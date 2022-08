Porvoon palossa tuhoutui suosittu ravintola – liekit nielaisivat myös yrittäjän asunnon

Tämän hetken tietojen mukaan tulipalo lähti liikkeelle Meat District -ravintolan keittiön liesituulettimesta.

Porvoossa syttyi keskiviikkoiltana tuhoisa tulipalo Vanhan kaupungin puutaloalueella.

Itä-Uudenmaan päivystävä palomestari Ilkka Eskelinen kertoo, että torstaina keskipäivällä paikalla oli vielä yksi pelastuslaitoksen yksikkö. Kohde luovutettiin kiinteistön omistajalle kello yhdeltä torstai-iltapäivänä.

Alueella on ollut suljettuna palaneen rakennuksen edustalla oleva kuja, jolle levisi paljon palojätettä. Muuten alueella on voinut liikkua vapaasti.

Raivaustyötä on tehty palopaikalla aamuyöstä aikana. Seuraavaksi vastuu palojätteen putsaamisesta siirtyy kiinteistön omistajan palkkaamalle saneerausyritykselle, Eskelinen kertoo.

Tämän hetken tietojen mukaan tulipalo lähti liikkeelle Meat District -ravintolan keittiön liesituulettimesta.

– Todennäköisesti siihen oli tuli päässyt irti ja siitä edelleen hormin kautta rakennuksen yläpohjarakenteisiin. Se on tämän hetkinen todennäköinen arvio, Eskelinen sanoo.

Tältä tuhoutunut rakennus näytti torstaina aamupäivällä.

Meat District -ravintolan omistajiin kuuluva Riku Stenros kertoo kuulleensa palosta vain minuutteja sen leimahtamisen jälkeen.

Paloa oltiin yritetty ensin sammuttaa ravintolan tiloissa henkilökunnan toimesta. Tilanne näytti alkuun hyvältä, sillä liekit saatiin ravintolan puolella sammumaan.

– Mutta siitä se oli ilmeisesti siirtynyt hormiin, Stenros toteaa.

Itäväylän tietojen mukaan rakennuksen katolla oltiin nähty siviili yrittämässä sammuttaa paloa käsisammuttimella. Kyseessä oli ilmeisesti Meat District -ravintolan keittiön vuoromestari.

– Oli vissiin yrittänyt esittää sankaria, lähtenyt vaahtosammuttimen kanssa katolle, Stenros kertoo.

Katolla liekit löivät rakennuksen savupiipusta, eikä vuoromestarilla ollut tilanteessa juurikaan mitään tehtävissä. Katolle pääsi kätevästi Stenrosin asunnon läpi, joka sekin paloi tulipalossa kokonaan. Hän ei itse ollut asunnolla paikalla, kun liekit leimahtivat.

– Se (asunto) meni varmaan kaikkein pahiten. Palo alkoi ylhäältä asunnon välitilasta. Sehän paloi monta tuntia.

Ravintolarakennuksen alakerrokset säilyivät ilman tulipalon aiheuttamia vahinkoja, mutta savu- ja vesivahinkoja nekin kärsivät. Rakennuksen hirsirunko säilyi niin ikään ehjänä.

Rakennus on suojelukohde, joten kunnostuksen kanssa on tehtävä yhteistyötä myös museoviraston ja kaupungin kanssa. Tällä hetkellä raivaustyöt jatkuvat ja seuraavaksi rakennus on tarkoitus sääsuojata.

Ravintolan tilat käydään läpi, ja katsotaan, mitä kaikkea tavaraa voidaan säilyttää ja mitä ei. Stenrosin toiveena on, että uudelleenrakennustyöt saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin.

– Pitää laittaa kaikki kuntoon. Yksi asia kerrallaan ja eteen päin.

Ja tavoitteena on, että ravintola palaa takaisin toimintaan?

– Totta kai on! Stenros sanoo epäröimättä.