Aikuinen, näin kohtaat seksuaalisuuttaan etsivän nuoren – seksuaalineuvoja antaa ohjeet

Nuoren kasvuun vaikuttaa paljon se, miten kotona suhtaudutaan seksuaalisuuteen ja millainen asenneilmapiiri kotona on. Myös koululla on tärkeä rooli.

Moni nuori kipuilee tälläkin hetkellä sen kanssa, että vanhemmat olettavat lapsensa olevan hetero. Kotona saatetaan sanoa, että lapsi hyväksytään sellaisena kuin tämä on, mutta vanhempien sanat tai teot saattavat silti tehdä lapselle turvattoman olon.

Vanhemmat voivat tiedostamattaan tai tiedostaen tehdä yllättävän paljon oletuksia sukupuolen perusteella ja odottaa nuorelta tietyntyyppistä käytöstä. Nuorten Väestöliiton asiantuntija Viivi Sihvonen on kohdannut työssään näitä tilanteita.

– Sillä, miten kotona suhtaudutaan seksuaalisuuteen ja millainen asenneilmapiiri kotona on, on suuri merkitys nuoren kasvun kannalta, Sihvonen sanoo.

Sihvonen on nähnyt, että monille vanhemmille voi olla ylipäänsä vaikeaa hyväksyä, että on täysin tavallista ja kehitykseen kuuluvaa, että nuori ilmaisee myös seksuaalisuuttaan tavalla tai toisella.

– Voi olla vaikeaa nähdä, että kyseessä ei enää ole oma pieni lapsi, vaan nuori, jolla on yhä enemmän oikeuksia tehdä valintoja oman elämänsä ja kehonsa suhteen, Sihvonen selittää.

– Tärkeintä on, että aikuinen luo kotona sellaista ilmapiiriä, että seksuaalisuudesta saa kysyä ja puhua ottaen seksuaalisuuden nuoren kanssa puheeksi.

Avoimuuden ilmapiiriä lähdetään luomaan pienestä pitäen, kun lapsi kysyy erilaisia kysymyksiä esimerkiksi kehoon, ihmissuhteisiin tai vauvojen tuloon liittyen.

Lapsen kysymyksiin on aina tärkeä vastata oikealla tiedolla, lapsen kehitystaso huomioiden.

– Aikuisen ei tarvitse kuitenkaan olla tietopankki, vaan hän voi etsiä tietoa lapsen tai nuoren kanssa yhdessä. Hän voi myös aina kertoa, että jos nuori ei halua jostain keskustella, se on hyväksyttävää. Aikuinen voi auttaa nuorta jonkun asiantuntijan juttusille tarvittaessa, Sihvonen sanoo.

On tärkeää, että aikuinen myös itse tutkii omia käsityksiään seksuaalisuudesta.

Nuorten Väestöliiton asiantuntija Viivi Sihvonen.

Tällä tavoin hän voi parhaiten tukea nuorta tämän henkilö­kohtaisessa kasvussa tarjoamatta nuorelle asenteita tai malleja, jotka eivät tue lasta tai nuorta yksilöllisessä ja ainutlaatuisessa kasvussa, Sihvonen sanoo.

On myös tärkeää, että aikuinen pitää omat kokemuksensa seksuaalisuudesta ja seksistä itsellään.

– Aikuisen vastuu on myös käsitellä tunteet, joita seksuaalisuudesta puhuminen herättää. Seksuaalikasvatus on ollut aikanaan sen verran kehnoa, ettei ole ihme, että suomalaista seksistä puhuminen monesti punastuttaa ja hävettää, Sihvonen huomauttaa.

– Jos aikuinen antaa vallan esimerkiksi häpeän tunteelle ja pyrkii väistämään epämukavalta tuntuvia kysymyksiä, syntyy ilmapiiri, jossa seksuaalisuus on salattua ja jotenkin häpeällistä ja siitä täytyy vaieta.

Heteronormatiivisessa maailmassa aikuisilla on tekemistä siinä, että he osaisivat käyttää keskusteluissa nuoren kanssa sellaista kieltä, joka huomioi moninaisuuden niin seksuaalisuuden kuin sukupuolen suhteen.

