Ukrainalainen Iryna poimii marjoja ja pelkää joka päivä pahinta: ”Tuntuu liian vaaralliselta palata”

Ukrainalaisille naisille työ eteläkarjalaisella marjatilalla on lepoa verrattuna elämään kotimaassa. Moni kausityöntekijä haluaa jäädä Suomeen myös marjakauden jälkeen.

Metsän reunassa kasvavien marjapensaiden juurelta kantautuu iloinen puheensorina, kun parikymmentä ukrainalaista naista keskittyy työhönsä kesäisen iltapäivän viilentyessä. Eri-ikäisistä naisista muutama laittaa lauluksikin kerätessään mustaviinimarjoja.

Samaan aikaan jokaisen mieltä painaa raskas huoli kotimaasta – ja siellä sodan keskellä elävistä lapsista, miehistä, veljistä, ystävistä. Heistä toiset torjuvat Venäjän aloittamaa hyökkäystä rintamalla oman henkensä kaupalla. Loput pelkäävät venäläisten summittain ampuman ohjuksen osuvan jonain päivänä omalle kohdalle.

Lähes kaikki heistä ovat kotoisin maaseudulta, Keski-Ukrainassa sijaitsevan Tsherkasyn alueelta. Moni heistä on viettänyt jo vuosien ajan kesänsä Etelä-Karjalassa Luumäellä sijaitsevalla Ilveksen marjatilalla työskennellen.

Tavallisesti Ukrainasta tullaan Suomeen vasta kesän alussa marjakauden alkaessa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa moni kuitenkin päätti jättää maan jo aiemmin.

– Silloin ei tiedetty vielä yhtään, miten sotatilanne kehittyy. Heitä alkoi tulla jo talvella, kun kerroin että majoitustilat löytyvät ja että tänne saa tulla, kertoo marjatilan isäntä Marko Ilves.

Ilveksen marjatilan isäntä Marko Ilves sanoo ukrainalaisten poimijoiden saavan tilalla ilmaisen majoituksen ja ruoan.

Naiset saavat majoittua tilalla ilmaiseksi, jonka lisäksi heille tarjotaan ruokaa.

– Seurakunnalta on saatu ruoka-avustusta. Ruokalahjoituksia on saatu vähän sieltä ja täältä.

Nyt Marjakausi alkaa vähitellen päättyä. Mustaviinimarjojen jälkeen kerättävää ei enää ole.

– Talvella en pysty tarjoamaan mitään töitä, sitten kun marjat on poimittu. Osa heistä on lähtenyt takaisin, mutta haluaisi olla Suomessa pidemmänkin aikaa.

Ludmila Ivasyk on työskennellyt Suomessa joka kesä vuodesta 2014 lähtien. Tänä vuonna hän saapui Suomeen jo 28. maaliskuuta, vaikka varsinainen työsesonki alkaa vasta myöhemmin.

Sota on koskettanut jokaista ukrainalaista, hän kertoo.

– Minullakin on tuttavia sodassa, asiasta on vaikea puhua. Ihmisiä kuolee, mutta omat läheiseni ovat kaikki elossa.

Jo kahdeksan kesää Luumäellä marjoja poiminut Ludmila Ivasyk saapui Suomeen pian Venäjän hyökättyä hänen kotimaahansa.

Monella ukrainalaisella on sukulaisia Venäjällä. Hyökkäyksen myötä rajan eri puolilla eletään kahdessa todellisuudessa.

– Soitin Venäjällä asuvalle sedälleni ja kerroin Venäjän hyökkäävän Ukrainaan. Hän ei uskonut, vaan väitti minun valehtelevan ja puhui sotilaallisesta operaatiosta.

Ukrainassa oleva Ivasykin 35-vuotias lakimiespoika on sanonut, että äidin kannattaisi vielä pysyä Suomessa, koska kotimaassa ei ole turvallista. Ivasyk on yksi noin 35 000 ukrainalaisesta, joka on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua.

– Nyt täällä on vielä töitä, mutta syksyllä täytyy löytää paikka, jossa voi olla. Osa meistä lähtee takaisin, osa jää tänne. Tänään lähti kaksi tyttöä takaisin Ukrainaan.

Suomessa Ivasyk saa olla ensi vuoden maaliskuuhun saakka, jonka jälkeen lupaan voi hakea pidennystä. Täällä on hyvä olla.

