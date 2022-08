Mies on nähty edellisen kerran varmuudella Porissa Tierantiellä.

Poliisi etsii kadonnutta 20-vuotiasta miestä Porissa ja Ulvilassa. Poliisin mukaan mies on hyväkuntoinen, mutta mahdollisesti itsetuhoinen.

Mies on nähty edellisen kerran varmuudella Porissa Tierantiellä perjantaina iltapäivällä. Poliisi epäilee, että mies liikkuu Velocity-merkkisellä polkupyörällä Kullaantiellä ja mahdollisesti Palusjärven maastossa.

Etsittävä mies on 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan erittäin hoikka. Hänellä on silmälasit ja puolipitkät hiukset. Yllään miehellä on paita, jonka hartianseutu on musta ja alaosa punainen, tummat housut, ruskeat nilkkurit ja valkoinen pyöräilykypärä.

Lounais-Suomen poliisilaitokselta kerrottiin lauantaiaamuna, että miehen etsinnät jatkuvat aamulla Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon.