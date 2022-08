Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat kertovat, millaista elämä USS Kearsargella on.

Helsingin Hernesaaren maisemaa hallitsee harmaa ja ylväs näky, joka ei juuri esittelyjä kaipaa.

Se on Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge, joka ankkuroitui Suomeen perjantaina.

Sotalaiva herätti kansan kiinnostuksen välittömästi – eikä ihme. Wasp-luokkaan kuuluva alus on 257 metriä pitkä ja siten yksi suurimmista laivoista maailmassa.

Yhdysvaltain merivoimat esitteli alusta Suomen lehdistölle sunnuntaiaamupäivällä.

Tilaisuuteen saapuivat myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), merivoimien komentaja Jori Harju sekä prikaatikenraali Andrew Priddy ja USA:n Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey.

Prikaatikenraali Andrew Priddy, Suomen merivoimien komentaja Jori Harju, ulkoministeri Pekka Haavisto, puolustusministeri Antti Kaikkonen sekä USA:n Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey pitivät lehdistötilaisuuden Kearsargella.

Sunnuntai on valjennut aurinkoisena ja näkymä aluksen 42 metriä leveältä kannelta merelle on vaikuttava.

Laivan kannelle on kivunnut joukko sotilasasuihin pukeutuneita merijalkaväen sotilaita. He ottavat vierailijat vastaan kohteliaasti hymyillen ja nyökkäillen.

Yksi heistä on aluksella asuva ja työskentelevä Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Oliver Cole.

Cole kertoo, että hän on ollut laivalla yhtäjaksoisesti viisi kuukautta.

– Olin kotona viimeksi maaliskuussa. Olemme olleet merellä siitä asti, mutta olemme pysähtyneet satamissa 2–3 viikon välein.

Vaikka kotoa pois oleminen on raskasta, Colen mielestä elämä aluksella on antoisaa. Hän on työskennellyt laivastossa jo 14 vuotta. Hänen työnsä on huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä.

Colen mukaan aluksella on kaikki, mitä elämiseen tarvitaan.

– Tämä on kuin suuri kelluva kaupunki. Täällä on muun muassa kauppoja, parturi ja hyvät liikuntamahdollisuudet kuten kuntosali. Vapaa-ajalla voi esimerkiksi pelailla pelejä tai aloittaa uuden harrastuksen.

Public Affairs Officer Oliver Cole Kearsargen kannella.

Merijalkaväen sotilaita Kearsargen kannella.

Vaikka aluksella on puitteet vapaa-ajan harrastamiseen, tärkein tavoite on Colen mukaan pyrkiä olemaan työssä niin hyvä kuin on mahdollista.

Suuri osa merijalkaväen ajasta on varattu opiskelemiseen ja harjoituksiin.

– Tavallinen päivä aluksella alkaa niin, että heräämme todella aikaisin. Päivän aluksi meillä on useita tapaamisia ja perehdytyksiä. Sen jälkeen alamme käydä läpi ”päivän suunnitelmaa”, jollainen meillä on jokaiselle päivälle.

Päivän suunnitelmaan kuuluu Colen mukaan erilaisia harjoituksia, jotka pyrkivät kehittämään sotilaita sodankäynnin eri osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi palontorjuntaharjoitukset ja lentämisoperaatiot.

– Tämä alus on kuin lentokenttä ja satama samaan aikaan. Aluksella on paljon kapasiteettia, toiminta on todella monipuolista.

Flight deck personel eli kansihenkilökunta pukeutuu tietynvärisiin asuihin tehtävänkuvansa mukaan, jotta heidät tunnistaa ilman puhumista kannella olevan melun seasta.

Cole ei tiennyt Suomesta juuri mitään ennen kuin USS Kearsarge saapui Hernesaareen perjantaina.

Hän on ehtinyt käydä hieman tutustumassa kaupunkiin harjoitusten ja muun toiminnan ohessa.

Kesäinen Suomi on yllättänyt merijalkaväen sotilaan positiivisesti.

– Rakastan Suomea! Täällä on kaunista. Parasta täällä ovat ihmiset, jotka ovat todella ystävällisiä. Myös ruoka on erittäin hyvää. Kävin eilen syömässä ravintolassa pizzan, mutta se ei ollut sellainen pizza, johon olen tottunut, Cole naurahtaa.

Suomen merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju kertoo tulevasta harjoituksesta.

Seuraavaksi alus siirtyy harjoittelemaan pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä Merivoimien kanssa.

Harjoitusten on ilmoitettu alkavan maanantaina ja päättyvän perjantaina 19. elokuuta.

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju kuitenkin kertoo, että osa joukoista tulee jo sunnuntaina palvelukseen. Hänen mukaansa kaksi viikkoa kestävät harjoitukset pitävät sisällään useita kokonaisuuksia.

– Harjoittelemme yhdessä muun muassa rannikkotaistelua. Lisäksi meillä on aluskohtaisia harjoituksia kuten ammuntaa.

Harjun mukaan Yhdysvaltojen joukkojen kanssa harjoitteleminen opettaa merivoimille uusia taistelutapoja.

– Näytämme omaa osaamistamme ja samalla opimme siitä, millaisia taistelutapoja heillä on.