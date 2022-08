Säässä äkillinen käänne – helteet väistyvät itään

Ruotsista Suomeen virtaa viileää ilmaa ja sadekuuroja, jotka liikkuvat päivän aikana maan yli itään.

Helteinen ilmamassa väistyy lauantain aikana Venäjän puolelle, kun Ruotsista puskee tilalle viileää ilmaa ja sateita. Etelässä ylimmät päivälämpötilat laskevat 18–20 asteen tienoille.

– Lapissa on paljon viileämpää. Huomenna Pohjois-Lapissa on alle kymmenen astetta. Maan keskivaiheilla on noin 15 astetta ja etelässä 20 astetta, kuvailee Forecan meteorologi Ilkka Alanko.

Lauantaina sade- ja ukkoskuuroja liikkuu pitkänä etelästä Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapin kaakkoisosiin ulottuvana rintamana. Illalla vettä tulee enää Itä- ja Pohjois-Suomessa. Länsi-Suomessa poutaantuu ehtoota kohden. Sunnuntaina sataa enää Pohjois-Lapissa. Ensi viikolla sateet jäävät vähäisiksi.

– Ilmavirtaus kääntyy lännen puolelle. Sieltä tuleva viileä ilmamassa työntää helteisen ilmamassan itään, Alanko kertoo.

Etelä-Ruotsissa on ollut 18–20 asteen lämpötiloja. Samanlaista säätä on nyt luvassa Etelä-Suomeen.

– Uusi helteen mahdollisuus on taas viikon puolivälin jälkeen. Lämmintä ilmamassaa menee ainakin ohimenevästi Etelä- ja Keski-Suomen yli. Lämpötilat saattavat vielä kohota hellelukemiin keskiviikon ja torstain tienoilla. Ja myöhemminkin.

Lämmin tuulahdus tulee loppuviikolla samalta suunnalta kuin viikonlopun viileneminen. Brittein saarilta Etelä-Ruotsin yli Suomeen virtaa lounaasta uusia helteitä. Kesä ei ole siis vielä säiden puolesta ohi.

– Helteisen ilmamassan seassa saattaa olla pilviä, joten on epävarmaa, kerkiääkö se hellelukemiin nousta. Edessä on vielä ihan kesäisiä lämpötiloja lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, missä välillä tipahtaa alle kymmenen asteen, meteorologi ennustaa.