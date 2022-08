Luotsaus alkaa silloin, kun alus lähtee laiturista tai ankkuripaikalta, ja satamaan tultaessa luotsaus päättyy silloin, kun alus on ankkuroitu tai kiinnitetty laituriin. Luotsauslaissa mainitaan myös tapauskohtaisista poikkeamista.

Luotsia tarvitaan yli 70 metriä pitkissä ja yli 14 metriä leveissä aluksissa. Saimaan vesialueella pituuden yläraja on 35 metriä, ulkomaisilla valtionaluksilla taasen 15 metriä. Lisäksi luotsinkäyttövelvollisuus on myös sellaisilla aluksilla, jotka kuljettavat mahdollisesti vaarallisia aineita kuten öljyä. Poikkeuksiakin on.