Äitivainajan ruumis oli omaisilta viikkoja kateissa – sitten sähkö­postiin kilahti viesti: ruumis on Virossa

Tapauksessa on kyse useamman virheen summasta. Ruumiin sijainti on sittemmin selvinnyt.

On maanantai. Helsinkiläinen mies avaa sähköpostinsa ja näkee hämmentävän, kauhistuttavan viestiin.

Mies on etsinyt vajaa kuukausi sitten menehtyneen äitinsä ruumiin sijaintia hautaustoimiston avustuksella jo parin viikon ajan. Nyt näyttäisi siltä, että sijainti on selvinnyt.

Hautaustoimiston viestissä lukee, että Laakson sairaalasta oltaisiin vahvistettu tuntemattoman tahon noutaneen ruumiin. Ruumiin suuntana Tallinna, Viro.

– Ensin äitiä etsitään koirien ja kissojen kanssa, kun ei tiedetä, missä hän on. Hautausurakoitsija saa tiedon, että äidin ruumiin pitäisi olla Laakson sairaalassa. Sieltä sanotaan, että ei tiedetä kuka on hakenut, mutta hänet on lähetetty Viroon.

– Eihän näin voi käydä, mies niputtaa tuntemuksensa.

Tapahtuneen arkaluontoisuuden vuoksi mies pysyy jutussa nimettömänä.

Hän kertoo suunnanneensa poliisin pakeille tekemään tapahtuneesta rikosilmoitusta. Miehen mukaan poliisikin oli hämmentynyt tapauksesta sen verran, että oikeaa rikosnimikettä piti hetki pohtia.

Lopulta rikosilmoitus tehtiin nimikkeellä hautarauhan rikkominen.

– Jos sairaala on hävittänyt ruumiin tai luovuttanut sen kuljetettavaksi jollekin muulle, kuin huoltajan edustajalle, se on hautarauhan rikkominen siinä tapauksessa, mies kertaa pähkäilyn tuloksen.

Helsingin poliisin tietokantaan ei ainakaan toistaiseksi ole ilmestynyt kyseisellä nimikkeellä tehtyä rikosilmoitusta.

Helsingin kaupungilta on laitettu miehelle anteeksipyyntö tapahtuneesta. Ilta-Sanomat on nähnyt anteeksipyynnön sisältäneen sähköpostin sekä hautaustoimiston alkuperäisen sähköpostin, jossa kerrottiin ruumiin lähettämisestä Viroon.

Tiistain aikana miehelle selvisi, että hänen äitinsä ruumiin pitäisi olla Auroran sairaalassa säilössä. Näillä näkymin ruumis ei siis missään vaiheessa olisi ollut matkalla Viroon.

– Sitäkään ei ole pystynyt kukaan minulle vahvistamaan, mies huokaisee.

Mies ei itse haluaisi mennä sairaalalle tarkistamaan sitä, onko ruumis tosiaan hänen äitinsä, sillä kuolemasta on kulunut jo viikkoja. Miehen mukaan poliisi olisi viestinyt, että he käyvät ruumiin henkilöllisyyden tarkistamassa, mutta mies ei vielä tiedä, millä aikataululla tämä tapahtuu.

Ruumiin kateissa oleminen on viivästyttänyt myös hautaustoimenpiteitä. Tilanne on ollut stressaava niin miehelle itselleen kuin hänen sisaruksilleen.

– Meillä ei alunperinkään ollut tietoa, mihin äiti on viety.

Laakson sairaalan julkisivu kuvattuna viime vuonna.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta kerrotaan sekaannuksen olleen inhimillinen erehdys, jonka myötä asiakkaalle oli annettu väärää tietoa.

Kiireiden keskeltä sähköpostitse vastannut aulapalveluvastaava Toni Pietilä kertoo, että kyse oli virheellisestä merkinnästä vainajakirjanpidossa. Viroon haettiin oikea vainaja, mutta kirjanpito merkintä tehtiin väärän vainajan kohdalle.

– Aikaisemmin haettu vainaja oli kirjattu erehdyksessä kyseessä olevaksi vainajaksi. Jotta vainajien luovutuksessa ei tapahtuisi virheitä, meillä on vainajien osalta kaksinkertainen kirjanpito, Pietilä kertoo.

Varsinaisen kirjanpidon lisäksi sairaalalla on tiedot vainajista myös säilytystiloissa. Tässä tilanteessa vainajien tiedot olivat säilytystilassa oikein. Säilytystilan tietojen tarkistamatta jättäminen johti merkittävään virheeseen, jossa omainen sai väärää tietoa.

– Valitettavasti tässä tilanteessa omainen ehti saada väärän tiedon sekä hautaustoimistolta että meidän työntekijältä, ennen kuin ehdimme sisäisesti selvittää inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta yhteistyössä hautaustoimiston kanssa.

Pietilän mukaan sosiaali- ja terveystoimialan työntekijät ovat varmistaneet, että Auroran sairaalassa on oikea vainaja.

Auroraan vainaja oltiin siirretty sunnuntaina 7.8. Väärä tieto vainajan sijainnista kiiri omaiselle seuraavana päivänä maanantaina. Tiistaiaamuna vainajan oikea sijainti saatiin selvitettyä.

– Meidän olisi heti maanantaina pitänyt ohjeen mukaisesti tarkistaa vainajan tiedot molemmista kirjanpidoista. Valitettavasti näin ei tehty.

Tapahtunut virhe on Pietilän mukaan todella harvinainen. Se on johtanut jo toimenpiteisiin sen eteen, ettei vastaavaa sattuisi tulevaisuudessa.

– Olemme käyneet tämän johdosta uudelleen lävitse henkilöstömme kanssa toimintatapamme, ohjeemme ja kirjaamisemme. Olemme korostaneet kirjaamisen tarkkuutta, Pietilä kertoo.

– Näin ei saisi koskaan tapahtua, hän toteaa.