Yhdysvaltain laivaston jättimäisen maihinnousutukialuksen saapuminen Suomeen on selvä viesti itänaapurille, että Yhdysvallat on Suomen tukena, arvioi bloggaaja, sotilasasiantuntija Petri Mäkelä.

Yhdysvaltain laivaston 257 metriä pitkä maihinnousutukialus USS Kearsarge kiinnittyi perjantaiaamuna Hernesaaren sataman ankkuriin Helsingissä. Maanantaina sotalaiva jatkaa matkaansa Hankoniemen ja Upinniemen alueille. Siellä se osallistuu harjoituksiin yhdessä Suomen merivoimien kanssa Pohjoisella Itämerellä. Tarkoitus on muun muassa kehittää Suomen ja Yhdysvaltain merivoimien ja merijalkaväen yhteistoimintakykyä ja yhteensopivuutta, Merivoimat kertoo tiedotteessaan.

Asiantuntijan mukaan valtavan amerikkalaisen sotalaivan Suomen-vierailu liittyy ”ilman muuta” Suomen Nato-jäsenyyshakemusprosessiin, joka lähti liikkeelle Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Yhdysvallat ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden torstaina.

Millään muulla maalla ei ole yhtä paljon isoja sotalaivoja kuin Yhdysvalloilla.

– Se (USS Kearsarge) tuo Suomeen helikoptereita, ilmakykyä ja ennen kaikkea merijalkaväen prikaatin taisteluosaston. Se on Suomen mittakaavassa tosi iso ulkomainen osasto, joka on nurkalla odottelemassa. Se on selvä viesti itään päin, että USA on Suomen suojana tällä hetkellä, arvioi sotilasasiantuntija, bloggaaja Petri Mäkelä.

Venäjällä ei ole vastaavanlaista lentotukialusta käyttökelpoisessa kunnossa, Mäkelä huomauttaa. Venäjän laivastolla on yksi lentotukialus Admiral Kuznetsov, joka on kooltaan samaa luokkaa Helsinkiin perjantaina saapuneen amerikkalaisaluksen kanssa. Se on kuitenkin ollut telakalla jo vuosia. Uutistoimisto Tass kertoi kesäkuussa, että Venäjän laivaston lippulaiva on toimintakunnossa aikaisintaan vuonna 2024.

Yhdysvaltain laivastolla on kymmenkunta vastaavanlaista Wasp-luokkaan kuuluvaa maihinnousutukialusta. USS Kearsargen tehtävä on tukea merijalkaväen operaatioita maassa. Se toimii lentotukikohtana. Lisäksi sen kautta pystytään kuljettamaan maalle merijalkaväen ajoneuvoja, sotilaita ja kalusto.

Varsinaiset lentotukialukset ovat huomattavasti maihinnousutukialusta suurempia, Mäkelä kertoo. Niiden tehtävä on kuitenkin pysytellä kauempana rannasta.

– Itämerelle ei ole tuotu koskaan isoja lentotukialuksia. Se johtuu siitä, että täällä on maatukikohtia riittävästi, joten isoa sotalaivaa ei kannata tänne tuoda.

USS Kearsarge on tällä hetkellä Itämerellä liikkuvista sotalaivoista selvästi suurin. Alukselle mahtuu helikoptereiden lisäksi pystysuoraan nousevia ja laskevia hävittäjiä. Kuvien perusteella laivalla on ainakin Sikorsky SH-60 Seahawk -monitoimihelikoptereita, Bell Boeing V-22 Osprey sotilaslentokoneita, AV-8B Harrier II -maahyökkäyslentokoneita. Mäkelän mukaan alukselta pystytään operoimaan myös F-35 -hävittäjiä.

Sotalaivalle evakuoitiin siviilejä Sierra Leonen sisällissodan keskeltä vuonna 1997. Vuonna 1995 sama alus pelasti Yhdysvaltain ilmavoimien kapteenin serbien hallitsemalta alueelta Bosniasta.

Kaiken kaikkiaan Venäjän laivaston kalusto Itämerellä kalpenee Yhdysvaltain laivaston rinnalla, Mäkelä arvioi.

– Venäjällä on jonkin verran kohtuullisen moderneja pienehköjä aluksia ja aika paljon vanhaa neuvostoaikaista romua. Sillä on tulivoimaa, mutta ei kovin korkean teknologian kykyä. Kohtuullinen osa laivastosta on tällä hetkellä Mustallamerellä.

Millään muulla maalla ei ole yhtä paljon isoja sotalaivoja kuin Yhdysvalloilla. Kearsargeen mahtuu asiantuntijan arvion mukaan muutamia kymmeniä helikoptereita, 6–10 hävittäjää, pienempiä maihinnousutukialuksia. Aluksen sisälle voidaan ajaa suoraan veneellä ja lastata kalusto veneeseen.

– Alukselta voidaan siirtää maalle tehtävästä riippuen panssaroituja ajoneuvoja, kevyempiä ajoneuvoja, taistelupanssarivaunuja, tykistöä ja raketinheittimiä. Sieltä pystytään siirtämään raskasta voimaa.

Vierailun ajaksi laiturialueelle on perustettu tilapäinen lentokieltoalue. Asiantuntija kertoo kiellolle muutaman syyn. Tällä hetkellä alus toimii käytännössä lentokenttänä. Droneja saattaisi muutoin pyöriä ympärillä liikaa, koska kohde on niin kiinnostava. Toinen selitys on, että jättimäinen sotalaiva kiinnostaa myös Venäjän tiedustelua.

– Tuollainen alus kiinnostaa kaikkien Yhdysvalloille vihamielisten valtioiden tiedustelua, Mäkelä arvioi.