Hernesaareen ankkuroitu sotalaiva herätti ajatuksia Suomen turvallisuudesta ja tulevasta Nato-liittolaisuudesta Yhdysvaltojen kanssa.

Vaikka mereltä käy kolea viima ja yllä on sankka pilvipeite, josta aika-ajoin tihkuttaa sadetta, Hernesaaren satamassa parveilee ihmisiä. Heidän katseensa suunta ohjautuu yläviistoon ja puhelimen kamerat räpsyvät.

Sataman aidatun alueen takaa kohoaa järkälemäinen alus, jonka rinnalla lähettyville ankkuroitu risteilyaluskin kalpenee.

Kyseessä on USS Kearsarge – Yhdysvaltain laivaston 257-metriä pitkä ja 32,3 metriä leveä maihinnousutukialus, joka kiinnittyi perjantaiaamuna Hernesaaren sataman ankkuriin.

USS Kearsarge on Wasp-luokkaan kuuluva alus, jonka kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Mukana on myös noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

– Hirveän kokoisia nuo helikopterit tuolla laivan kannella, ihmettelee Tom Bäckman, joka on saapunut Keravalta asti katsomaan alusta.

– Tuolla täytyy olla tuhansia ihmisiä töissä, kun alus on niin iso, Bäckman päivittelee.

Bäckman on ihmettelemässä laivaa Riitta Harjulan kanssa. Seuraan liittyi myös poika Anders Bäckman ja 8-vuotias pojanpoika Alvin Bäckman Matinkylästä.

Anders ( vas ), Alvin ja Tom Bäckman, sekä Riitta Harjula olivat vaikuttuneita valtavasta sota-aluksesta.

Alus teki vaikutuksen seurueeseen.

– En ole koskaan nähnyt tällaista isoa ja hurjaa sotalaivaa Suomessa. Se on aivan mahtava. Tässä tuntee itsensä pieneksi, Tom Bäckman sanoo.

Anders Bäckmanille sota-aluksen saapuminen Suomeen on erityinen tapahtuma.

– Tulimme tänne, jotta poika pääsee katsomaan ja kokemaan jotain, mitä ei joka päivä Suomessa tapahdu.

Alus suuntaa Helsingistä maanantaina kohti Hangon seutua.

SUOMESSA on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen helppoa havaita kansainvälisiä sotilasjoukkoja harjoittelemassa maalla, merellä ja ilmassa.

Suomi päätti hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä 17. toukokuuta. Päätöksen jälkeen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ilmoitti Suomen järjestävän yhdessä kumppanimaidensa kanssa täydentävää koulutus- ja harjoitustoimintaa loppuvuoden aikana – erityisesti kesällä.

Yhdysvallat ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden torstaina.

Bloggaaja ja sotilasasiantuntija Petri Mäkelä arvioi perjantaina Ilta-Sanomille, että Yhdysvaltain laivaston jättimäisen maihinnousutukialuksen saapuminen Suomeen on selvä viesti itänaapurille siitä, että Yhdysvallat on Suomen tukena.

Tom Bäckmanin mielestä Suomi tarvitsee Natoa.

– Meillähän ei ollut uhkaa Venäjän suunnasta ennen, mutta tänä päivänä on. Eihän meillä ole mitään mahtia Venäjää vastaan yksin. Mutta nyt kun Natokin on mukana, Venäjän ei ole niin helppo tulla tänne enää.

Anders Bäckman on samoilla linjoilla. Hänen mielestään Suomen ja Yhdysvaltojen tuleva Nato-liittolaisuus on hyvä asia.

– Geopoliittinen tilanne ei ole niin stabiili kuin se on ollut aikaisemmin. Nythän me päästiin vielä tosi nopealla aikataululla liittymään Natoon Ruotsin kanssa. Se on hienoa.

Alus on 257 metriä pitkä ja sen kyydissä on muun muassa helikoptereita ja maihinnousualuksia.

Sveitsissä asuva Outi Zumbühl on Helsingissä lomalla miehensä kanssa. Ympärillä lapsenlapset ihmettelevät pää kenossa suurta alusta. Yksi osoittaa sormellaan sotilasta, joka käyskentelee kannella.

Seurue on saapunut katsomaan jättimäistä sotalaivaa, koska se kiinnostaa erityisesti lapsia.

– Erityisen kiinnostavaa on aluksen valtava koko. Eihän tällaista pääse joka päivä näkemään.

Myös Zumbühl näkee Yhdysvaltojen ja Suomen tulevan Nato-liittolaisuuden positiivisena muutoksena.

– Se herättää turvallisuuden tunnetta. On hyvä asia, että meillä on nyt Suomessa uutta voimaa.

Outi Zumbühlin lapsenlapset olivat innoissaan suuresta aluksesta.

Helsingissä asuvat Janne Valkokallio ja hänen poikansa Eetu Valkokallio ovat nähneet vastaavan kokoluokan aluksen ennenkin.

– New Yorkissa kävimme katsomassa lentotukialusta, joka toimii museona, Eetu Valkokallio selittää.

Kyseessä on Intrepid Sea, Air and Space -museo. Museona toimiva USS Intrepid -lentotukialus on palvellut sekä toisessa maailmansodassa, että Vietnamin sodassa.

– Se oli tätäkin alusta isompi, Janne Valkokallio kertoo.

Hernesaareen ankkuroitu alus kiinnosti Janne Valkokalliota, koska hän on itse suorittanut varusmiespalveluksen laivalla.

– Monet kaverit kävivät myös eilen katsomassa tätä. Ja onhan se iso. Olisipa tuo risteilijä vielä tuossa ihan vieressä, niin saisi vertailukohdan.

Janne ja Eetu Valkokallio olisivat halunneet päästä aidan toiselle puolelle, jotta aluksen olisi nähnyt lähempää.

Serkukset Kati Huunanmaa-Taipale ja Kirsi Eskelin viettävät viimeisiä lomapäiviään yhdessä Helsingissä.

– Perjantaina näin uutisista, että tällainen alus on Hernesaaressa ja laitoin heti Katille viestiä, että haluan mennä katsomaan, turkulainen Eskelin kertoo.

– Koskaan aiemmin emme ole näin isoa alusta nähneet. Sitä tässä juuri ihmettelemme, että kuinka iso se onkaan, Porista saapunut Huunanmaa-Taipale sanoo.

Kaksikon mielestä alus on vaikuttava näky helikoptereineen ja hävittäjineen. Heitä kiinnostaa erityisesti, millaista sisätiloissa on. Aluksella ei kuitenkaan valitettavasti järjestetä yleisökierroksia.

Suomen Nato-jäsenyyteen ja tulevaan liittolaisuuteen Yhdysvaltojen kanssa serkukset suhtautuvat myönteisesti.

– Se tuo valtavasti turvallisuuden tunnetta, kun tuo Venäjä on tuossa vieressä, Eskelin toteaa.

Kati Huunanmaa-Taipaletta ja Kirsi Eskelistä kiinnosti etenkin laivan suuri koko.

Ensi viikolla alus siirtyy harjoittelemaan pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä Merivoimien kanssa. Harjoitukset alkavat maanantaina ja päättyvät perjantaina 19. elokuuta.