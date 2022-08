Tältä näytti perjantainen illanvietto helsinkiläisellä terassilla huippusäässä

Lämpimät kesäkelit houkuttelevat illanviettäjiä terasseille nauttimaan säästä ja tunnelmasta.

Pirteän oranssi neste virtaa pullosta suuren jalallisen lasin pohjalle, jossa odottaa muutama jääpala ja appelsiinisiivu. Muutama pyöräytys pitkävartisella lusikalla ja juoma on valmis lähtemään illanviettäjän matkaan.

Helsingin ravintola Löylyssä käy perjantai-iltana kuhina, kun monet ovat kerääntyneet nauttimaan loppukesän lämpimistä päivistä merellisiin maisemiin. Ravintolan sisäpuoli on täyttynyt ruokailijoista, kun taas ulkotilat ovat vetäneet puoleensa juomapuolesta nautiskelijoita.

Lämmin sää houkutteli ihmisiä sankoin joukoin ravintola Löylyyn perjantai-iltana.

Edes merituuli ei tunnu viilentävän lämpimänä pysyttelevää ilmaa, joka nostattaa hikipisaroita terassilla istuvien kasvoille. Puhelimen sääsovellus kertoo ulkona olevan 24 astetta lämmintä.

Ravintolan terassilla soi kovaääninen musiikki, joka hukuttaa alleen pirteän puheensorinan. Osa illanviettäjistä on kiivennyt terassin korkeampiin kerroksiin ihastelemaan merinäköalaa ja keskustelemaan toistensa kanssa ympäristössä, jonne alhaalla pauhaava musiikki ei juuri kuulu.

Baaritiskeille kiemurteli pitkät jonot.

Terassin toisen ja kolmannen kerroksen välisessä portaikossa istuvat Liisa Tuominen, Nella Kontinen ja Linda Saarinen. Vuorotyö ja koulukiireet ovat estäneet heitä tapaamasta toisiaan aikoihin, mutta nyt kolmikon aikataulut sallivat yhteiset illanistujaiset.

Ravintola Löyly valikoitui illanviettopaikaksi muun muassa kauniiden maisemiensa vuoksi.

– Tänään on todella hyvä keli ja täällä on kivat maisemat. Kerrankin kun on lämmintä, voi tulla merenrantaan terassille, kolmikko toteaa.

Saarinen on ensimmäistä kertaa käymässä Löylyssä. Merelliset puitteet ja lämmin tunnelma ovat miellyttäneet.

– Paikka vaikuttaa tosi kivalta. Voisin tulla uudestaankin, hän kehuu.

Liisa Tuominen (vas.), Nella Kontinen ja Linda Saarinen istuivat iltaa Löylyssä.

Portaikossa pienen matkan päässä naiskolmikosta istuvat Ida Metsämäki ja Kaapro Tuominen. Lasit ovat täynnä ja tunnelma rento.

– Ihanaa viettää kesäiltaa Helsingissä. Mietimme, että tämä paikka on varmasti kaikista ihanin. Sen takia tulimme tänne tänään rennoilla fiiliksillä, Metsämäki avaa.

Metsämäki kertoo käyneensä Löylyssä kerran aikaisemmin ja viihtyneensä hyvin. Ravintolan tunnelmaa hän kuvailee mukavaksi.

Kesän viettoon on kuulunut töiden lisäksi muutama viikko lomaa. Kalenteriin mahtui myös matka Kreikkaan.

– Reissu oli oikein hauska. Olimme matkalla kaverini kanssa ja vietimme mukavan ja rentouttavan loman, Metsämäki kertoo.

Loppuillan suunnitelmat ovat kaksikon osalta vielä avoinna.

– Katsotaan, mihin ilta johtaa, Metsämäki naurahtaa.

Ida Metsämäki ja Kaapro Tuominen viihtyivät lasillisten äärellä rennoissa tunnelmissa.

Lasipulloista olutta siemailevat Tuula ja Kari Asiala viettävät iltaansa rennoissa merkeissä istuskellen ja tunnelmaa tarkkaillen. Kaksikko kertoo lähteneensä liikkeelle polkupyörillä Espoosta ja suunnanneensa terassilta toiselle.

– Ajattelimme sitten, että käydään nyt katsomassa tuo amerikkalainen sotalaiva ja tulimme sitten tähän. Paikka on meille tuttu jo ennestään, Kari kertoo ja viittaa Hernesaareen perjantaina rantautuneeseen sota-alus USS Kearsargeen, jonka ympärillä on kahden päivän aikana käynyt kova kuhina. Myös osa aluksella olleista Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilaista oli löytänyt tiensä Löylyyn syömään ja nauttimaan kesäillasta.

Tuula ja Kari kuvailevat terassin tunnelmaa leppoisaksi.

– Ilmakin on tänään mitä mahtavin. Ei ole mitään valittamista, Tuula summaa.

Kesään on kuulunut pitkälti lomailua, mutta nyt lomapäivät ovat jo jääneet taakse. Karin loma on juuri loppumaisillaan ja Tuula on ollut töissä jo viikon päivät.