TikTokista tuttu psykoterapeutti Ville Merinen käveli kadulla, kun eteen tuli pysäyttävä tilanne – ”Jotkin nuoret voivat hyvin huonosti”

Monen nuoren mielenterveyttä ovat viime aikoina nakertaneet etenkin korona-aika ja Ukrainan sota. Apua on kuitenkin saatavilla.

Se on tapahtunut tämän vuoden aikana jo useamman kerran. Psykoterapeutti Ville Merinen on kävellyt kadulla Tampereella, kun häntä vastaan kävellyt nuori on purskahtanut itkuun.

Nuori on kertonut, että Merisen näkeminen herättää tunteita omasta henkisestä hyvinvoinnista. Nuori on katsonut Merisen mielenterveydestä kertovia Tiktok-videoita ja ymmärtänyt, että oma mielenterveys ei ole hyvällä tolalla.

– Nuo hetket ovat olleet minulle konkreettisin herätys siihen, että jotkin nuoret voivat tällä hetkellä hyvin huonosti, Merinen kertoo.

– Pelkästään Instagramissa minulle tulee päivittäin satoja viestejä, joissa on henkilökohtaisia kysymyksiä omasta elämästä.

Kaikilla ei ole omassa elämässä ihmistä, jolle puhua.

– Suomalainen kulttuuri on näissä asioissa välttelevää, ja monelle on edelleen tosi vaikeaa puhua avoimesti asioista. Uskon, että minä olen sopivan etäinen ja turvallinen ihminen näissä asioissa.

Merinen pitää suosittua Tiktok-tiliä @terapeuttiville, jossa hän vastaa ihmisten mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Ajatus lähti siitä, että maailmassa on paljon ihmisiä, joilla on haasteita ja Merisellä tietoa. Hänellä on aina ollut halu auttaa yksinäisiä ihmisiä.

Erityisen suosittuja ovat videot, joissa Merinen antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten jotkin mielenterveysongelmat, kuten ahdistus, oireilevat. Lisäksi suosittuja ovat erilaiset teemat kuten parisuhde, lapsuuden kokemusten vaikutus omaan elämään ja yksinkertaisesti se, mitä terapiassa tapahtuu.

Alla olevalla videolle Merinen puhuu levottomuudesta.

Lähde: TikTok, @terapeuttiville

Yllättävän moni ihminen ei myöskään tiedä, mistä omiin mielenterveysasioihin voi hakea apua. Näissä asioissa Merinen ohjeistaa ihmisiä lähes joka päivä.

– Yleisesti ottaen nuoret, etenkin 15–27-vuotiaat, ovat todella kiinnostuneita puhumaan mielenterveysasioista ja se on ihan älyttömän hieno juttu. Asioita ei haluta jättää hoitamatta, vaan haetaan apua, Merinen iloitsee.

Nuorten mielenterveyttä ovat viime aikoina nakertaneet etenkin korona-aika ja Ukrainan sota. Myös koulu asettaa suorituspaineita, joista nuoret kärsivät. Lisäksi nuori kasvaa ja opettelee itsenäistymään, mikä sisältää sekin omat kipuilunsa.

Merisen kokemuksen mukaan nuorten potemassa ahdistuksessa nousee toistuvasti esiin muutama iso teema: yleinen ahdistus maailmasta, talous, ilmastonmuutos ja sota.

– Esimerkiksi Ukrainan sota on tulevaisuuden asia. Se on vaikuttanut nuoriin niin, että moni kokee juurettomuutta. Nuori saattaa olla huolissaan siitä, ettei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Toinen nuori saattaa kertoa minulle pohtineensa, onko järkevää opiskella yliopistossa kuutta vuotta, kun ei tiedä, mikä tilanne maailmassa on kuuden vuoden päästä. Sota vie lankoja käsistä, Merinen sanoo.

