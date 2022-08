Suora lähetys noin kello 10: USS Kearsarge lähtee Helsingistä aamupäivällä

Aluksen on määrä poistua Helsingistä aamupäivän aikana.

Yhdysvaltain laivaston 257-metrinen maihinnousutukialus USS Kearsarge lähtee maanantaina Helsingistä. Aluksen on tarkoitus lähteä Hernesaaren satamasta aamupäivän aikana noin kello 10–11.

USS Kearsage suuntaa Helsingistä yhteisharjoituksiin Merivoimien kanssa pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle.

USS Kearsarge kiinnittyi perjantaiaamuna Hernesaaren sataman ankkuriin. Alus on vieraillut kesän aikana myös Ruotsissa ja Norjassa.

IS lähettää suorana maihinnousutukialuksen lähdön satamasta. Lähetys löytyy artikkelin alusta.

USS Kearsarge on Wasp-luokkaan kuuluva alus, jonka kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Mukana on myös noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Alus otettiin palvelukseen 16. lokakuuta 1993. Se on nimetty Yhdysvaltain sisällissodassa 1800-luvulla palvelleen samannimisen sotalaivan mukaan.