Barack Obama toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 2009-2017.

Haukio lisäsi, että hän on muodostanut edustusroolinsa aikana myös ystävyyssuhteita muiden presidenttipuolisoiden kanssa. Heistä hän mainitsee esimerkkeinä Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin puolison Elke Büdenbenderin ja Islannin Guðni Th. Jóhannessonin puolison Eliza Reidin.

Haukio kertoi asiasta haastattelussa, joka esitettiin Luumäellä Presidenttien puolisot -seminaarissa. Youtube-videopalveluun taltioidun seminaarin järjesti P. E. Svinhufvudin muistosäätiö.

Haukiota haastatellut maisteri ja entinen eduskunnan tiedotuspäällikkö Marjo Timonen kysyi, millä tavoin Haukio on perehtynyt häntä edeltäneiden presidenttipuolisoiden työhön.

– Kun oma puoliso valittiin presidentiksi, niin hyvin nopeasti hankin käsiini oikeastaan kaiken mahdollisen presidentti-instituuttia käsittelevän kirjallisuuden, Haukio kertoo.

Presidentti Sauli Niinistö valittiin ensimmäiselle kaudelleen helmikuussa 2012.

– Erityisesti kiinnosti presidenttipuolisoiden työ. Tietokirjallisuuden kautta on päässyt (rooliin) perehtymään.

Haukio painottaa haastattelussa, että edeltäjien vinkkejä tärkeämpää on ollut toimia omien vaistojensa "sanelemana”.

Haastattelussa Haukio avasi motiivejaan sille, miksi hän kirjoittaa kirjan kokemuksistaan tasavallan presidentin puolison roolissa. WSOY:n kustantaman teoksen on määrä ilmestyä huhtikuussa 2023.

– Tiesin alusta alkaen, että jätän kädenjälkeni kirjallisessa muodossa kuten monet edeltäjäni, Haukio sanoo.

– Koen, että minulle on tässä roolissa ollut valtavasti hyötyä kirjallisuudesta. Presidenttipuolison rooli on harvinaislaatuinen etuoikeus, joka myös velvoittaa tuomaan näkyväksi minkälaisten arvojen pohjalta on roolia hoitanut.

Haukio kertoo, että kirjoittaminen on edistynyt hyvin. Aineistoa on kertynyt 10 vuoden ajalta vastuutehtävässä työskennellessä.

– Pyrin kirjoittamaan (teoksen) tavalla, joka kiinnostaa mahdollisimman monia suomalaisia, hän linjaa.