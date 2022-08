Ulkomaisten asiantuntijoiden mukaan korkea maanpuolustustahto ja motivaatio on suomalaisten varusmiesten supervoima.

Amerikkalaiselta upseerilta kova arvio suomalaisista varusmiehistä, Ilta-Sanomat kirjoitti 29. kesäkuuta.

Yhdysvaltalainen everstiluutnantti hehkuttaa suomalaisia varusmiehiä, Helsingin Sanomat taas kirjoitti päivää aiemmin.

Vastaavanlaiset otsikot ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus aina, kun suomalainen media haastattelee täällä kansainvälisissä harjoituksissa olevia ulkomaisia joukkoja. Puolustusvoimatkaan ei pidä kynttilää vakan alla, vaan kertoo auliisti suomalaisten varusmiesten pärjäävän hyvin ammattisotilaille.

Kehut nostavat esiin kysymyksen. Onko suomalaisissa varusmiehissä todella jotakin erityistä, vai onko harjoituksissa vierailevien sotilaiden puhe pelkkää vieraskoreutta ja kohteliaisuutta?

Ison-Britannian panssarijoukkojen vaunun ajajana palveleva Scarlet Martin osallistui Arrow22-sotaharjoitukseen Pohjankankaalla tänä keväänä.

Asiaa voisi tietysti kysyä Puolustusvoimista, jossa epäilemättä tunnetaan suomalaiset varusmiehet paremmin kuin missään muualla. Toisaalta Puolustusvoimat voidaan myös katsoa tässä yhteydessä jääviksi.

Kysymykseen täytyy siis etsiä vastausta ulkomailta. Se ei ole erityisen helppoa, sillä moni asiatuntija kertoo, ettei tunne Suomea tai täkäläistä asevelvollisuus­järjestelmään tarpeeksi vastatakseen kysymykseen.

Puolalaisen Centre For Eastern Studies -tutkimuskeskuksen Jacek Tarociński tekee poikkeuksen. Hän kertoo uskovansa, ettei varusmiehiä koskevissa kehuissa ole kyseessä pelkkä kohteliaisuus, vaan rehellinen mielipide.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että ulkomaiset joukot harjoittelevat verrattain pienen Puolustusvoimien osan kanssa, lähinnä valmiusyhtymien, Tarociński sanoo.

Tarociński ryhtyy purkamaan asiaa sotilaiden palvelusaikojen kautta. Suomalaiset varusmiehet palvelevat tehtävästä riippuen 6-12 kuukautta. Monissa Nato-maissa sotilaan peruskoulutukseen ja edistyneeseen yksilökoulutukseen kuluu tyypillisesti kuusi kuukautta.

– Oletetaan, että vaaditaan vielä kuusi kuukautta siihen, että sotilas integroituu yksikköönsä täysin. Suomessa varusmiehet siirtyvät tällöin reserviin, eli juuri kun heistä on tullut ammattilaisia. Vapaaehtoisuuteen ja ammattilaisiin perustuvissa asevoimissa samainen sotilas jatkaisi palvelustaan vähintään kolme vuotta, kehittäen ja laajentaen tietojaan ja taitojaan, Tarociński sanoo.

Suomalaisilla varusmiehillä on kuitenkin etu, joka nostaa heidän tehokkuuttaan merkittävästi, jopa samalle tasolle pidempään palvelleiden ammattisotilaiden kanssa.

– Suomalaiset haluavat puolustaa kotimaataan. Moraali on korkealla ja siten myös halu oppia. On totta, että 6-12 kuukautta harjoitellut varusmies on vähemmän kykenevä sotilasammattisotilaaseen verrattuna, mutta kun otetaan huomioon suomalaisten korkea moraali ja palveluhalukkuus, voivat varusmiehet olla verrattavissa ammattisotilaisiin.

Suomen, Norjan ja Yhdysvaltojen yhteinen Ryske 22 -harjoitus pidettiin Rovajärvellä heinäkuussa.

Tarocińskin mukaan suomalaisen varusmiespalveluksen tehokkuus perustuu myös pitkälti siihen, että sille on laaja ympäröivän yhteiskunnan tuki.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan raportin mukaan maanpuolustus­tahto on nyt ennätyskorkealla. 83 prosenttia suomalaisista haluaa, että Suomea puolustetaan aseellisesti, jos kotimaahan hyökätään. Tulos on korkein koko MTS:n 1960-luvulta alkaneen kyselysarjan historiassa.

Myös 82 prosenttia suomalaisista olisi valmiita osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

Uudenmaan prikaatin rannikkojääkärikomppania osallistui Trident Juncturen sotaharjoitukseen Trondheimissa vuonna 2018.

Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun vanhempi lehtori Magnus Christiansson on samoilla linjoilla kuin puolalainen kollegansa.

– Vastaus kysymykseen. Kyllä, se on kohteliaisuutta ulkomaalaisilta, mutta Suomi on myös mainio esimerkki asevelvollisuusarmeijan eduista, hän sanoo.

Christianssonin mukaan anglosaksisissa maissa varusmiehiä on yleensä pidetty sopimussotilaita huonompina. Esimerkiksi britit arvioivat argentiinalaisia näin Falklandin sodassa ja Yhdysvaltalaiset taas vietnamilaisia Vietnamin sodassa.

