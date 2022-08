Naapuruston viimeisimpien havaintojen mukaan palaneesta kiinteistöstä kuului edeltävänä yönä outoja ääniä. Tapauksesta on kerrottu julkisuuteen vain vähän. Maanantaina poliisi vahvisti, että palaneesta asunnosta löytyi jo lauantaina vainaja.

Vesilahden tuhopoltetuksi epäillyn asuinrakennuksen raunioista on löytynyt vainaja, tiedotti Sisä-Suomen poliisi maanantaina. Poliisi on ollut toistaiseksi vaitonainen lauantaina sammutetun tulipalon yksityiskohdista.

Poliisi ei maanantaina kertonut, että kolmen rakennuksen, auton ja veneen tulipaloon Vesilahden Palhossa liittyisi muita uhreja tai henkilövahinkoja.

Kaatosateen aikana roihunneeseen paloon liittyy lukuisia, toistaiseksi avoimeksi jääviä kysymyksiä.

Vapaa-ajan kiinteistöllä riehuneesta palosta ilmoitti lauantaina aamuyöstä ensimmäisenä sivullinen henkilö. Soittaja oli nähnyt puolen kilometrin päästä ”loimotusta”.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä hieman ennen aamuneljää. Tuolloin hälytyssyyksi annettiin maastopalo. Tehtävänanto ihmetytti pelastusviranomaisia, sillä samaan aikaan taivaalta satoi kaatamalla vettä.

Pelastuslaitoksen yksikköjen saapuessa paikalle Vakkalantielle, he löysivät rakennukset ”täyden palon vaiheessa”.

Palopaikalta saatujen viranomaiskommenttien mukaan liekkien niellessä rakennusta taivaalta satoi kaatamalla vettä. Sen takia luonnollista syytä syttymiselle on vaikea keksiä. Sateen keskellä tuli oli noussut hurjaan roihuun.

Palaneet kolme rakennusta olivat vähintään 20 metrin päästä toisistaan.

Kiinteistöä saapui sammuttamaan seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Rankan vesisateen takia palo ei päässyt leviämään kosteassa ympäristössä.

Pihapiirin päärakennus, vanha navettarakennus ja puuvarasto tuhoutuivat palossa täysin. Lisäksi päärakennuksen edessä ollut auto paloi poroksi. Samoin kävi varaston edessä olleelle alumiiniveneelle.

Tulenlieskat nielivät arvioiden mukaan mittavan määrän omaisuutta. Rakennusten katot olivat romahtaneet palossa alas.

Liekkien hävitykseltä selvisivät samassa pihapiirissä sijainnut aitan tapainen rakennus ja leikkimökki.

Poliisin mukaan tulipaloa on syytä epäillä tahallaan sytytetyksi. Asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Lasse Suoranta vahvisti maanantaina Ilta-Sanomille, että päärakennuksesta löydettiin vainaja lauantaina palonsyyntutkinnan aikana. Poliisi on aloittanut kuolemansyyn selvittämiseksi tutkinnan.

Kiinteistön omistajat ovat poliisin tiedossa.

Paloaamuna eräs naapuruston asukas kertoi toiselle ihmetelleensä, miksi aurinko nousee lännestä. Raju tulipalo on järkyttänyt naapurustoa, jonka mukaan kesäpaikasta on pidetty hyvää huolta ja sitä on remontoitu säännöllisesti.

Sammutuksen jälkeen ilmassa haissut savu ja tuulen kuljettamat hiilenkappaleet kantautuivat naapurustoon parin sadan metrin päähän.

Vesilahden palaneesta kiinteistöstä kuului naapurin viimeisimpien havaintojen mukaan edeltävänä yönä perjantaina outoja ääniä.

Ilta-Sanomien haastattelema naapuri Eeva Nytorp kertoi kuulleensa perjantai-iltana talon suunnalta kovaäänistä musiikin jumputusta. Kuin radio olisi ollut täysillä päällä.

Hänen kotinsa ja palaneen kiinteistön väliin jää tiheä koivikko. Nytorpin mukaan kiinteistön suunnalta kantautuneet äänet hiljenivät illan edetessä.

– Mieheni kiinnitti huomiota siihen, että hajottivatko he vesikuppinsa, kun jokin ääni tai kolahdus kuului. Myöhemmin illalla ääntä ei enää ollut, Nytorp kertoi lauantaina.

– Se oli joskus sotien jälkeen 1950-luvulla ala-asteen koulu. Sen jälkeen se on ollut yksityisomistuksessa ja viime aikoina vapaa-ajan käytössä, hän kuvaili palanutta asuinrakennusta.

Illan tapahtumista on kerrottu julkisuuteen vain vähän. Pelastuslaitos arvioi aiemmin, että kiinteistössä olisi pidetty edellisiltana jonkinlaiset bileet. Esimerkiksi palomestari Janne Latsa Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoi, ettei juhlijoiden iästä tai lukumäärästä ollut tarkkaa tietoa.