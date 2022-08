Isä syytti tytärtään avioerostaan ja ilmestyi toistuvasti tämän kotipihaan

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus määräsi isän kuuden kuukauden perusmuotoiseen lähestymiskieltoon.

Avioerostaan tytärtään syyttävä mies määrättiin lähestymiskieltoon Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Väkivallalla uhkaillut isä väitti tyttärensä manipuloineen äitinsä eroamaan.

55-vuotias mies ja hänen vaimonsa erosivat noin vuosi sitten. Eron jälkeen miehen ja parikymppisen tyttären välit tulehtuivat.

Tilanne kärjistyi viime keväänä ja alkukesästä. Tyttären ja äidin mukaan isä on syyttänyt tytärtä siitä, että tämä olisi manipuloinut äitinsä avioeroon. Tytär on toiminut tulkkina, kun viranomaiset ovat käsitelleet hänen vanhempiensa asioita.

Tytär väittää isän uhanneen hakata hänet. Lähestymiskieltohakemuksen mukaan isä on kielloista huolimatta liikkunut toistuvasti tyttärensä asunnon pihalla.

– Sinä tyttäreni mietit vain huonoja asioita; tiedätkö sinä, mitä kaikkea olen tehnyt vuoksesi, tiedätkö etten ole koskaan kieltäytynyt mistään, isä kirjoitti tekstiviestissään tyttärelle.

Tytär on pitänyt isän toimintaa todella pelottavana. Tytär on kertonut kokeneensa fyysistä väkivaltaa isänsä toimesta jo ollessaan lapsi. Tyttären mukaan isä on syyttänyt häntä myös perheen muiden lasten kääntämisestä itseään vastaan.

– Jos sinussa on edes vähän jotakin hyvää, niin pyydän ettet ota yhteyttä minuun enää koskaan, tytär vastasi viestissään isälle.

Perheen äiti kertoi todistajana käräjäoikeudessa, että hänen ex-miehensä on uhannut tuovansa sukulaisiaan kotimaastaan hoitelemaan tyttären.

Isä vastusti tyttären lähestymiskieltohakemusta. Hän kiisti uhkailun ja ilmoitti, etteivät vanhat tapahtumat voi olla peruste lähestymiskiellon määräämiselle.

Käräjäoikeuden mielestä tyttären kertomus on yksityiskohtainen sekä johdonmukainen ja siten uskottava. Äidin kertomus tukee oikeuden mukaan tyttären kertomusta.

Käräjäoikeuden mielestä on perusteltua olettaa, että 55-vuotias mies voisi tehdä tyttären henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin häiritä tytärtä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus määräsi isän kuuden kuukauden perusmuotoiseen lähestymiskieltoon, jonka aikana hän ei saa tavata tytärtä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Myös tyttären seuraaminen tai tarkkailu on kielletty.

Lähestymiskielto tuli voimaan heti. Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.