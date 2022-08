VALTIOPÄIVÄNEUVOS Reino Paasilinna menehtyi 82-vuotiaana 21. heinäkuuta. Hänen kuolinilmoituksensa julkaistiin sunnuntaina Helsingin Sanomissa. Ilmoituksen olivat allekirjoittaneet Paasilinnan omaiset ja ystävät.

Kuolinilmoituksessa siteerataan teologi, kirjailija Martti Lindqvistin koskettavaa runoa.

Me lähdemme tästä elämästä, emme kuitenkaan lähde. Me elämme edelleen kaikessa, mitä olemme tehneet. Kaikki, mitä olemme ajatelleet, sanoneet ja olleet, jää elämään ja valaisemaan toisten teitä. Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, vaan elämme niiden sydämissä, jotka ovat rakastaneet meitä.