– Suomi on todella kaunis maa. Talvisin en malta odottaa, että pääsen tänne jälleen. Poikani kysyi minulta, että miten kauan sinä jaksat vielä käydä Suomessa. Sanoin, että siellä on hyviä ihmisiä, joita on helppo ymmärtää.

Ilveksen marjatilalla poimitaan mustaviinimarjoja ennen kauden päättymistä. Tilalla työskentelee parhaillaan parikymmentä ukrainalaista poimijaa.

Samalta seudulta kotoisin oleva nelikymppinen Iryna Dubenska sai muutama päivä sitten kuulla veljensä kadonneen Ukrainassa. Onneksi veli löytyi myöhemmin. Sodassa ei ole epätavallista, että ihmisten olinpaikkaa ei välillä tiedetä.

Apuna etsinnässä omaisilla on kännykkäsovellus, jolla ihmisten liikkeitä voi seurata. Sovellukseen lisätään myös sodassa kuolleiden nimet.

Myös Dubenskan läheisiä on kuollut sodassa. Kokemuksista puhuminen on vaikeaa ja saa hänet herkistymään kyyneliin.

– Sotimassa on paljon ystäviäni, itseni ikäisiä ihmisiä. Mukana on myös naisia, esimerkiksi sairaanhoitajia, jotka ovat vapaaehtoisesti puolustamassa maataan. Naisten mukana oleminen on uusi asia, joka tuli vasta sodan myötä.

Iryna Dubenska seuraa veljensä liikkumista Ukrainassa kännykkäsovelluksen avulla.

Dubenska ei tiedä vielä mitä syksy tuo hänelle tullessaan. Myös Tsherkasyn alueella Venäjän ampumat raketit ovat tappaneet ihmisiä.

– Tällä hetkellä tuntuu liian vaaralliselta palata. Mutta se pelko, mitä aluksi tunsin, on jo hävinnyt. Olemme nyt vahvempia, erityisesti me naiset!

Vaikka Suomessa olot ovat hyvät, Dubenskan mukaan jokainen naisista haluaa palata kotiinsa läheisiensä luokse. Kaikki vakuuttavat yhteen ääneen asian olevan näin Dubenskan huutaessa kysymyksen työn touhussa oleville naisille.

Hän kiittelee vuolaasti suomalaisia ja Ilvestä, joka on ilmaisen ruoan ja majoituksen tarjoamisen lisäksi korottanut naisten palkkaa sodan vuoksi.

– Kiitokset ihmisille, jotka auttavat meitä.

Marjatilalla työskentelevä Iryna Bondarenko kertoo setänsä olevan Donetskin alueella sijaitsevassa Bah´mutissa, jossa on kesän aikana käyty ankaria taisteluja. Bondarenkolle setä on ollut hänelle kuin isä, koska hänen oma isänsä on kuollut.

– Soittelemme salatun yhteyden välityksellä noin kerran viikossa. Joka päivä odotan kuulevani hänestä ja seuraan, onko hän käynyt verkossa.

Mustaviinimarjojen kerääminen tuo ukrainalaisille kaivattuja tuloja, koska hinnat ovat kotomaassa nousseet. Syksyllä marjatila ei pysty tarjoamaan enää naisille töitä.

Kotikylässään Bondarenko auttoi Itä-Ukrainasta saapuneita pakolaisia organisoimalla lääkkeitä ja varusteita sotilaille. Varastorakennukseen perustetussa pajassa hän ja muut auttajat ompelivat luotiliivejä, joihin toiset valmistivat metallisia panssareja. Pakolaisille auttajat ompelivat patjoja, järjestivät heille majoitusta, ruokaa ja vaatteita ja auttoivat paperitöissä.

Mukana marjoja poimimassa on myös Bondarenkon 19-vuotias tytär.

– Olemme tehneet aika paljon töitä ja tulleet tänne lepäämään ja tienaamaan rahaa, koska Ukrainassa kaikki on koko ajan kalliimpaa.

Syksyn suunnitelmat ovat hänelläkin vielä auki. Ukrainaan palatessaan hän aikoo jatkaa avustustöitään.

– Ukraina voittaa joka tapauksessa. Me teemme kaikkemme sen eteen.