Hän muistuttaa, että aikuisilla on keskimäärin turvatumpaa kuin nuorilla. Isot yhteiskunnan kysymykset vaikuttavat nuoriin eri tavalla.

Tätä havaintoa tukee myös tuore Lasten ja nuorten säätiön toteuttama tutkimus siitä, millaisena tulevaisuus näyttäytyy nuorten mielestä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on vahvistunut viime vuosina, on nuorten usko maailman tulevaisuuteen heikentynyt.

Alle puolet nuorista uskoo ihmiskunnan haluun tai kykyyn ratkaista suurimmat globaalit ongelmat. Vaikka ilmastokriisi edelleen huolettaa nuoria, on sodan pelko kasvanut sitäkin suuremmaksi.

Nuoret naiset suhtautuvat tulevaisuuteen huomattavasti miehiä kyynisemmin.

Isoin teema nuorten yksityiselämää koskevissa kysymyksissä on Merisen mukaan itsenäistyminen. Sen ympärille rakentuvat lähes kaikki nuorten yksityiselämään liittyvät kysymykset.

Merinen valottaa tätä esimerkeillä.

Nuoren parisuhteessa on kriisi, eikä hän tiedä, mitä pitäisi tehdä. Nuori on hukassa elämänsä kanssa. Hänellä on masennukseen liittyviä kysymyksiä ja hän haluaa tietää, mistä voisi hakea apua.

– Parisuhdeasioissa nuoret ovat saattaneet yrittää olla niin mieliksi kumppanilleen, että taipuvat ihan älyttömiin mittasuhteisiin. Siitä tulee luonnollisesti ongelmia. Haetaan omia rajoja, mikä taas on osa itsenäistymistä, Merinen selittää.

Alla olevalla videolla Merinen kertoo seurusteluun liittyvistä odotuksista.

Lähde: TikTok, @terapeuttiville

Merinen on myös saanut kysymyksiä siitä, kannattaako olla parisuhteessa, jossa on fyysistä väkivaltaa.

Erityisesti nuo kysymykset ovat koskettaneet häntä.

– Olen vastannut heille, että fyysinen väkivalta rikkoo pahasti ihmistä. Kun sinuun kohdistetaan fyysistä väkivaltaa, sinä vaurioidut. Tässä vaiheessa on silti saatettu kysyä, että voisinko mitenkään vielä olla tämän ihmisen kanssa? Se on herättänyt minut ajattelemaan sitäkin, että on paljon ihmisiä, jotka elävät väkivaltaisessa suhteessa, eivätkä pääse suhteesta pois.

Vaikka pandemia- ja sota-aika ovat olleet nuorille haastavia, Merinen kertoo yllättyneensä siitä, miten hyvin nuoret kykenevät sopeutumaan asioihin.

– Kun korona alkoi helpottaa, kysyin nuorilta Tiktokissa, haluaisivatko nämä olla mieluummin lähi- vai etäopetuksessa. Noin puolet halusi lähiopetusta ja puolet etäopetusta. Sama liittyy Ukrainan sotaan. Vaikka sota ahdistaa nuoria, nuoret ovat oppineet osittain elämään sotaan liittyvien ajatusten kanssa, Merinen kertoo.

– Sanotaan, että ihminen on mestarisopeutuja, mutta nuoret ovat sitä vielä enemmän.

Merinen saa pelkästään Instagramissa satoja viestejä päivässä. Niissä ihmiset kysyvät häneltä apua henkilökohtaisen elämänsä ongelmiin.

Vaikka nuori sopeutuu, kaikkiin asioihin ei pysty tottumaan eikä tarvitsekaan.

Merisen mukaan monet nuorten henkilökohtaiset ongelmat heijastuvat nimenomaan koulunkäyntiin. Ongelmat nousevat jälleen pintaan, kun nuoret palaavat kouluihin kesälomalta.

Monesti on jopa niin, että nuoren pahoinvointi saattaa näkyä ensimmäisenä koulussa.