Christianson on asiasta eri mieltä. Asevelvollisuus toimii hyvin, jos tavallisilla sotilailla ja upseereilla on hyvät keskinäiset suhteet ja jos armeija hyödyntää Auftragstaktikia. Saksankielinen termi tarkoittaa taktiikkaa, jossa painotetaan tietyn päämäärään saavuttamista eikä sitä, miten kyseinen päämäärä pitäisi saavuttaa.

Salaisuus on siinä, että tällöin sotilailla on käytössään sekä sotilaan perustaidot, että joukko erilaisia siviilielämästä peräisin olevia taitoja, Christiansson sanoo.

– Sotilaiden odotetaan antavan panoksensa kokonaisuuteen ilman jatkuvia käskyjä. Sota-aikana se maksimoi maan sotaponnistukset. Suomen tapauksessa tämä on säilytetty mytologiaan sisusta ja historiallisiin muistoihin kaikkien panoksista sotaponnistuksiin.

Kaartin jääkärirykmentin 1. Sotilaspoliisikomppanian varusmiehiä harjoittelemassa kauppakeskus Redissä talvella 2022.

Varusmiehiin perustuvilla armeijoilla on kuitenkin omat ongelmansa, asiantuntijat sanovat.

Tarocińskin mukaan suurin ongelma on kokonaisten joukkoyksikköjen alhainen valmius, Tarociński sanoo. Se koskee myös Suomea.

– Suomella on muutamia valmiusyhtymiä ja hyvin kehittyneitä pataljoonia, mutta kokonaisten prikaatien mobilisointi on luonteeltaan paljon enemmän aikaa vievää kuin ammattiarmeijoilla.

Tarociński sanoo, että Ukrainan sota on toisaalta myös näyttänyt sen, miten tärkeää laajan reservin ylläpito on ja kuinka sujuva siirtyminen luurangonlaihasta rauhanajan armeijasta täydellä höngällä toimivaan sota-ajan armeijaan on elintärkeää. Samaan aikaan tarvitaan erittäin liikuntakykyisiä ja raskaita, pataljoonaa suurempia osastoja, jotka voivat vastata uhkiin siirtymäajan aikana.

– Tietysti mitä enemmän reserviläisiä koulutetaan joka vuosi, sitä tehokkaampi mobilisaatiosta tulee. Toisaalta, se tarkoittaisi sitä, etteivät Suomen kansalaiset palvele ainoastaan 6-12 kuukautta, vaan lisäksi vuosittaisissa kertaus­harjoituksissa.

Christiansson nostaa taas nostaa esiin toisen asevelvollisuusarmeijan ongelman. Hänen mukaansa nykyaikaiset, kehittyneet asejärjestelmät vaativat sotilailta syvällistä osaamista.

– Ei ole järkeä päästää järjestelmien käytön oppinut sotilas menemään vain vuoden jälkeen. Tässä on iso ero Väinö Linnan päiviin ja syy siihen, miksi monet maat ovat ottaneet käyttöön hybridimallin, jossa armeijassa palvelee varusmiehiä, sopimussotilaita, ammattiupseereita ja -aliupseereita.

Suomalaisia varusmiehiä Arrow 22 -harjoituksessa Niinisalossa.

Keväällä Maavoimien kansainvälisen Arrow 22 -harjoituksen johtaneen Panssariprikaatin komentajan, eversti Rainer Kuosmasen mukaan asian­tuntijoiden sanoissa on perää.

– Olen selkeästi puolueellinen sanomaan, mutta näin on. Osa ulkomaisten sotilaiden sanomisista on varmasti kohteliaisuutta, mutta väitän, että iso osa on ihan selkeää käsitystä asiasta.

Kuosmanen sanoo, että suomalainen puolustusjärjestelmä on pohdittu kokonaisuus, joka kykenee tuottamaan lyhyessäkin ajassa hyvin osaavan sotilaan tai sotilasjohtajan. Puolustusvoimat myös järjestää joukoilleen keskimäärin isompia harjoituksia kuin monissa muissa maissa, jolloin perustaistelijallekin syntyy hyvä käsitys siitä, mitä eri aselajit tekevät ja kuinka ne puhaltavat yhteen hiileen.

Toisaalta hän allekirjoittaa myös sen, että kotiuttamisen kynnyksellä, reserviin siirryttäessä varusmiehen osaaminen on parhaimmillaan. Sen ylläpitäminen vaatisi jatkuvia kertausharjoituksia, eikä kaikille joukoille ole sellaisia järjestetty.

– Tärkeimmät joukot pidetään hyvässä osaamisen tasossa, mutta joillakin joukoilla myös osaamisvajetta on varmasti syntynyt. Pitkiä taukoja on varmasti. Toisaalta palkka-armeijallakin on vain palkkajoukot, eivätkä nekään mielettömiin suorituksiin riitä. Pelimerkit loppuvat jossain vaiheessa, kuten Venäjällä Ukrainassa kun sopimussotilaat ovat loppuneet.

Kuosmasen mukaan Puolustusvoimien palkattu henkilökunta on aina ymmärtänyt, että järjestelmä perustuu osaaviin ja motivoituneisiin reserviläisiin. Hyvähenkisyys ja motivoiva ilmapiiri on edellytys sille, että saadaan toimivia joukkoja.

– Sellainen johtamiskulttuuri, mitä on hyökkääjän puolelta nähty Ukrainan sodassa syö sitä joukkojen motivaatiota. Meillä ei pienenä kansakuntana ole siihen varaa.