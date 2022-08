Saara Kankaanrinnan kolumni: Jätä lomalla auenneet aistit auki

Turhan usein maailma survotaan valmiiksi ennalta päätettyihin totuuksiin, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Tuntuu että tuuli tuo puille viestejä”, lapsi totesi metsässä. Aivoni tiputtelivat heti kielen päälle selittäviä aerosoleja, mikrobeja, vedenkiertoa.

Näin kauniisti voi lapsi sanoa, kun ei ole vielä opetettu pois rajattomasta ajattelusta. Myös taiteessa saa olla uskalias, siksi kai se viehättääkin.

Tiede, taide ja sisäinen kokemus kertovat kaikki jotain maailmasta. Jokainen näistä syntyy siitä, että elämä on mysteeri. Sen ymmärtämiseen tarvitaan kaikkia, ja nöyryyttä. Paljon jää mysteeriksi.

Rakastan tiedettä ja tieteentekijöitä, jotka ovat uteliaita eivätkä poissulje etukäteen. He tutkivat maailmaa ja elämää, ja ehkä toteavat: kiinnostavaa, vaikka emme vielä löydä tälle ilmiölle mittaria tai selitystä.

Turhan usein maailma survotaan valmiiksi ennalta päätettyihin totuuksiin.

Tämä voi tapahtua tieteessä tai huuhaassa. Että koska tämänpäivän tieteen mittareilla emme saa tästä otetta, ilmiötä ei ole. Samalla kivenkovuudella voi julistaa että ajatuksen voimalla paranee syövästä.

Oma lukunsa ovat myös elonkirjo- ja ilmastodenialistit, jotka eivät usko mitään, mitä on vuosikymmeniä todistettu.

On ilmiselvä riski, että joku trolli käyttää tätäkin pohdintaa väärin, ehkä tehdäkseen bisnestä hyväuskoisuudella tai häikäilemättömyydellä.

Tiedon ydin on epävarmuuksien sietäminen, parhaan tiedon yhdistäminen, utelias ja punnitseva mieli. Ja laaja tajunta – vilkaiskaa vaikka kvanttifysiikkaa.

Intuitio on energian, aistien ja tiedostamattoman yhdistävä kokemus. Sen merkitys on näivettynyt, tukahdutettukin ajan myötä.

” Nuotit ovat vinksallaan ja rytmi kadonnut, jos ekosysteemi on tuhottu.

Ja silti yhteys toiseen eläimeen, maisemantaju, luonnonvoimien ja paikkojen tuntu on yhä meille selittämättömän syvä ja palkitseva kokemus.

Nämä eivät ole välttämättä ristiriitaisia: Matemaatikko Henri Poincaré totesi, että "logiikalla todistamme, mutta intuitiolla löydämme".

Meillä oli heinäkuussa ekologeja ympäri maailmaa Qvidjan koetilallamme.

Australialainen kertoi, miten heillä on vihdoin annettu aboriginaaleille maita takaisin. Nehän ryövättiin, kun eurooppalaiset saapuivat maanosaan.

Aboriginaaleilla on kaunis tapa kuunnella maata ja maaston rytmiä. Näihin laululinjoihin kietoutuu ylinen ja alinen maailma, esi-isät, henget, luonnontila, maisemat ja lajit.

”Oikeastaan he puhuvat syvästä maan kokemuksesta ja siitä, laulaako maa heille”, tieteilijä kertoi varovaisesti.

Kerroin, että meillä Timo K. Mukan väkevä kuvaus Lapista on nimeltään ”Maa on syntinen laulu”. Ehkä ei sattumalta.

Kyllä nykyihminenkin voi saada rytmistä ja laulusta kiinni. Etenkin lomalla tai lasten kanssa, kun ottaa koko keholla luonnon vastaan. Kun puhelin on äänettömällä.

Sillä luonto on elämää, ja elämä on energiaa. Siinä on aina pulssi ja rytmi. Nuotit ovat vinksallaan ja rytmi kadonnut, jos ekosysteemi on tuhottu.

Ja mitä sitä enemmän toivoisi kuin että maa ja meri laulaisivat kauniisti.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.