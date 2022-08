Lammesta kuolleena löytynyt karhu lähti viimeiselle matkalleen Ouluun

Kuolinsyy on vielä arvoitus. ”Todennäköisesti se on ollut upoksissa...”

Ylä-Ryöty on tummavetinen lampi tai pieni järvi Mäntyharjun Laivolahdessa. Kesämökkejä sen rannalla on kymmenkunta.

Silti meni pitkälle elokuulle, ennen kuin karhu löytyi.

Tiistaina.

Valtava sammakko? Ei, täysikasvuinen karhu.

Lahdukan pohjukassa kellui täysikasvuisen karhun kalmo, kärpästoukkien omaksi valtakunnakseen ja pitopöydäkseen valtaama, lumpeenlehtien vartioima.

Lumpeenlehdet olivat kuin havuja arkun ympärillä.

Soutelemassa olleiden mökkiläisten löydöstä kertoi ensimmäisenä Yle.

– Todennäköisesti se on ollut upoksissa ja noussut pintaan kun on kaasuuntunut ja vesi on lämmennyt, sanoo suurpetoyhdyshenkilö Matti Pilsseri.

Tämä selittäisi myöhäistä löytymistä.

Löydettäessäkin karhu oli vain ”taljan” verran pinnalla tai enintään puoliksi. Se lienee ajautunut lahden pohjukkaan, rannan penkkaan, syvyyksistä noustuaan.

Korpit eivät olleet vielä käyneet sitä nokkimassa, mutta korvat olivat kadonneet.

Lammen päilyvä pinta, karhun haipuva karva.

Pilsseri toimii Mäntyharju-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana.

Torstaina karhu lähti viimeiselle matkalleen Mäntyharjulta kohti Oulua ja Ruokavirastoa, jossa sen kuolinsyy yritetään selvittää.

Pilsseri on miettinyt kahta vaihtoehtoa.

Karhu on voinut hukkua heikkoihin kevätjäihin. Tai auto on voinut töytäistä sitä ja se on vetäytynyt lammelle kuolemaan.

Valtatie 15 Mikkelistä Kouvolaan ohittaa Ylä-Ryötyn metsän takana vain muutaman kilometrin päässä.

Pilsserin mukaan karhu ei ole kovin suurikokoinen.

Karhuvainaan viimeisen matkan kuljettajana toimii paikallinen riistamies Tenho Hälikkö. Karhu matkustaa elokuisen Keski-Suomen läpi peräkärryssä.

– Ei sitä pystynyt enää millään julkisella postipalvelulla lähettämään, hajuhaitta oli sen verran suuri, Pilsseri selittää.

– Ensin olivat pyytäneet laittamaan tavarataksiin, mutta ei sitä kukaan olisi ottanut kyytiin.

Kuljetus lähti torstaina aamulla Etelä-Savosta Ouluun.

Kuolleen täysikasvuisen karhun löytyminen luonnosta on harvinaista.

– Tämä oli nuori yksilö, mutta varmasti niitä kuolee vanhuuteenkin, Pilsseri sanoo.

– Se on viisas eläin ja jos se tuntee, että voimat alkavat hiipua, se hakeutuu paikkaan, mistä sitä ei löydetä tai voi kuolla vaikka talvipesään.

Talvipesästä tulee karhun hauta. Sieltä sen löytävät pienpedot ja hyönteiset.

– Puhtaanapito on Suomen luonnossa tehokasta. Hirvenruhokin häviää nopeasti, vain luita jää ja nekin hajoavat ajan oloon.

Luonto ottaa omansa. Kiertonsa kulkuun.