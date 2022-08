Vuonna 2015 näyteltiin Suomen aseviennissä outo näytelmä.

Oululaisyritys Noptel sai puolustusministeriöltä vientiluvan Ukrainaan tuhannelle LRF-200-laseretäisyysmittarille.

Kaupasta ärähti Venäjän ulkoministeriö, joka piti kauppaa Ukrainan sotatoimien tukemisena. Ukraina ja Venäjä olivat käytännössä sodassa: Venäjä kaappasi vuonna 2014 Krimin niemimaan ja tuki venäjämielisten separatistien taistelua Itä-Ukrainassa.

Venäjä tulkitsi, että Noptelin pientä mittaria voidaan käyttää maalinpaikannukseen ampuma-aseissa eikä kauppa siten ole omiaan ”edistämään rauhaa ja vakautta Ukrainassa”.

Valmistajan mukaan kyse oli lähinnä kiikarista, ja uusilla tuotteilla korvattiin vanhempia malleja. Noptel-yhtiössä kohua ihmeteltiin.

Venäjä oli ylimitoitetussa ärähdyksessään sen verran oikeilla jäljillä, että laite sopii sekä siviili- että sotilaskäyttöön.

Mittarista löytyy myös kehittyneempiä versioita, joita on käytössä mm. Suomen puolustusvoimilla ja muuallakin. Maalin sijainnin voi mitata millimetrin tarkasti kymmenien kilometrien päähän.

Myöhemmin kesällä 2015 puolustusministeriö eväsi samojen Noptelin lasermittareiden kaupan Venäjälle. EU:n pakotepolitiikka ei enää sallinut sotilaskäyttöön soveltuvien tarvikkeiden vientiä Venäjälle.

Venäjä oli siis periaatteessa oikeassa kavahtaessaan etäisyysmittareiden vientiä Ukrainaan – ja halusi niitä itsekin.

Jos näin on, eikö niitä pitäisi antaa Ukrainalle lisää?

Venäjä ja Ukraina käyvät veristä uuvutussotaa. Venäjä tulittaa tykistöllä, raketeilla ja ohjuksilla ukrainalaisten asemia, sotilas- ja siviilikohteita. Vastahyökkäystä valmisteleva Ukraina taas pyrkii täsmäiskuilla tuhoamaan vastustajan tuliasemia, ammusvarastoja ja kuljetuslogistiikkaa.

Voisi kuvitella, että Ukrainalla olisi käyttöä tarkoille etäisyysmittareille.

Tällä hetkellä on epäselvää, millaista aseapua Suomesta on viety sotatoimialueelle Ukrainan armeijan käyttöön. Helmikuussa Suomi toimitti kahdessa lähetyksessä luotisuojaliivejä, komposiittikypäriä, ensihoitoasemien varustusta ja paareja sekä kertakäyttösinkoja ja rynnäkkökivääreitä patruunoineen.

Sen jälkeen lähetyksiä on lähtenyt vielä viisi, mutta niiden sisällöt on salattu.

Heinäkuussa puolustusministeriön tiedote asiasta oli niukkaakin niukempi:

Tasavallan presidentti on tänään 4.7.2022 valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Suomi lähettää Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Kyseessä on jo seitsemäs puolustustarvikeavun lähetys Suomelta Ukrainalle. Avun perillemenon takaamiseksi avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Suomen lisäavussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.