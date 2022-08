Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kuva paljastaa hurjan kuhinan USS Kearsargen ympärillä – tällaista sotakalustoa kaupungin kokoisesta tuhokoneesta löytyy

USS Kearsarge kuuluu Wasp-luokan maihinnousutukialuksiin. Niitä on Yhdysvaltain laivastolla yhteensä kahdeksan. Helsingissä vieraileva alus on otettu käyttöön vuonna 1993, ja se on vuosien saatossa osallistunut monenlaisiin operaatioihin niin Afrikan kuin Välimeren rannikoilla.