Sihvosen mukaan tämä tietenkin edellyttää aikuiselta omien käsitysten ja asenteiden tutkimista sekä normien tiedostamista.

Kaikkea moninaisuudesta ei tarvitse tietää, vaan monesti riittää tietämättömyyden tila eli se, että aikuinen antaa nuorelle tilaa määritellä itse itsensä.

– Aikuisen on myös tärkeää tukea nuorta siinä, että seksuaalisesta suuntautumisesta ei puhuta ilman nuoren lupaa muille, sillä se on yksityisasia. Kaapista tullaan monia kertoja elämän aikana ja on nuoren valinta, milloin hän sen tekee missäkin, Sihvonen ohjeistaa.

– Jos aikuiselle on tärkeää nuoren hyvinvointi, tulisi nuoren seksuaali-identiteetin kunnioittavan kohtaamisen olla ensiarvoinen juttu.

Kaikissa kodeissa ilmapiiri ei välttämättä ole salliva, ja silloin nuorella voi olla turvaton olo.

Tällaisessa tilanteessa Sihvonen kannustaa nuorta pohtimaan, kannattaako seksuaalisesta suuntautumisesta kertoa kotona vielä. Se ei välttämättä kannata, mikäli nuori uskoo oman turvallisuutensa olevan uhattuna tai kokee joutuvansa henkisesti ahtaalle vääntäessään asiasta vanhempiensa kanssa.

Nuoren kannattaa kuitenkin hakea tukea muilta turvallisilta aikuisilta ja ystäviltä, mikäli omat vanhemmat eivät näissä asioissa tukea tarjoa.

– Täytyy muistaa, että nuorella on aina oikeus kertoa tai olla kertomatta seksuaalisesta suuntautumisestaan oman valintansa mukaan, Sihvonen sanoo.

Mikäli kodin ilmapiiri on hyvin kielteinen ja kertomiseen liittyy uhkakuvia, on tärkeää, että nuori pitää ensisijaisesti huolen omasta turvallisuudestaan.

Myös koululla on merkittävä rooli virallisen seksuaalikasvatuksen tarjoamisessa kaikille nuorille.

Sihvonen sanoo, että koulu on paikka, jossa jokaisen nuoren oikeus tietoon seksuaalisuudesta on turvattava – huolimatta siitä, millainen tausta nuorella on. Samaan aikaan on totta, että koulun resurssit ovat rajalliset myös seksuaalikasvatuksen suhteen.

Opetuksen lisäksi koulu on merkittävä sosiaalinen ympäristö, jossa nuori viettää suuren osan ajastaan. Siksi koulu voi joko tukea nuoren kehitystä tai asettaa oksia kehityksen tielle.

– Koulun velvollisuus on tarjota turvallinen ympäristö, joka tukee jokaisen nuoren seksuaalista kehitystä esimerkiksi niin, että nuorten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja moninaisuudesta puhutaan, Sihvonen sanoo.

– Koulun tulisi olla paikka, jossa jokainen nuori tulee nähdyksi sellaisena kuin on. Konkreettisia tekoja ovat aktiivinen häirintään puuttuminen sekä sukupuolen moninaisuuden huomioiminen opetuksen järjestämisessä ja wc- tai suihkutiloissa.

Koulussa nuori voi saada apua koulun henkilökunnalta kuten kouluterveydenhoitajalta, -psykologilta tai -kuraattorilta.

– Osaaminen seksuaalisuuden kysymysten suhteen vaihtelee, mutta ammattilainen osaa ohjata nuorta eteenpäin, mikäli ei itse osaa tukea joissain kysymyksissä.

Väestöliitto käynnistää jälleen ensi viikolla nuorille suunnatun seksuaalineuvontachatin, joka palvelee nuoria kolmena päivänä viikossa. Seksuaalineuvontachat on nimetön ja maksuton palvelu, joka on suunnattu 13-19-vuotiaille nuorille. Chatissa voi keskustella kaikenlaisista seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä koulutetun ammattilaisen kanssa. Chat palvelee ma klo 13-16, ke klo 14-17 ja to klo 13-15 osoitteessa vaestoliitto.fi/nuoret