Vapaa-ajalla nuori pystyy säätelemään ahdistuksen tasoa. Voi tehdä asioita, joista tulee parempi mieli: esimerkiksi katsoa Netflixiä tai käydä kuntoilemassa. Opiskellessa itsesäätelyn mahdollisuus kuitenkin vähenee. Jos koulussa onkin jokin vaativampi jakso, paha olo purkautuu siellä.

– On toki poikkeuksiakin. Esimerkiksi parisuhdeongelmista saattaa jopa saada helpottavan tauon, kun voi keskittyä vain opintoihin. Yleisesti ottaen henkilökohtaisen elämän ongelmat kuitenkin heijastuvat opiskeluun.

Alle olevalla videolla Merinen antaa konkreettisen vinkin ahdistuksen hallintaan.

Lähde: TikTok, @terapeuttiville

Ongelmat eivät ainoastaan purkaudu koulussa, vaan koulu ja opiskelu ovat monesti jo itsessään iso osa nuoren ihmisen ahdistusta.

Nuori saattaa kokea, ettei pärjää tai pysty suoriutumaan niin hyvin kuin haluaisi. On uupumusta ja väsymystä. Tulee stressi.

– On nuoren identiteetin kannalta iso juttu, ettei pysty saavuttamaan tavoitteitaan tai pärjäämään niin kuin haluaisi. Kyllä erityisesti koulun alku ahdistaa monia nuoria. Nimenomaan siihen suoriutumiseen liittyy valtavia paineita.

Merisen mukaan on luonnollista, että kouluun tai töihin paluu ahdistaa loman jälkeen.

Hän neuvoo, ettei paluuta kannatta etukäteen ajatella liikaa.

– Lähdetään syksyllä kouluun enemmän sillä asenteella, että minäpä lähden nyt kouluun ja lähden katselemaan, mitä siellä on. Kannattaa esimerkiksi yrittää miettiä, mikä kouluun paluussa on siistiä ja kivaa.

Voimaa nuori saa siitä, että hän saa olla oma itsensä.

– Nuorelle ja ihmiselle ylipäätään on uskomattoman vapauttava kokemus, kun saa olla häpeilemättä oma itsensä. On esimerkiksi tärkeää saada seurustella semmoisissa suhteissa kuin haluaa.

Merisen mukaan nuorta voimaannuttavat erityisesti ystävät, hyvät, sallivat suhteet omiin vanhempiin, itsenäisyys ja erillisyys sekä se, että nuorella saa olla omia ajatuksia.

Myös sosiaalinen media on tuonut ihmisten elämään paljon hyvää. Sieltä nuori voi löytää vertaistukea ja omankaltaisia ihmisiä.

Miten apua sitten voi hakea, jos tuntuu, ettei pärjää?

Merinen sanoo, että kaikkein tärkein asia on myöntää itselleen, että tarvitsee apua.

– Avun tarpeen myöntäminen itselleen on ensimmäinen ja kaikista hankalin askel. Kun myönnät itsellesi, että sinulla on ongelma, etkä jaksa enää, olet ottanut merkittävän askeleen eteenpäin, Merinen neuvoo.

Seuraava askel on kertoa omasta pahasta olosta esimerkiksi ystävälle, puolisolle tai turvalliselle aikuiselle.

Tämän jälkeen etsitään apua.

Koulussa voi hakeutua esimerkiksi terveydenhoitajan vastaanotolle. Siellä pohditaan yhdessä seuraavat askeleet.

– Iästä riippuen apua saa koulun terveydenhuollosta, YTHS:ltä, työterveydestä, kunnallisesta terveydenhuollosta tai yksityiseltä psykoterapeutilta. Harmillisesti nykyään hoitoon pääsyä saattaa kuitenkin joutua jonottamaan. Tärkeintä on joka tapauksessa päästä vaikeimman askeleen yli, eli myöntää ongelma itselleen.