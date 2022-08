Näin kauan helleputki kestää – sitten alkavat voimakkaat ukkoset

Viikko vaihtuu helteisessä säässä. Parhaimmillaan yli 30 astetta.

Viikonloppuna ja alkuviikolla on luvassa helteitä.

– Hyvinkin kesäinen viikonloppu on edessä. Monin paikoin tuleviin päiviin mahtuu aurinkoa ja poutaa, toteaa Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen.

Lauantaina hellelukemiin päästään etelässä ja lännessä. Maan etelä- ja keskiosassa on 20–25 astetta. Pohjois-Suomessa on alle 20 astetta.

Pieni sadealue kulkee Pohjois-Pohjanmaalta päivän aikana kohti itää.

– Suurin mahdollisuus kastumiselle löytyy Pohjois-Pohjanmaan rannikolta, Salminen sanoo.

Sadekuuroja esiintyy myös Lapissa. Sateisilla alueilla sateiden aikana sää on pilvinen, mutta aamulla ja illalla sää on aurinkoinen.

Sunnuntaina hellettä on etelässä ja maan keskivaiheilla. Näillä alueilla lämpötila on 21–26 astetta. Salmisen mukaan mahdollisesti myös Kainuun korkeudella voidaan päästä hellelukemiin. Lapissa päivälämpötila on 8–18 astetta.

Viikonloppuna yölämpötila on noin 10 astetta pohjoisessa ja sisämaassa etelässä.

Salminen kertoo, että tällä hetkellä korkeapaineen alla oleva tuuli on heikkoa. Viikonvaihteessa Suomeen on saapumassa etelän suunnasta entistä lämpimämpää ilmaa.

Maanantaina lämpötila voi korkeimmillaan olla jopa 30 astetta maan lounaisosassa. Etelä-Suomessa on 26–27 astetta. Maan keskivaiheilla on noin 25 astetta. Lapissa lämpötila voi nousta 20 asteeseen ja hieman sen yläpuolelle.

Salmisen mukaan helleputken lämpimin päivä on todennäköisesti tiistai. Silloin maan lounaisosassa voi olla yli 30 astetta. Etelä-Suomessa on 27–28 astetta. Maan keskivaiheilla on 24–26 astetta. Lapissa on 13–23 astetta.

Maanantaina ja tiistaina yksittäisiä paikallisia voimakkaita ukkoskuuroja on liikkeellä. Myös sadekuuroja esiintyy.

Keskiviikkona paikalliset sade- ja ukkoskuurot lähestyvät lännestä. Kuurot ovat runsaita, ja niiden yhteydessä voi esiintyä paikallisesti voimakkaita tuulenpuuskia.

Salminen kertoo, että ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä runsaasti salamointia. Sadetta voi tulla usean kymmenen millimetrin verran.

Keskiviikkona päivälämpötila on Suomessa 21–27 astetta. Salmisen mukaan lämpimintä on Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomen itärajalla.

Salminen kertoo, että alkuviikosta mahdollisuus trooppisiin öihin on Etelä-Suomen rannikkoalueilla. Trooppinen yö tarkoittaa sitä, että yölämpötila on yli 20 astetta.

Salmisen mukaan on mahdollista, että loppukesän aikana Suomeen tulisi vielä uusi helleaalto. Ensi viikolla sää viilenee hieman sateiden yhteydessä.

– Helteiden alue kutistuu eteläisempään ja itäisempään osaan maata. Sen jälkeen seuraava lämpimän ilman aalto on lähestymässä eteläisestä Euroopasta. Jäädään vielä seurailemaan, että pääseekö helleputki jatkumaan.

Forecan mukaan Suomen korkein elokuun lämpötila mitattiin Heinolassa 7. elokuuta ja Lahdessa 8. elokuuta 2010. Silloin paikkakunnilla mitattiin 33,8 astetta.

Viimeksi Suomessa elokuussa yli 30 astetta mitattiin vuonna 2018. Silloin 30 astetta oli viitenä elokuun päivänä.